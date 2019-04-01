親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

這不是愚人節！擦迪奧巨星唇膏保證「招桃花」，必買4色靠微笑迷死人

2019-04-01 22:53聯合報 記者劉小川╱即時報導

這不是開玩笑！史上最時髦的巨星唇膏來了，Dior迪奧在4月1日正式推出「癮誘超模巨星唇膏」，並在信義誠品舉辦粉紅搖滾派對，女星陳庭妮、柯佳嬿都以巨星架勢現身，愛家好男人修杰楷也來跑趴，現場還邀到楊乃文、瑞瑪席丹演唱。

迪奧這款癮誘超模巨星唇膏，邀來國際超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）代言，凸顯出每個女人，都能選擇自己最愛的巨星唇色，擦上去，大家都是巨星。

癮誘超模巨星唇膏與一般唇膏最不同的地方，在於「極致潤澤」，蘊含70%潤唇油，搭配銀河星光粒子，兼具持妝、保濕、滋潤等多重功效，唇膏中還添加麝香香草的氣味，讓擦唇膏成為一種享受。

全系列癮誘超模巨星唇膏共有24色，售價1,300元，分為巨星光、金屬光與銀河光，特別推薦四款「粉紅必備色」，擦上去立馬招桃花，有著超級好氣色。

包括最夯的#976Be Dior經典時髦粉，每位女人都要有一支紫紅莓果色，這支絕對必入手。另外 #536 Lucky大膽粉則是摩登感十足，跑趴絕對超亮眼。喜歡突破嘗試的可選#891奢華粉，有著紫莓紅色，會為人帶來好運；最後推薦#673誘惑粉，珊瑚紅的色系，一微笑，就迷死人啦！

迪奧癮誘超模巨星唇膏#976，經典時髦粉。圖／Dior提供
迪奧癮誘超模巨星唇膏#976，經典時髦粉。圖／Dior提供
分享
迪奧癮誘超模巨星唇膏#536，摩登大膽粉。圖／Dior提供
迪奧癮誘超模巨星唇膏#536，摩登大膽粉。圖／Dior提供
分享
迪奧癮誘超模巨星唇膏，售價1,300元。圖／Dior提供
迪奧癮誘超模巨星唇膏，售價1,300元。圖／Dior提供
分享
陳庭妮試擦迪奧癮誘超模巨星唇膏。圖／Dior提供
陳庭妮試擦迪奧癮誘超模巨星唇膏。圖／Dior提供
分享
迪奧癮誘超模巨星唇膏#536，摩登大膽粉。圖／Dior提供
迪奧癮誘超模巨星唇膏#536，摩登大膽粉。圖／Dior提供
分享
瑞瑪席丹（左起）、柯佳嬿、陳庭妮、楊乃文與修杰楷，出席迪奧癮誘超模巨星唇膏粉紅派...
瑞瑪席丹（左起）、柯佳嬿、陳庭妮、楊乃文與修杰楷，出席迪奧癮誘超模巨星唇膏粉紅派對。圖／Dior提供
分享
迪奧癮誘超模巨星唇膏，邀來超模卡拉迪樂芬妮代言。圖／Dior提供
迪奧癮誘超模巨星唇膏，邀來超模卡拉迪樂芬妮代言。圖／Dior提供
分享
迪奧癮誘超模巨星唇膏#673 ，絕對誘惑粉。圖／Dior提供
迪奧癮誘超模巨星唇膏#673 ，絕對誘惑粉。圖／Dior提供
分享

Dior珊瑚誠品
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

小美「黑糖珍奶雪糕」IG爆紅 珍珠控哀號：搶不到！

2019-04-01 14:50

越簡單的東西越難做 Alexander Wang聯名UNIQLO周五開賣！

2019-04-01 21:12

搶攻25億「紅金」商機 全聯「葡萄酒大賞」這天囤貨最划算

2019-04-01 19:38

陳庭妮畫迪奧唇膏居然超心機 柯佳嬿露美腿拼了啦！

2019-04-01 19:16

修杰楷肉麻稱讚賈靜雯「素顏最美」 透露把妹要送這禮物

2019-04-01 19:07

2019春天不可錯過！遊牧怪奇音樂祭 邀你一起體驗山中魔幻秘密

2019-04-01 16:38

好玩好買！啟動兒童節連假模式 走趟百貨就搞定

2019-04-01 14:17

幸福文青感！誠品信義、松菸打造全新親子共學空間

2019-04-01 12:45

慶日本新年號「令和」 SOGO北海道展美食這2天「滿1千現折1百」

2019-04-01 11:33

睡前別玩手機 多滑1小時少睡5.5分鐘

2019-04-01 10:45

只有SEIKO能超越SEIKO！催生出史上第一款超美味仙貝腕表

2019-04-01 09:56

產後焦慮？不要慌！棒棒糖嬰兒監視器幫你忙！

2019-04-01 08:36

首屆義大利ICIF廚藝大賽 基隆海味燉飯拿金獎

2019-04-01 07:29

最低5折！紐西蘭航空增至每周5班 兒童票半價起

2019-03-31 19:53

日本濱田醬油飄香200年 搭配甜點飯食皆味美

2019-03-31 18:33

膠囊咖啡拼手沖風味 雀巢多趣酷思星球機就像把職人帶回家

2019-03-31 18:02

主打可負擔的奢華！康斯登總有「便宜又大碗」的破盤價腕表

2019-03-31 17:45

秦嵐愛上印花裝 大自然花、鳥氣息超療癒

2019-03-31 17:26

兒童節連假六福村12歲以下免費！再加碼萬花筒劇團假日劇場

2019-03-31 16:39

Jennie Kim露肩辣翻！香奈兒菲董聯名系列終於上市

2019-03-31 15:50

四月甜點新品！首推beard papa極上抹茶泡芙、GODIVA熱情芒果系列

2019-03-31 15:17

史上最顯白的眼妝就是它 擦「焦橘色」不怕蠟黃能美白

2019-03-31 13:23

蕭勤、楊茂林... 傳奇李仲生與弟子們的多元藝術

2019-03-31 12:26

「BL劇」男神江常輝詮釋嘉裕西服春夏新裝 粉絲：超級帥，人帥穿什麼都好好看

2019-03-31 10:03

原來要加這些東西才好吃 茶葉蛋師姐不吝分享祕方

2019-03-31 09:40

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-30 23:38

三芝三生步道 賞櫻花茗書香

2019-03-30 23:36

又有話題美食 進軍信義區百貨

2019-03-30 23:35

劉嘉玲6連拍美出無敵新高度 重現九○年代「你可以再靠近一點」的驚艷

2019-03-30 18:57

等了2年！餃子的王將「台北1號店」4月27日開幕 菜單再升級

2019-03-30 18:20

給男友穿這件MONCLER藤原浩系列的橫須賀夾克 帥到沒朋友

2019-03-30 18:13

趙薇連換兩套BURBERRY風衣 迎戰周冬雨個性破洞裝

2019-03-30 17:31

超商清明連假備戰！小7提倡「愛心零錢袋」拜祖先　部分門市有祭祀專區

2019-03-30 16:36

揹小包包出門的救星！這幾款高CP值「多功能彩妝盤」超欠買

2019-03-30 15:58

名店美食／春季私房菜色 主廚紛出奇招

2019-03-30 14:07

國賓A CUT牛排館新菜 灑上「金黃色陽光」

2019-03-30 14:04

和風蔬食宴／當日本櫻花遇上法國鹽之花…

2019-03-30 13:52

合作海浪發電獲發明金獎 我學者結緣波羅的海三小國

2019-03-29 23:03

建構車能網 KYMCO行銷Ionex自助租賃

2019-03-29 22:39
看更多

熱門文章

綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

2019-04-01 08:46

長相太帥錯了嗎？研究證實：男人長相太帥，會被老闆、同事討厭

2019-04-01 00:14

用路人注意！ 七項交通新制今起上路

2019-04-01 13:08

進口玫瑰鹽好高級等於吃下健康？營養師揭隱藏危機

2019-04-01 07:48

年輕男子坐下屁股會爆膿液 導致10年不敢交女友

2019-04-01 11:51

「擔心睡醒後癱瘓更嚴重，一直沒敢闔眼...」住進加護病房那夜，醫師的中風告白

2019-04-01 09:12

北部濕涼高溫只有17度 吳德榮：連假穩定天氣居多

2019-04-01 07:18

小美「黑糖珍奶雪糕」IG爆紅 珍珠控哀號：搶不到！

2019-04-01 14:50

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹避免情緒化 水瓶以柔克剛

2019-04-01 08:36

綠島醫療資源不足／女兒摔破頭 就醫縫合缺人手

2019-03-31 23:28

日照長者包茶賣 專家稱活躍老化

2019-04-01 00:36

每日星座運勢／牡羊工作有突出表現 勿衝動增開支

2019-04-01 00:00

東北季風影響 清晨北台灣低溫14度

2019-04-01 05:04

卡車卡台鐵平交道 鶯歌一度雙線不通

2019-04-01 12:37

慶日本新年號「令和」 SOGO北海道展美食這2天「滿1千現折1百」

2019-04-01 11:33

修杰楷肉麻稱讚賈靜雯「素顏最美」 透露把妹要送這禮物

2019-04-01 19:07

綠島媽媽抱怨未即時縫合 義大醫院即日起派醫師補缺口

2019-04-01 13:54

全台缺3千遊覽車司機 春遊難叫車

2019-04-01 00:05

【她們的世界】陳姵穎／翻譯聲音的人：許晶喬

2019-04-01 06:00

只有SEIKO能超越SEIKO！催生出史上第一款超美味仙貝腕表

2019-04-01 09:56

發票熱感紙也有毒！ 專家：改變生活習慣才能避毒

2019-04-01 10:41

2019全台兒童節優惠好康 飯店Buffet免費吃、樂園免費玩

2019-04-01 13:29

影╱如果不能不滑手機 醫師說要避免這種姿勢

2019-04-01 20:17

禁用塑膠吸管7月上路 環保署：4月底定具體政策

2019-04-01 12:17

韓國國民牛奶Binggrae 春季限定「荔枝蜜桃」首登台

2019-04-01 17:28

快遞員送完貨與狗自拍 因她標註IG一夕爆紅

2019-04-01 17:34

國旅補助打亂房價 不利觀光客來台

2019-04-01 00:05

睡前別玩手機 多滑1小時少睡5.5分鐘

2019-04-01 10:45

陳庭妮畫迪奧唇膏居然超心機 柯佳嬿露美腿拼了啦！

2019-04-01 19:16

社工工作危險 衛福部給風險補助最高2000元

2019-04-01 11:03

Fitbit平價智慧穿戴上市 手錶、手環時尚登場

2019-03-31 23:57

孫芸芸秀「床上自拍照」 都是因為粉紅包太可愛！

2019-04-01 13:48

花東地區海中生物死傷頻率高? 專家說人類是禍首

2019-03-31 23:52

綠島母親批醫師未立即看診 工會：偏鄉醫師人力不足

2019-04-01 16:34

荷包又縮水！桶裝瓦斯2日起每公斤調漲1.2元

2019-04-01 16:45

免疫療法給付上路 癌友搶800限額

2019-04-01 14:34

首屆義大利ICIF廚藝大賽 基隆海味燉飯拿金獎

2019-04-01 07:29

高雄市政府攜手漢神百貨 打造移動花園主題公車

2019-04-01 07:28

清明掃墓小心恙蟲病 新北出現3確診病例

2019-04-01 16:46

睡不好血糖控制也會變差 專家說有3個機制可調整

2019-04-01 13:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top