2019年美麗華母親節預購開打囉！

2019-04-04 00:00 文／ 美麗華 提供



化妝品/香氛區單櫃累積滿2,000元送200元商品券

百貨母親節檔期從4月陸續開打！位於大直商圈美麗華百樂園今年祭出優惠不手軟，化妝品預購從4月4日持續一直到4月10日，除了滿2,000元送200元商品券外，當日消費累計達指定門檻即可兌換各門檻好禮哦！趁這波優惠折扣趕緊把口袋名單特惠組通通帶回家。

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區域優惠層層累加

優惠1：單櫃累積滿2,000元送200元商品券

優惠2：區域加碼贈

滿18,000元贈大直影城一般廳電影票兩張；

滿33,000元加贈300元商品券；

滿60,000元加贈1,000元商品券；

優惠3：單筆滿80,000元再加碼贈1,500元商品券。

客人若消費了單筆80,000元，即可帶走10,800元商品券還有兩張電影票，最殺優惠商品券層層累加送給您。

銀行同慶滿額加碼送

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優惠1：聯名卡新光/永豐兩家

單筆12,000元贈300元；單筆30,000元贈1,000元；

單筆55,000元贈2,000元；單筆100,000元贈4,000元；單筆450,000元加贈14,000元；最高回饋18,000元商品券。

優惠2：當日刷卡消費單筆5,000元再加贈100元商品券及抽獎券乙張。最大獎13.3" MacBook air(市價31,900元)；貳獎美麗華一萬元商品券。