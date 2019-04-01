這不是愚人節！擦迪奧巨星唇膏保證「招桃花」，必買4色靠微笑迷死人

2019-04-01 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



這不是開玩笑！史上最時髦的巨星唇膏來了，Dior迪奧在4月1日正式推出「癮誘超模巨星唇膏」，並在信義誠品舉辦粉紅搖滾派對，女星陳庭妮、柯佳嬿都以巨星架勢現身，愛家好男人修杰楷也來跑趴，現場還邀到楊乃文、瑞瑪席丹演唱。

迪奧這款癮誘超模巨星唇膏，邀來國際超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）代言，凸顯出每個女人，都能選擇自己最愛的巨星唇色，擦上去，大家都是巨星。

癮誘超模巨星唇膏與一般唇膏最不同的地方，在於「極致潤澤」，蘊含70%潤唇油，搭配銀河星光粒子，兼具持妝、保濕、滋潤等多重功效，唇膏中還添加麝香香草的氣味，讓擦唇膏成為一種享受。

全系列癮誘超模巨星唇膏共有24色，售價1,300元，分為巨星光、金屬光與銀河光，特別推薦四款「粉紅必備色」，擦上去立馬招桃花，有著超級好氣色。