親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

聯結車撞倒鶯歌平交道限高門架 台鐵雙向停駛搶修中

孫芸芸秀「床上自拍照」 都是因為粉紅包太可愛！

2019-04-01 13:48聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

粉色調是許多女性最難以抗拒的顏色，無論幾歲，都能被粉色調激發少女心！近日女星林心如、孫芸芸都不約而同曬出春夏粉色新包，俏皮柔美的特質加上拼接材質和經典壓紋，充滿創意又吸睛。

林心如最近可說是「粉色包包控」上身，接連以MOYNAT的Réjane、TOD’S的D-Styling粉色包款搭出甜美女人味，而這兩款包也都正好有個優雅的由來，同樣都是向傳奇女性致敬之意。Réjane包款名字來自19世紀末法國劇場與默片女星Gabrielle Réjane，是史上第一個向名人致敬的包款。圓形金屬鎖扣的柔美弧線造型，靈感來自裝飾藝術時期（Art Deco）的經典符號，每個包要耗時資深工匠20個小時的時間進行製作，經由反覆上色以及打蠟達8次呈現的完美皮邊。而TOD’S的D-Styling Bag則是延伸自以黛安娜王妃命名的D-Bag，以更摩登的線條呈現，除了單一皮革色款之外，搭配拼接的水蛇皮提把更混搭野性美。

MIU MIU春夏為許多包款換上可愛的粉紅色，其中MIU CONFIDENTIAL MATELASSÉ皮革包，以經典皺褶搭配鋼質飾面金屬扣飾，柔和甜美氣息中又不失俐落質感，讓孫芸芸也忍不住在IG上秀出和這款包的「床上自拍照」，典雅色調也非常百搭。

Mini Réjane，14萬9,000元。圖／MOYNAT提供
Mini Réjane，14萬9,000元。圖／MOYNAT提供
分享
孫芸芸也忍不住在IG上秀出和MIU CONFIDENTIAL MATELASSÉ...
孫芸芸也忍不住在IG上秀出和MIU CONFIDENTIAL MATELASSÉ皮革包的「床上自拍照」。圖／摘自IG
分享
TOD’S D-Styling Bag，60,900元。圖／迪生提供
TOD’S D-Styling Bag，60,900元。圖／迪生提供
分享
MIU CONFIDENTIAL MATELASSÉ皮革包，58,500元。圖／...
MIU CONFIDENTIAL MATELASSÉ皮革包，58,500元。圖／摘自IG
分享
林心如身著粉色皮衣外套搭配春夏粉膚色水蛇皮TOD’S D-Styling Bag...
林心如身著粉色皮衣外套搭配春夏粉膚色水蛇皮TOD’S D-Styling Bag，86,600元。圖／迪生提供
分享
林心如背Mini Réjane粉色包。圖／MOYNAT提供
林心如背Mini Réjane粉色包。圖／MOYNAT提供
分享
MIU LADY小牛皮手提包，89,500元。圖／MIU MIU提供
MIU LADY小牛皮手提包，89,500元。圖／MIU MIU提供
分享

劇場黛安娜
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

幸福文青感！誠品信義、松菸打造全新親子共學空間

2019-04-01 12:45

慶日本新年號「令和」 SOGO北海道展美食這2天「滿1千現折1百」

2019-04-01 11:33

睡前別玩手機 多滑1小時少睡5.5分鐘

2019-04-01 10:45

只有SEIKO能超越SEIKO！催生出史上第一款超美味仙貝腕表

2019-04-01 09:56

產後焦慮？不要慌！棒棒糖嬰兒監視器幫你忙！

2019-04-01 08:36

首屆義大利ICIF廚藝大賽 基隆海味燉飯拿金獎

2019-04-01 07:29

最低5折！紐西蘭航空增至每周5班 兒童票半價起

2019-03-31 19:53

日本濱田醬油飄香200年 搭配甜點飯食皆味美

2019-03-31 18:33

膠囊咖啡拼手沖風味 雀巢多趣酷思星球機就像把職人帶回家

2019-03-31 18:02

主打可負擔的奢華！康斯登總有「便宜又大碗」的破盤價腕表

2019-03-31 17:45

秦嵐愛上印花裝 大自然花、鳥氣息超療癒

2019-03-31 17:26

兒童節連假六福村12歲以下免費！再加碼萬花筒劇團假日劇場

2019-03-31 16:39

Jennie Kim露肩辣翻！香奈兒菲董聯名系列終於上市

2019-03-31 15:50

四月甜點新品！首推beard papa極上抹茶泡芙、GODIVA熱情芒果系列

2019-03-31 15:17

史上最顯白的眼妝就是它 擦「焦橘色」不怕蠟黃能美白

2019-03-31 13:23

蕭勤、楊茂林... 傳奇李仲生與弟子們的多元藝術

2019-03-31 12:26

「BL劇」男神江常輝詮釋嘉裕西服春夏新裝 粉絲：超級帥，人帥穿什麼都好好看

2019-03-31 10:03

原來要加這些東西才好吃 茶葉蛋師姐不吝分享祕方

2019-03-31 09:40

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-30 23:38

三芝三生步道 賞櫻花茗書香

2019-03-30 23:36

又有話題美食 進軍信義區百貨

2019-03-30 23:35

劉嘉玲6連拍美出無敵新高度 重現九○年代「你可以再靠近一點」的驚艷

2019-03-30 18:57

等了2年！餃子的王將「台北1號店」4月27日開幕 菜單再升級

2019-03-30 18:20

給男友穿這件MONCLER藤原浩系列的橫須賀夾克 帥到沒朋友

2019-03-30 18:13

趙薇連換兩套BURBERRY風衣 迎戰周冬雨個性破洞裝

2019-03-30 17:31

超商清明連假備戰！小7提倡「愛心零錢袋」拜祖先　部分門市有祭祀專區

2019-03-30 16:36

揹小包包出門的救星！這幾款高CP值「多功能彩妝盤」超欠買

2019-03-30 15:58

名店美食／春季私房菜色 主廚紛出奇招

2019-03-30 14:07

國賓A CUT牛排館新菜 灑上「金黃色陽光」

2019-03-30 14:04

和風蔬食宴／當日本櫻花遇上法國鹽之花…

2019-03-30 13:52

合作海浪發電獲發明金獎 我學者結緣波羅的海三小國

2019-03-29 23:03

建構車能網 KYMCO行銷Ionex自助租賃

2019-03-29 22:39

網紅系茶飲 小黃瓜、檸檬…視覺比美

2019-03-29 22:35

4月1日同時開幕！網美風飲茶、豪爽粵菜、跨界鮮食料理 3間新店怎麼選？

2019-03-29 22:20

孫芸芸挺胸露腿、廖曉喬裡面沒穿 姑嫂辣撐alexanderwang微風南山開幕

2019-03-29 20:21

想跟鹿唅一樣潮到出水？「男性肌膚保養2重點」讓你面子有光

2019-03-29 19:45

男生快來看！3款限量版「漫威英雄洗髮乳」你屬於哪一型？

2019-03-29 17:43

Fresh Taiwan連續三年進軍國際授權展 掌握IP商機前進關鍵市場

2019-03-29 17:39

不能錯過！2019 最強狂想式愛情喜劇《單身租隊友》

2019-03-29 17:38
看更多

熱門文章

綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

2019-04-01 08:46

清明連假天氣變化 一張圖告訴你

2019-03-31 15:58

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

長相太帥錯了嗎？研究證實：男人長相太帥，會被老闆、同事討厭

2019-04-01 00:14

全台遊覽車司機缺3千人 春遊補助讓缺車現象更嚴重

2019-03-31 13:08

Jennie Kim露肩辣翻！香奈兒菲董聯名系列終於上市

2019-03-31 15:50

影／鼠界黃飛鴻！無影腳閃電踹飛響尾蛇

2019-03-31 17:53

進口玫瑰鹽好高級等於吃下健康？營養師揭隱藏危機

2019-04-01 07:48

台南市日照中心賣茶事件發酵！有人反對有人挺

2019-03-31 20:43

「擔心睡醒後癱瘓更嚴重，一直沒敢闔眼...」住進加護病房那夜，醫師的中風告白

2019-04-01 09:12

北部濕涼高溫只有17度 吳德榮：連假穩定天氣居多

2019-04-01 07:18

日照長者包茶賣 專家稱活躍老化

2019-04-01 00:36

綠島醫療資源不足／女兒摔破頭 就醫縫合缺人手

2019-03-31 23:28

年輕男子坐下屁股會爆膿液 導致10年不敢交女友

2019-04-01 11:51

研究：小孩患精神病 直升機父母害的

2019-03-31 18:16

東北季風影響 清晨北台灣低溫14度

2019-04-01 05:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top