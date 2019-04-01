搶攻25億「紅金」商機 全聯「葡萄酒大賞」這天囤貨最划算

2019-04-01 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



看好葡萄酒商機！全聯喊出「紅金」經營策略，在今年3、4月南半球葡萄收穫期搶先推出「南半球葡萄酒大賞」，精選15款來自南半球的南非、阿根廷、智利、紐西蘭和澳洲重要產地的葡萄酒，主打「讓葡萄酒成為日常享受」，不但以10美元左右的價格讓民眾能輕鬆購入，同時也是獲得獎項肯定，品質穩定的葡萄酒。

「南半球葡萄酒大賞」推出的15款南半球葡萄酒，共有6支葡萄酒為全聯獨賣，並有7支得過共16個國際葡萄酒評比大獎，包括由2015年新世界最佳酒莊生產的「智利聖塔紅葡萄酒(750ml/269元)」，以及使用特定酵母發酵三個月及一年的橡木桶陳釀，帶有花香和蜂蜜香甜味，尾韻柔順香甜的「阿根廷Don David精釀托隆特斯晚收成甜白葡萄酒(500ml/452元)」等豐富的酒類選擇。

全聯營運長蔡篤昌表示，台灣葡萄酒產值逐年增加，而超市通路仍占銷售量的最大宗，目前全聯的葡萄酒品類近150款，這次希望能夠將產品聚焦在中價位、高品質，不踩雷的好酒，讓無論是喜歡優雅高尚的舊世界品味或年輕新鮮的新世界風味，都能在全聯找到，消費者在日常也能與親友輕鬆分享美酒。

為了拓展「紅金」商機，即日起至4/11，全聯以部分酒款第二件5折起的價格，將物超所值的南半球新世界葡萄酒推薦給全台消費者，在檔期活動的推動下，預計今年可再提升葡萄酒業績兩位數成長，並成為「最佳佐餐酒」的銷售通路。此外，精打細算的消費者，可把握4/4至4/5全聯「事事如意」節，買千送百回饋無上限，正是囤貨的好時機。

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