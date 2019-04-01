春水堂COSPLAY慶週年㩦手台博館推「無茶不樂」

2019-04-01 10:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



春水堂歡慶36歲生日，今(1)日起至5月31日止，舉辦COSPLAY慶週年活動，活動期間只要穿著古裝到店內消費，點購經典名菜就能獲得買一送一的優惠，還有不少上班族已經開始揪團，準備到春水堂辦古裝趴。

走入春水堂，彷彿穿越時空，有身著宋朝服飾的美女在大口吸珍奶，不時還能看見穿著古裝的男男女女，與友人對飲，會有這融古貫今的畫面，原來是春水堂週年慶活動。

春水堂36年來，訴求對歷史飲茶的品味與堅持，同時創新當代茶文化，今年除了廣邀民眾Cosplay古人扮相，也特別攜手有百年歷史的國立台灣博物館，合作推出系列活動與限量聯名商品。

春水堂公關經理吳郁清表示，春水堂希望藉此，將茶生活文化體現與推廣的同時，也讓博物館典藏的文物與當代生活文化產生對話，激盪出文化創意內容的無限想像。

春水堂週年慶活動主視覺，取材台博館三大鎮館之寶之一的「康熙臺灣輿圖」及其他文物圖像，以此進行創作發想及趣味設計，展現「茶」溯古至今總是陪伴人的日常，無論念書、練武、求神問圤、相聚、出遊，人皆以烹茶品飲為樂，處處有茶喝，傳達「無茶不樂」的精神。

吳郁清說，活動期間持2019年台博館門票，至春水堂單筆消費滿520元，即贈小杯冰珍珠奶茶；持4、5月春水堂發票至國立台灣博物館，亦可享門票半價優惠。

而茶友們除了品茶，也可至台灣現存最悠久的博物館-國立台灣博物館，一覽百年傳承的文化與歷史，現正展出「發現台灣-重訪台灣博物學與博物學家的年代」，重回百年前台灣博物學研究之初。

另外，還有「昆蟲與植物的愛戀變奏曲特展」，介紹昆蟲與植物之間互相競爭與互利共生的微妙關係；「微美幻境-海洋微化石」，藉由現代科技與藝術的結合，呈現微小化石巧奪天工的幾何結構之美。