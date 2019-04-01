親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

5月啟用！日本公布新年號「令和」 出自於「萬葉集」

原住民不是搖錢樹？日本爭議的「愛努人新法」

春水堂COSPLAY慶週年㩦手台博館推「無茶不樂」

2019-04-01 10:04經濟日報 記者宋健生╱即時報導

春水堂歡慶36歲生日，今(1)日起至5月31日止，舉辦COSPLAY慶週年活動，活動期間只要穿著古裝到店內消費，點購經典名菜就能獲得買一送一的優惠，還有不少上班族已經開始揪團，準備到春水堂辦古裝趴。

走入春水堂，彷彿穿越時空，有身著宋朝服飾的美女在大口吸珍奶，不時還能看見穿著古裝的男男女女，與友人對飲，會有這融古貫今的畫面，原來是春水堂週年慶活動。

春水堂36年來，訴求對歷史飲茶的品味與堅持，同時創新當代茶文化，今年除了廣邀民眾Cosplay古人扮相，也特別攜手有百年歷史的國立台灣博物館，合作推出系列活動與限量聯名商品。

春水堂公關經理吳郁清表示，春水堂希望藉此，將茶生活文化體現與推廣的同時，也讓博物館典藏的文物與當代生活文化產生對話，激盪出文化創意內容的無限想像。

春水堂週年慶活動主視覺，取材台博館三大鎮館之寶之一的「康熙臺灣輿圖」及其他文物圖像，以此進行創作發想及趣味設計，展現「茶」溯古至今總是陪伴人的日常，無論念書、練武、求神問圤、相聚、出遊，人皆以烹茶品飲為樂，處處有茶喝，傳達「無茶不樂」的精神。

吳郁清說，活動期間持2019年台博館門票，至春水堂單筆消費滿520元，即贈小杯冰珍珠奶茶；持4、5月春水堂發票至國立台灣博物館，亦可享門票半價優惠。

而茶友們除了品茶，也可至台灣現存最悠久的博物館-國立台灣博物館，一覽百年傳承的文化與歷史，現正展出「發現台灣-重訪台灣博物學與博物學家的年代」，重回百年前台灣博物學研究之初。

另外，還有「昆蟲與植物的愛戀變奏曲特展」，介紹昆蟲與植物之間互相競爭與互利共生的微妙關係；「微美幻境-海洋微化石」，藉由現代科技與藝術的結合，呈現微小化石巧奪天工的幾何結構之美。

5月開始，台博館也會陸續推出111週年館慶系列活動，歡迎民眾在春日飲好茶的同時，也到博物館享受自然與文化饗宴。

活動期間只要穿著古裝到店內消費，點購經典名菜就能獲得買一送一的優惠，有不少上班族...
活動期間只要穿著古裝到店內消費，點購經典名菜就能獲得買一送一的優惠，有不少上班族已經開始揪團，準備到春水堂辦古裝趴。
分享
春水堂歡慶36歲生日，即日起至5月31日止，舉辦COSPLAY慶週年活動。
春水堂歡慶36歲生日，即日起至5月31日止，舉辦COSPLAY慶週年活動。
分享

博物館文物化石
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

睡前別玩手機 多滑1小時少睡5.5分鐘

2019-04-01 10:45

只有SEIKO能超越SEIKO！催生出史上第一款超美味仙貝腕表

2019-04-01 09:56

產後焦慮？不要慌！棒棒糖嬰兒監視器幫你忙！

2019-04-01 08:36

首屆義大利ICIF廚藝大賽 基隆海味燉飯拿金獎

2019-04-01 07:29

最低5折！紐西蘭航空增至每周5班 兒童票半價起

2019-03-31 19:53

日本濱田醬油飄香200年 搭配甜點飯食皆味美

2019-03-31 18:33

膠囊咖啡拼手沖風味 雀巢多趣酷思星球機就像把職人帶回家

2019-03-31 18:02

主打可負擔的奢華！康斯登總有「便宜又大碗」的破盤價腕表

2019-03-31 17:45

大自然印花 妝點春夏繽紛氣息

2019-03-31 17:26

兒童節連假六福村12歲以下免費！再加碼萬花筒劇團假日劇場

2019-03-31 16:39

Jennie Kim露肩辣翻！香奈兒菲董聯名系列終於上市

2019-03-31 15:50

四月甜點新品！首推beard papa極上抹茶泡芙、GODIVA熱情芒果系列

2019-03-31 15:17

史上最顯白的眼妝就是它 擦「焦橘色」不怕蠟黃能美白

2019-03-31 13:23

蕭勤、楊茂林... 傳奇李仲生與弟子們的多元藝術

2019-03-31 12:26

「BL劇」男神江常輝詮釋嘉裕西服春夏新裝 粉絲：超級帥，人帥穿什麼都好好看

2019-03-31 10:03

原來要加這些東西才好吃 茶葉蛋師姐不吝分享祕方

2019-03-31 09:40

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-30 23:38

三芝三生步道 賞櫻花茗書香

2019-03-30 23:36

又有話題美食 進軍信義區百貨

2019-03-30 23:35

劉嘉玲6連拍美出無敵新高度 重現九○年代「你可以再靠近一點」的驚艷

2019-03-30 18:57

等了2年！餃子的王將「台北1號店」4月27日開幕 菜單再升級

2019-03-30 18:20

給男友穿這件MONCLER藤原浩系列的橫須賀夾克 帥到沒朋友

2019-03-30 18:13

趙薇連換兩套BURBERRY風衣 迎戰周冬雨個性破洞裝

2019-03-30 17:31

超商清明連假備戰！小7提倡「愛心零錢袋」拜祖先　部分門市有祭祀專區

2019-03-30 16:36

揹小包包出門的救星！這幾款高CP值「多功能彩妝盤」超欠買

2019-03-30 15:58

名店美食／春季私房菜色 主廚紛出奇招

2019-03-30 14:07

國賓A CUT牛排館新菜 灑上「金黃色陽光」

2019-03-30 14:04

和風蔬食宴／當日本櫻花遇上法國鹽之花…

2019-03-30 13:52

合作海浪發電獲發明金獎 我學者結緣波羅的海三小國

2019-03-29 23:03

建構車能網 KYMCO行銷Ionex自助租賃

2019-03-29 22:39

網紅系茶飲 小黃瓜、檸檬…視覺比美

2019-03-29 22:35

4月1日同時開幕！網美風飲茶、豪爽粵菜、跨界鮮食料理 3間新店怎麼選？

2019-03-29 22:20

孫芸芸挺胸露腿、廖曉喬裡面沒穿 姑嫂辣撐alexanderwang微風南山開幕

2019-03-29 20:21

想跟鹿唅一樣潮到出水？「男性肌膚保養2重點」讓你面子有光

2019-03-29 19:45

男生快來看！3款限量版「漫威英雄洗髮乳」你屬於哪一型？

2019-03-29 17:43

Fresh Taiwan連續三年進軍國際授權展 掌握IP商機前進關鍵市場

2019-03-29 17:39

不能錯過！2019 最強狂想式愛情喜劇《單身租隊友》

2019-03-29 17:38

探索夢號郵輪頂級皇宮套房有管家 表演聲光效果震撼

2019-03-29 17:12

影／庇護工場禮盒結合文創 味覺、視覺都驚豔

2019-03-29 16:53
看更多

熱門文章

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

清明連假天氣變化 一張圖告訴你

2019-03-31 15:58

國際油價跌、明汽油反漲0.2元 中油說有原因

2019-03-31 12:30

綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

2019-04-01 08:46

長相太帥錯了嗎？研究證實：男人長相太帥，會被老闆、同事討厭

2019-04-01 00:14

全台遊覽車司機缺3千人 春遊補助讓缺車現象更嚴重

2019-03-31 13:08

影／鼠界黃飛鴻！無影腳閃電踹飛響尾蛇

2019-03-31 17:53

台南市日照中心賣茶事件發酵！有人反對有人挺

2019-03-31 20:43

春遊補助房價變貴 旅行業者「忍痛吸收成本」

2019-03-31 10:54

北部濕涼高溫只有17度 吳德榮：連假穩定天氣居多

2019-04-01 07:18

研究：小孩患精神病 直升機父母害的

2019-03-31 18:16

誰是幸運兒？北捷第百億人次 今天上午「嗶」出爐

2019-03-31 13:18

日照長者包茶賣 專家稱活躍老化

2019-04-01 00:36

進口玫瑰鹽好高級等於吃下健康？營養師揭隱藏危機

2019-04-01 07:48

俄羅斯男孩4歲時流落街頭 幸得流浪狗相救 現已長大成人投身社會

2019-03-31 14:50

東北季風影響 清晨北台灣低溫14度

2019-04-01 05:04

每日星座運勢／牡羊工作有突出表現 勿衝動增開支

2019-04-01 00:00

東北季風發威 北台灣今晚低溫14度

2019-03-31 19:27

Jennie Kim露肩辣翻！香奈兒菲董聯名系列終於上市

2019-03-31 15:50

「擔心睡醒後癱瘓更嚴重，一直沒敢闔眼...」住進加護病房那夜，醫師的中風告白

2019-04-01 09:12

全台缺3千遊覽車司機 春遊難叫車

2019-04-01 00:05

春遊補助挨批史上最亂 觀光局長親上臉書滅火

2019-03-31 12:19

春遊補助4月起跑 業者看好帶動觀光人潮

2019-03-31 20:01

國道下午湧現掃墓北返車潮 八大地雷路段看這

2019-03-31 11:32

綠島醫療資源不足／女兒摔破頭 就醫縫合缺人手

2019-03-31 23:28

兒童節連假六福村12歲以下免費！再加碼萬花筒劇團假日劇場

2019-03-31 16:39

手機電磁波影響心臟節律器？食藥署：建議保持這個距離

2019-03-31 16:53

佐野司26歲死於子宮頸癌 婦癌年輕化成趨勢

2019-03-31 20:06

油價1日漲！中油汽油漲0.2元

2019-03-31 12:32

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹避免情緒化 水瓶以柔克剛

2019-04-01 08:36

Fitbit平價智慧穿戴上市 手錶、手環時尚登場

2019-03-31 23:57

國旅補助打亂房價 不利觀光客來台

2019-04-01 00:05

影／不只賣萌！柴柴店長賣番薯 日網友揪團朝聖

2019-03-31 17:58

花東地區海中生物死傷頻率高? 專家說人類是禍首

2019-03-31 23:52

食藥署公布不合格網購化妝品 知名品牌上榜

2019-03-31 10:52

保濕＝補水嗎？3步驟搞清楚保濕補水 沒做好會讓肌膚乾到狂長皺紋

2019-03-31 20:39

麻疹又增3例 大學生赴泰旅遊染病

2019-03-31 16:26

只有SEIKO能超越SEIKO！催生出史上第一款超美味仙貝腕表

2019-04-01 09:56

上班族久坐不動 當心子宮肌瘤

2019-03-31 13:18

最低5折！紐西蘭航空增至每周5班 兒童票半價起

2019-03-31 19:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top