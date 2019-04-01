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睡前別玩手機 多滑1小時少睡5.5分鐘

2019-04-01 10:45聯合報 記者李樹人╱即時報導

許多人手機不離身，睡覺前也緊盯螢幕，追劇或看社群網站，國衛院最新研究發現，睡前每多使用手機一小時，就會延後入睡時間4.9分鐘，並減少5.5分鐘睡眠時間，專家建議，入睡時最好不要將手機帶上床。

運動智慧手環、手錶等穿戴裝置越來越普及，許多人戴著睡覺，得知自己入睡時間及睡眠品質，但結果是否精準，令人疑慮。國家衛生研究院群體健康科學研究團隊開發一款手機程式「作息足跡」 (Rhythm)，臨床調查發現，在睡眠時間上，受試者自行記錄與手機監測結果一致性達到八成三。

該計畫主持人為林煜軒醫師指出，「作息足跡」APP依據手機螢幕的開與關，收集「主動使用」（開手機、滑手機、撥打電話），以及「被動使用」（接聽電話、收到簡訊）等資料，進行分類演算，推估睡眠時間。

此外，透過APP精算，還可精確地計算睡前使用手機對於睡眠時間的影響，研究團隊連續記錄61名受試者14天一整天手機使用時間，搭配問卷調查，結果發現，如果在睡前使用手機，嚴重影響睡眠週期與睡眠長度。

團隊顯示，如果睡前每增加使用手機一小時，則會延後入睡時間4.9分鐘，並減少5.5分鐘睡眠時間，整個睡眠周期延後3.5分鐘。看似才幾分鐘，但長期下來，對於身心健康影響相當大。

研究也發現，睡前使用手機時間雖然僅占全天使用手機時間的14.3%，但對睡眠週期延後的總影響力卻達到44%。也就是睡前划手機的時間不長，但嚴重危害睡眠品質。

林煜軒表示，「作息足跡」App可以自動記錄個人手機使用與睡眠時間，透過長時間、客觀的記錄，能夠真實掌握睡眠睡眠狀況，並瞭解自己睡前使用手機對於睡眠的影響。

國際眾多醫學文獻指出，光照是生理時鐘的重要影響因子，國衛院則證實了睡前使用手機對於睡眠周期具有相當大的影響。該研究日前發表於國際「精神醫學研究期刊」（Journal of Psychiatric Research）。

國衛院最新研究發現，睡前每多使用手機一小時，就會延後入睡時間4.9分鐘，並減少5...
國衛院最新研究發現，睡前每多使用手機一小時，就會延後入睡時間4.9分鐘，並減少5.5分鐘睡眠時間。圖／國衛院提供
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