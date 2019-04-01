撞衫好窘？那就入手這款春夏限定新裝

2019-04-01 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



坦白說，男性好看、好搭配的服裝不若女性那樣多，所以時常會有撞衫的機會，為了避免那樣的窘迫，何不挑選男裝品牌推出的限定系列呢？

英國經典男裝品牌Kent & Curwen創意總監Daniel Kearns表示，他自小聽着著名樂團「The Stone Roses」的音樂長大。對他來說，這個樂團可說是引領了整個九〇年代的時裝和音樂潮流。因此，他以The Stone Roses的音樂及藝術作品作為Kent & Curwen 2019春夏系列的靈感來源，並向指標性的英式音樂與流行文化致敬。不只如此，他還讓Kent & Curwen 與The Stone Roses合作推出一系列限量版T桖，融入了樂團成員John Squire經典專輯封面的藝術作品，還結合Kent & Curwen的復古運動元素，以現代設計的手法重新喚起當年不羈獨立的態度。