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南臺科大聘金曲歌后小百合周月綺任教 小班教學受歡迎

2019-04-01 20:09聯合報 記者周宗禎╱即時報導

校長盧燈茂（中）歡迎周月綺（右二）到校任教。圖／校方提供
校長盧燈茂（中）歡迎周月綺（右二）到校任教。圖／校方提供
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南臺科大今天表示，流行音樂產業系這學期開始禮聘金曲歌后小百合周月綺為專技教授，提升學生演唱功力與音樂素養深受學生歡迎，曾活耀台灣歌壇的「百合二重唱」中小百合周月綺教授「演唱專修」課程，小百合歌聲高亢、音質柔美，已發行20多張專輯唱片，曾獲得金曲獎、金鼎獎、金龍獎等多項殊榮。

校方表示，小百合以多場演唱會與表演經驗，不藏私完全傳授給系上同學，教學認真又親切，獲全系師生的讚賞，「同學們爭相搶修小百合老師的課程」。

校方強調，「流行音樂產業系」是全國首創培育流行音樂產業人才科系，效法國際流行音樂學院培育模式，引導學生在音樂創作、展演、影音科技與舞台製作中融入本地文化特質，與國際流行文化接軌，以發展華語文化特色的流行音樂為目標。

流行音樂系指出，系上課程涵蓋整個流行音樂產業所需四個專長領域：創作表演、演藝經紀、錄音後製、舞台燈光音響，並投入數千萬元打造專業教學空間、購置最先進的教學設備，包含排練廳、團練室、個別練習室、錄音室、數位音樂教室、舞台製作工作室等；設備有樂器、錄音設備、活動式舞台、舞台燈光音響等，以培養學生專業能力。

該系還結合臺南文創園區內流行音樂及影視中心資源，透過音樂會展演與舞台製作專案訓練，強化音樂經紀實作技能與實習機制，讓學生接受完整的流行音樂產業訓練，並能銜接就業市場。

流行音樂產業系依照培育專長九大領域演唱、電吉他、電貝斯、鍵盤、爵士鼓、詞曲創作、作曲、編曲、錄音工程等開設小班教學，以師徒制方式，因材施教，增強學生專長技能，奠定銜接業界之基礎，表現優異者，還有引薦與名師同台演出的機會。

校長盧燈茂表示，流行音樂產業系引進流行音樂產業界名師，是南臺科大向「產學零落差」目標邁進的具體表現，更為流行音樂產業系的學生帶來更多寶貴的實務經驗與技能，使學生能於在校期間就不斷的累積理論與實作經驗，並強化音樂經紀實作技能與實習機制，讓學生能銜接就業市場，共創「畢業即就業」的美景。

周月綺（右一）小班教學，深受學生歡迎。圖／校方提供
周月綺（右一）小班教學，深受學生歡迎。圖／校方提供
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