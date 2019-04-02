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最新！2019全球旅客最喜愛航空公司名單揭曉 長榮名列第三

2019-04-02 12:34聯合報 記者羅建怡╱即時報導

全球最大的旅遊平台TripAdvisor今日公佈「旅行者之選」最佳航空公司的得獎名單，揭曉全球最受旅客喜愛的航空公司。 新加坡航空榮獲全球最佳航空公司的第一位，而長榮航空比去年攀升了兩席次，成為全球十大最佳航空公司的第三位。長榮航空亦同時獲得亞洲最佳豪華經濟艙及最佳商務艙殊榮。

TripAdvisor航空業、遊輪及陸路客運總裁Bryan Saltzburg表示，恭喜全球五十多家航空公司，包括長榮航空和新加坡航空獲得這項殊榮。航空業不斷專注提升消費者的飛行體驗，而這些獲獎營運商在此方面正是佼佼者。

全球十大最佳航空公司中，共有四家亞洲航空公司榜上有名，包括新加坡航空、長榮航空、日本航空和全日本空輸。其次是兩家中東的航空公司─卡達航空和阿聯酋航空。

全球十大最佳航空公司依序為：新加坡航空、卡達航空、長榮航空、阿聯酋航空、日本航空、西南航空、藍色巴西航空、紐西蘭航空、Jet2、全日本空輸 (全日空)。此外，最佳頭等艙為阿聯酋航空、最佳商務艙卡達航空、最佳豪華經濟艙紐西蘭航空、最佳經濟艙新加坡航空。

至於獲獎的亞洲航空公司，最佳航空、最佳大型航空皆為新加坡航空，最佳地區航空Vistara航空、最佳廉價航空靛藍航空。亞洲星級服務航空公司，最佳頭等艙日本航空，最佳經濟艙新加坡航空，最佳豪華經濟艙及最佳商務艙皆為長榮航空，最佳地區商務艙加魯達印尼航空。

今年是第3年設有「旅行者之選」最佳航空公司的獎項，2019年的獎項類別設有91項獎項，表彰57家為全球提供超凡價值和服務的航空公司。除了全球十大榜單外，「旅行者之選」亦選出非洲和印度洋、亞洲、加勒比海、歐洲、拉丁美洲、中東、北美，以及南太平洋和大洋洲等8個地區的最佳航空公司。

新加坡航空榮獲全球最佳航空公司的第一位。圖／TripAdvisor提供
新加坡航空榮獲全球最佳航空公司的第一位。圖／TripAdvisor提供
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長榮航空比去年攀升了兩席次，成為全球十大最佳航空公司的第三位。圖／TripAdv...
長榮航空比去年攀升了兩席次，成為全球十大最佳航空公司的第三位。圖／TripAdvisor提供
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新加坡航空長榮
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