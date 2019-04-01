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幸福文青感！誠品信義、松菸打造全新親子共學空間

2019-04-01 12:45聯合報 記者顏甫珉╱綜合報導

周末，總是煩惱要帶小朋友去哪玩嗎？來誠品生活信義店、松菸店感受「親子共學」的全新氛圍吧！Piaget「認知發展理論」中提到，兒童發展前兩個階段主要藉由模仿、遊玩來進行學習，因此由父母引導、陪伴的「親子共學」更為重要，為了讓父母與小朋友，能夠在舒適的空間中，感受一同

誠品生活松菸店3F兒童區，親子共享慢時光。圖／誠品生活提供
誠品生活松菸店3F兒童區，親子共享慢時光。圖／誠品生活提供
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學習，體驗成長的過程，誠品生活重新改裝松菸、信義兩店的兒童相關櫃位，讓小朋友們，能夠實際體驗閱讀與學習，在文青感十足的環境中，留下深刻印象。

誠品生活信義店　13櫃位打造「親子共創」五感體驗工坊

誠品生活信義店的5樓，這回一口氣引進13個全新櫃位，主打要讓親子們能夠「五感體驗」，實際動手做來加深學習理解與印象，如來自苗栗三義的「卓也藍染」，可以親手嘗試無毒的藍染，染出每天穿著的衣物，裁縫品牌「Cubic Cross」，可以實挑選配件與顏色，讓小朋友激發創意。

誠品生活信義店5F森活遊藝區引進13個話題新櫃，打造「親子共創」五感體驗工作坊，...
誠品生活信義店5F森活遊藝區引進13個話題新櫃，打造「親子共創」五感體驗工作坊，包含來自苗栗三義台灣在地品牌「卓也藍染」。圖／誠品生活提供
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打造室內栽培設計的「植物方塊」，讓父母與小孩能夠一起手作塑型、上色，其他如各國拼圖的「拼圖總動員」、無毒環保指彩「AQmore」、啟發兒童自然科學熱忱的「化石先生」、動物迷最愛的「HANSA」、世界進口畫材大匯總的「響ART」等，全都進駐，在4月4日兒童節開幕。

另外針對兒童居家用品，也有許多新品牌，包括健康傢俱「亞梭傢俬」、天然無毒清潔品「沐時光MOUSSE NATURAL」、保護嬰幼兒居家健康安全「Pato Pato」、天然無毒鳳梨酵素洗劑「PiPPER」、來自歐洲的「Little Kingdom」。4月4日至14日，誠品人會員於5F當日指定專櫃單筆消費滿1千元，可獲得「nomi多階段成長椅」（價值9,400元，限3名）抽獎機會乙次，消費滿3萬元可兌換「Gululu水精靈-兒童智能水壺」乙個。

誠品生活松菸店　4個新櫃位與閱讀城堡打造「親子共讀」新空間

閱讀，能夠激發小孩的學習力與創造力，誠品生活松菸店3樓的兒童區，以大片落地窗結合書屋，包含了閱讀學習、玩耍、互動，打造一個閱讀誠品，讓父母與小孩能一起感受體驗。

誠品生活松菸店3F兒童區，在書屋裡探索世界！圖／誠品生活提供
誠品生活松菸店3F兒童區，在書屋裡探索世界！圖／誠品生活提供
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另外有4個全新櫃位進駐，包括全家人能一起體驗烘焙，完成夢幻甜點的「動手玩 DOUGH」，結合科學實驗與設計美學的「[D]science」、婦幼精品「KidsMall 親子盟」與親子包包「CiPU」。

誠品生活松菸店3F，帶著寶貝來「動手玩 DOUGH」感受烘焙樂趣，輕鬆完成夢幻甜...
誠品生活松菸店3F，帶著寶貝來「動手玩 DOUGH」感受烘焙樂趣，輕鬆完成夢幻甜點。圖／誠品生活提供
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4月4日至14日，誠品人會員／累計卡卡友於指定專櫃當日累計消費滿3,600 元，贈「 竹纖維環保便當盒」乙只，消費滿2千元送「米塔 100元現金抵用券2張」。

誠品生活周周推出親子精彩活動，更多活動詳情請上 https://goo.gl/cNYBho。

誠品生活松菸店歡慶3F兒童區改裝開幕，4月4日舉辦「兒童區開幕互動秀」，有魔術小...
誠品生活松菸店歡慶3F兒童區改裝開幕，4月4日舉辦「兒童區開幕互動秀」，有魔術小丑與小朋友同樂。圖／誠品生活提供
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誠品生活信義店5F森活遊藝區引進13個話題新櫃，包含裁縫體驗品牌「Cubic C...
誠品生活信義店5F森活遊藝區引進13個話題新櫃，包含裁縫體驗品牌「Cubic Cross」。圖／誠品生活提供
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誠品生活松菸店歡慶3F兒童區改裝開幕，4月4日舉辦「兒童區開幕互動秀」。圖／誠品...
誠品生活松菸店歡慶3F兒童區改裝開幕，4月4日舉辦「兒童區開幕互動秀」。圖／誠品生活提供
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