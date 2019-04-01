結婚逾40年以上分享浪漫故事 有機會體驗郵輪婚禮
雄獅旅遊推出「老夫妻海上婚禮計畫」，即日起至4月15日開放徵件，邀請結褵40年以上的夫妻，在Facebook分享兩人之間的暖心小故事，就有機會兩人同遊，在歌詩達「威尼斯號Venezia」來場獨特的海上郵輪婚禮體驗，重溫當年決定攜手相伴一生的悸動。
雄獅旅遊表示，今年首度選在母親節檔期，推出歌詩達「威尼斯號Venezia」的獨包航次。歌詩達「威尼斯號Venezia」是歌詩達郵輪艦隊中最新的VISTA級旗艦郵輪，3月1日正式下水，是首艘專為華人市場量身打造的全新郵輪，也是全球第一艘以單一城市命名，且設計理念和建造地點均源於該城市的郵輪。
為實踐以愛之名的旅遊體驗，雄獅旅遊推出「老夫妻海上婚禮」特別企畫活動。雄獅旅遊總經理裴信祐表示，母親節一向被視為最重要的年度節慶之一，多數人都會安排一頓大餐或是出國旅遊，想好好慰勞媽媽的辛勞付出，卻忽略了媽媽是因為擁有堅定的愛情信仰，才能持續不間斷地為家庭付出。
裴信祐說，希望讓媽媽暫時放下母親的身份，再度體會到被愛的感覺，正是這次活動設計的初衷。因此「老夫妻海上婚禮」邀請10對結婚超過40年的夫妻，只要在Facebook大聲說愛或分享夫妻之間專屬的浪漫點滴，就有機會免費體驗歌詩達「威尼斯號Venezia」的海上郵輪婚禮。
報名時間即日起截至4月15日中午12時為止，只要在「老夫妻海上婚禮」活動專頁（https://www.facebook.com/events/516057862252504/））下載報名表，填寫完成後以電子郵件寄送至圓夢計畫活動小組電子信箱barrykuo@liontravel.com，並於信件標題註明申請人姓名並隨信附上暖心故事描述（呈現方式不拘，文字或照片、影片皆可），上傳或確認無誤後去電確認完成。若有任何疑問，請洽（02）8793-9000#9086。
留言