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日SL蒸汽火車燈座搬到南港站 歡迎親子體驗復古魅力

2019-04-02 11:16聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

今年台灣燈會有一座來自日本東武鐵道的「SL蒸汽火車大樹號燈座」，大受遊客好評。為延續這股熱潮，台鐵與SL蒸汽火車大樹號燈座合作，將SL蒸汽火車大樹號燈座原汁原味搬到南港車站，並搭配台鐵仲夏寶島號蒸汽火車互動裝置，邀親子在兒童節前來體驗遊玩，體驗蒸汽火車的復古魅力。

SL蒸汽火車大樹號燈座下方設置火車軌道組，在屏東舉行的台灣燈會期間吸引許多親子目光。台鐵表示，此次特地設置在南港車站，除了因為南港車站是東區重要交通要點，其中兩大商場也努力融入在地居民親子、生活娛樂、餐飲等生活需求，讓南港車站產生軌道經濟效益，成為親子友善車站。大樹號燈座將展至今年12月31日，反應不錯的話考量延長。

台鐵每年夏天開行「仲夏寶島號蒸汽火車」，今年搭配大樹號燈座，在南港車站規畫雙鐵蒸汽火車裝置意象，還裝飾仲夏寶島號背板、軌道地貼等，營造蒸汽火車駛出山洞意象。展區更增設火車軌道組及扇形車庫，搭配車廂椅子，增添親子候車時的互動趣味。

配合特殊節慶，展區小火車模型將在特定時間行駛，包括4月4日兒童節、6月9日鐵道節、11月1日東武鐵道122周年慶、12月21日至22日耶誕節前周末、12月31日跨年等。

台鐵說，今起至6月15日展區設置兒童塗色彩繪區，提供塗鴉紙供兒童搭車前體驗，東武鐵道同時辦理徵圖活動，獲選前5名作品可獲得「東武日光4日周遊券雙人套票一組」，作品將於7月1日至8月31日在日本東武鐵道沿線車站展出。

東武鐵道表示，2015年起就跟台鐵有密切交流活動，很期待看到東武鐵道車站看到台灣小朋友的圖畫，更歡迎大家到日本親自觀賞遊玩，讓兩國觀光愈來愈繁盛。

日本東武鐵道及台鐵今天舉辦「SL蒸汽火車大樹號燈座」贈燈儀式。記者吳姿賢／攝影
日本東武鐵道及台鐵今天舉辦「SL蒸汽火車大樹號燈座」贈燈儀式。記者吳姿賢／攝影
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