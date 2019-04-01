2019春天不可錯過！遊牧怪奇音樂祭 邀你一起體驗山中魔幻秘密

2019-04-01 16:38 聯合新聞網 有.設計 uDesign



位於台北近郊山中的「遊牧怪奇音樂祭」4/13-4/14於「微遠虎山」再度登場。融合國內外樂團、多元曲風、藝術裝置、表演藝術家等種種奇幻元素，打造魔幻嘉年華式的狂歡體驗，要你嗨翻現場。

圖/虎山音樂祭歷年活動照；虎山音樂祭提供。 分享 facebook

今年特別重磅邀請日韓地下獨立樂團加入，包括：日本暴動紳士Mouse on the keys、辣女雙女組Metalchicks、街頭大樂隊Asakusa Jinta、韓國後搖硬蕊Pakk；國內樂團將會有非人物種、美好前程、鱷魚迷幻與屋塔 U.TA等演出，還有鮮少出席音樂祭的落差草原，將2019第一場在台演出獻給怪奇音樂祭，為樂迷帶來多元豐富的音樂體驗。

圖/虎山音樂祭歷年活動照；虎山音樂祭提供。 分享 facebook

現場分為三個舞台：主舞台、廢棄宮廟電子舞台、魔幻馬戲團舞台，超過30組國內外樂團及DJ表演，音樂結合詩歌、民謠、迷幻氛圍和部落感，在山中聆聽欣賞鐵定是絕佳享受！除此之外，今年的MV競賽收件屢創新高，由地下社會創辦人「何東洪」老師領軍，將與台灣傳奇樂團紀錄片《爛頭殼》毛致新導演、音樂策展單位海波浪製作主理人「陳伍迪」選出得獎作品，最後結果令人期待！

圖/虎山音樂祭歷年活動照；虎山音樂祭提供。 分享 facebook

此次音樂祭亦邀請各種身懷絕技的表演藝術家加入，以及許多新奇的藝術裝置x市集攤位x特色美食x精釀啤酒。春天到了！來台北近郊山中放電二天，山中秘密魔幻嘉年華將於4/13揭開序幕，快快安排春日遊到台北近郊踏青充電。

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【怪奇音樂祭 The 2019 Urban Nomad Freakout】

時間日期：

4/13 (六) 2pm~3am

4/14 (日) 2pm~午夜

地址：微遠虎山 台北市信義區福德街221巷186-1號（鄰近象山站或後山埤捷運站）

售票：單日預售票每張850元（現場1,000元）／雙日預售票每張1,400元（現場1,600元）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康