越簡單的東西越難做 Alexander Wang聯名UNIQLO周五開賣！

2019-04-01 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚設計師Alexander Wang王大仁與UNIQLO繼去年推出聯名發熱衣後，今年再度攜手合作，打造「UNIQLO and alexanderwang」AIRism聯名系列。Alexander Wang與UNIQLO全球研發總裁勝田幸宏今日一起出席台北發表會，這也是Alexander Wang為了此系列所公開參與的首場發表活動，特別獻給了台灣，跟來自亞洲的媒體們分享他的設計概念和日常穿搭喜好。

其實早在2008年，Alexander Wang與UNIQLO就曾聯名推出過女裝作品，去年選擇發熱衣HEATTECH作為二次攜手合作的主題，這回又看上涼感衣AIRism，對此Alexander Wang表示：「越簡單的東西越難做，這個系列是常態產品，但它在材質與機能性方面總是不斷進化、提升，我覺得很棒。」而他也自曝自己平常就有穿UNIQLO的內衣、襪子等等，大讚品牌能滿足非常多基本的、不可或缺的穿搭需求。本次合作雖然是涼感衣AIRism系列，但他表示靈感不只來自內衣，更來自各個層面，「這個系列具備可以當作日常穿搭單品的特色，甚至可以穿去夜店也可以穿上街，是非常有趣的。」此外，他與勝田幸宏也都認為，此系列不是為了某個特定的族群所設計的，因為簡約、實穿而讓每個人可以依照自己的需求和喜好穿出不同的創意與風格，恰好呼應UNIQLO注重的LifeWear精神。

本次「UNIQLO and alexanderwang」AIRism聯名系列，女裝中有5款採用全新進化的AIRism材質，極細纖維可以展現輕薄貼身舒適度，男裝方面則由優質棉表面和AIRism內裏所組成的創新材質打造，布料膚觸光滑且厚度適宜，而這樣的特性也讓Alexander Wang非常激賞和驕傲：「擁有相當好的品質，但卻有著讓許多族群都可以負擔得起的價格。如果要用3個詞來形容此系列，那我會說創新的、平易近人的、超值的。」這些恰好也是Alexander Wang在挑選聯名對象時所注重的條件：「其實我一直喜歡跟非奢侈品的品牌合作聯名，因為這樣可以讓我接觸到更多不同的消費族群，透過產品與他們溝通的過程，我也能從中學習到很多以往沒有過的經驗。」