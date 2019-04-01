陳庭妮畫迪奧唇膏居然超心機 柯佳嬿露美腿拼了啦！

2019-04-01 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



史上最時髦的巨星唇膏來了，Dior迪奧在4月1日正式推出「癮誘超模巨星唇膏」，並在信義誠品舉辦粉紅搖滾派對，女星陳庭妮、柯佳嬿都以巨星架勢現身，現場還邀到楊乃文、瑞瑪席丹演唱。

陳庭妮展現小心機，選了迪奧#673、#859疊擦混色，因為#673比較偏橘色，平時她不會擦較紅的唇色，這樣感覺比較平易近人，但為了衣服搭配，還疊擦#859這款，可以讓整個氣色妝感，可以更提升。

陳庭妮透露約會時，自己喜歡「沒有距離」的妝感，因為有時候，如果妝感太重去約會，會讓心儀對象，有距離感。但她比較偏愛裸色系、顏色較輕、平易近人的顏色。

她很稱讚迪奧癮誘超模巨星唇膏的保濕度，因為平時很重視嘴唇保養，自己的保養關鍵字是「不懶惰」，也透露在睡前會有一堆的保養程序，例如：先敷臉，再慢慢的一個步驟一個步驟上，最後塗厚厚的護唇膏，喝一大杯的開水，才會去睡覺。

柯佳嬿的心機，則是穿上隱約露美腿的新裝，唇色擦的是#536，自己挑的顏色，看起來明亮、活潑、不老氣。

柯佳嬿透露，自己在4年前拍戲時，才開始買人生第一支唇膏，但對於唇膏來說，也會搭配著衣服、眼妝，是一個畫龍點睛的感覺。她認為唇膏是女人味的重點，也比較偏好裸色、淡妝。