只有SEIKO能超越SEIKO！催生出史上第一款超美味仙貝腕表

2019-04-01 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



近年，鐘表界吹起異材質表盤設計的風潮，而SEIKO也不落人後，在今日曝光了史上第一款的「仙貝」腕表，讓表迷都感到吃驚。

向來在製表時都會融入日本傳統文化的SEIKO，在繼漆藝、七寶琺瑯、有田燒陶瓷表盤後，選在今天（4/1）打破傳統，推出以「仙貝（米果）」為素材的Presage系列腕表。SEIKO找來製作米果的達人，經過長時間的試驗，終於找到最能呈現美味和香氣的比例，打造出這一款堪稱是世上味道最深厚的手表。而且表盤上的羅馬數字時標還使用了「海苔細工」由職人手工拼貼完成，因此甫一曝光就獲得了「搭配茶最對味」、「最佳醬油香」的手表大賞，足見SEIKO的製表實力。