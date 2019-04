越簡單的東西越難做 Alexander Wang聯名UNIQLO周五開賣!

2019-04-01 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚設計師Alexander Wang王大仁與UNIQLO繼去年推出聯名發熱衣後,今年再度攜手合作,打造「UNIQLO and alexanderwang」AIRism聯名系列。Alexander Wang與UNIQLO全球研發總裁勝田幸宏今日一起出席台北發表會,這也是Alexander Wang為了此系列所公開參與的首場發表活動,特別獻給了台灣,跟來自亞洲的媒體們分享他的設計概念和日常穿搭喜好。

其實早在2008年,Alexander Wang與UNIQLO就曾聯名推出過女裝作品,去年選擇發熱衣HEATTECH作為二次攜手合作的主題,這回又看上涼感衣AIRism,對此Alexander Wang表示:「越簡單的東西越難做,這個系列是常態產品,但它在材質與機能性方面總是不斷進化、提升,我覺得很棒。」而他也自曝自己平常就有穿UNIQLO的內衣、襪子等等,大讚品牌能滿足非常多基本的、不可或缺的穿搭需求。本次合作雖然是涼感衣AIRism系列,但他表示靈感不只來自內衣,更來自各個層面,「這個系列具備可以當作日常穿搭單品的特色,甚至可以穿去夜店也可以穿上街,是非常有趣的。」此外,他與勝田幸宏也都認為,此系列不是為了某個特定的族群所設計的,因為簡約、實穿而讓每個人可以依照自己的需求和喜好穿出不同的創意與風格,恰好呼應UNIQLO注重的LifeWear精神。

本次「UNIQLO and alexanderwang」AIRism聯名系列,女裝中有5款採用全新進化的AIRism材質,極細纖維可以展現輕薄貼身舒適度,男裝方面則由優質棉表面和AIRism內裏所組成的創新材質打造,布料膚觸光滑且厚度適宜,而這樣的特性也讓Alexander Wang非常激賞和驕傲:「擁有相當好的品質,但卻有著讓許多族群都可以負擔得起的價格。如果要用3個詞來形容此系列,那我會說創新的、平易近人的、超值的。」這些恰好也是Alexander Wang在挑選聯名對象時所注重的條件:「其實我一直喜歡跟非奢侈品的品牌合作聯名,因為這樣可以讓我接觸到更多不同的消費族群,透過產品與他們溝通的過程,我也能從中學習到很多以往沒有過的經驗。」