只有SEIKO能超越SEIKO！催生出史上第一款超美味仙貝腕表
近年，鐘表界吹起異材質表盤設計的風潮，而SEIKO也不落人後，在今日曝光了史上第一款的「仙貝」腕表，讓表迷都感到吃驚。
向來在製表時都會融入日本傳統文化的SEIKO，在繼漆藝、七寶琺瑯、有田燒陶瓷表盤後，選在今天（4/1）打破傳統，推出以「仙貝（米果）」為素材的Presage系列腕表。SEIKO找來製作米果的達人，經過長時間的試驗，終於找到最能呈現美味和香氣的比例，打造出這一款堪稱是世上味道最深厚的手表。而且表盤上的羅馬數字時標還使用了「海苔細工」由職人手工拼貼完成，因此甫一曝光就獲得了「搭配茶最對味」、「最佳醬油香」的手表大賞，足見SEIKO的製表實力。
此外，品牌不只準備了傳統的醬油口味，還備有芝麻、糖霜等口味，一樣受到表迷的歡迎，若同時想要買來餽贈親友，還有特殊的禮盒包裝，滿足消費者的需求，十分貼心。不過，以上這一切都是SEIKO因應愚人節而做的一系列，讓人莞爾一笑的創意行銷，在去年此時，Grand Seiko也同樣推出了史上第一款的飛鏢造型腕表，讓許多人都感到有趣。平日作風十分嚴謹的SEIKO總會在特殊的節日，發揮其創意精神，讓消費者感受到不同的品牌形象，如同此次的仙貝腕表，還煞有其事的拍攝了一支短片來宣傳，相當的用心。
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