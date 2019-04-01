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華航罷工後人事檢討 董座何煖軒下台傳由謝世謙接任

撞衫好窘？那就入手這款春夏限定新裝

2019-04-01 14:38聯合報 記者曾智緯╱即時報導

坦白說，男性好看、好搭配的服裝不若女性那樣多，所以時常會有撞衫的機會，為了避免那樣的窘迫，何不挑選男裝品牌推出的限定系列呢？

英國經典男裝品牌Kent & Curwen創意總監Daniel Kearns表示，他自小聽着著名樂團「The Stone Roses」的音樂長大。對他來說，這個樂團可說是引領了整個九〇年代的時裝和音樂潮流。因此，他以The Stone Roses的音樂及藝術作品作為Kent & Curwen 2019春夏系列的靈感來源，並向指標性的英式音樂與流行文化致敬。不只如此，他還讓Kent & Curwen 與The Stone Roses合作推出一系列限量版T桖，融入了樂團成員John Squire經典專輯封面的藝術作品，還結合Kent & Curwen的復古運動元素，以現代設計的手法重新喚起當年不羈獨立的態度。

dunhill也選在這一季，推出全新Hallmark迷你系列，重新詮釋品牌的知名特色，將過去出現在打火機和首飾的印記標誌，加上經典的dunhill長尾徽標、鬥牛犬、縮寫AD字母及品牌創始年份以金、銀線手工繡制於徽章之上，彰顯出dunhill過往精彩的工藝。這系列，提供了黑、灰、白三色的T恤和連帽抽繩上衣，各自搭配了黑銀、黑金組合的繡章，容易和其他的服飾搭配，又保有個性。

dunhill Hallmark迷你系列T恤，約12,500元。圖／dunhil...
dunhill Hallmark迷你系列T恤，約12,500元。圖／dunhill提供
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英國經典男裝品牌Kent & Curwen這季與The Stone Roses樂...
英國經典男裝品牌Kent & Curwen這季與The Stone Roses樂團合作，推出限定系列服裝。圖／Kent & Curwen提供
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Kent & Curwen春夏限定系列印花T恤，約4,430元。圖／Kent &...
Kent & Curwen春夏限定系列印花T恤，約4,430元。圖／Kent & Curwen提供
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dunhill Hallmark迷你系列T恤，約12,500元。圖／dunhil...
dunhill Hallmark迷你系列T恤，約12,500元。圖／dunhill提供
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樂團藝術作品
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