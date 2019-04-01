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東區出走潮：無力負擔的高店租 商圈末日將來臨？

韓國國民牛奶Binggrae 春季限定「荔枝蜜桃」首登台

2019-04-01 17:28聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

距離母親節還有一個多月，百貨迫不及待推出首波促銷檔期，環球購物中心Global Mall即將展開「初夏採購節」，除祭出回饋率高達16%的滿千送百活動，並響應「韓流當道」推出韓國物產展，其中以香蕉牛奶聞名的國民飲品Binggrae，更將首度在台開賣甫上市即熱銷的「荔枝蜜桃」口味。

Global Mall自4月4日至4月24日舉辦「初夏採購節」，針對母親節首波像是美妝、內睡衣及親子業種加碼促銷，新北中和、屏東及桃園A8店會員當日全館滿5,000元送500元，首七日刷Global Mall聯名卡可再加贈300元，等於回饋率達16%。此外，新北中和主打化妝品、內睡衣及家用家電，會員當日單筆消費滿3,000元送300元。另外，還有「小米智慧小家電20萬大FUN送」，包含掃地機器人、空氣淨化器、電子鍋等，活動期間至指定店消費滿500元以上，即可獲得抽獎機會。

而為了帶動來客，Global Mall新北中和將於4月6日至4月16日舉辦「韓國物產展」，網羅上百項韓國話題商品，其中最特別的是韓國國民牛奶Binggrae，除了必喝的香蕉牛奶、哈密瓜牛奶等，春季新推出的最新牛奶口味「荔枝蜜桃」，4月13日至16日就能搶先預購。

而熱銷上千萬包，韓星推薦的「圃美多Pulmuone」人氣泡麵也將登場，有多款明星拉麵商品，像是受歡迎的花蟹炒碼麵、辣牛肉湯刀切麵及辣味豚骨拉麵，拉麵4包299元。

Global Mall推「小米小家電20萬大FUN送」活動，消費滿500元以上即...
Global Mall推「小米小家電20萬大FUN送」活動，消費滿500元以上即可抽獎。圖／環球購物中心提供
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Global Mall「初夏採購節」祭三大滿額回饋，最高回饋率16%。圖／環球購...
Global Mall「初夏採購節」祭三大滿額回饋，最高回饋率16%。圖／環球購物中心提供
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資生堂驅黑淨白加倍組，價值9,192元，特價5,400元。圖／環球購物中心提供
資生堂驅黑淨白加倍組，價值9,192元，特價5,400元。圖／環球購物中心提供
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韓國國民飲品Binggrae將首度在台開賣「荔枝蜜桃」口味。圖／摘自Binggr...
韓國國民飲品Binggrae將首度在台開賣「荔枝蜜桃」口味。圖／摘自Binggrae粉絲團
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