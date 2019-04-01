孫芸芸秀「床上自拍照」 都是因為粉紅包太可愛！

2019-04-01 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



粉色調是許多女性最難以抗拒的顏色，無論幾歲，都能被粉色調激發少女心！近日女星林心如、孫芸芸都不約而同曬出春夏粉色新包，俏皮柔美的特質加上拼接材質和經典壓紋，充滿創意又吸睛。

林心如最近可說是「粉色包包控」上身，接連以MOYNAT的Réjane、TOD’S的D-Styling粉色包款搭出甜美女人味，而這兩款包也都正好有個優雅的由來，同樣都是向傳奇女性致敬之意。Réjane包款名字來自19世紀末法國劇場與默片女星Gabrielle Réjane，是史上第一個向名人致敬的包款。圓形金屬鎖扣的柔美弧線造型，靈感來自裝飾藝術時期（Art Deco）的經典符號，每個包要耗時資深工匠20個小時的時間進行製作，經由反覆上色以及打蠟達8次呈現的完美皮邊。而TOD’S的D-Styling Bag則是延伸自以黛安娜王妃命名的D-Bag，以更摩登的線條呈現，除了單一皮革色款之外，搭配拼接的水蛇皮提把更混搭野性美。