首屆義大利ICIF廚藝大賽 基隆海味燉飯拿金獎

2019-04-01 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



ICIF義大利廚藝學院（Italian Culinary Institute for Foreigners），今年首次在台灣與經國管理暨健康學院舉辦「ICIF 經國盃」台灣年輕菁英廚藝大賽，畢業於經國管理學院餐廚系，目前於Waiting Bistro餐廳擔任主廚的陳垣旭，利用基隆海鮮特產飛魚卵及小卷、台灣烏魚子做出的前菜，燉飯及主食，色香味俱全令人驚豔，拿下這次競賽最大金獎。

陳垣旭獲得最大金獎殊榮，有ICIF短期廚藝課程全額學費贊助，價值5950歐元（折算新台幣大約是21萬元），將擇期赴義大利進短期進修。

陳垣旭為基隆人，他的燉飯食材色彩與擺盤上宛如藝術品，呈現出和諧與美麗。而主食則採馬鈴薯泥及小牛菲力，呈現濃厚口感及美味的菜餚。從前菜、燉飯到主食色香味俱全令人驚豔，得到此次競賽最大金獎，可說實至名歸。

現場也安排ICIF義大利廚藝學院的主廚Gino Minacapilli ，利用基隆區漁會提供的鯖魚、赤鯮、明蝦、透抽，示範三道義大利經典料理：醋漬鯖魚、普利亞風味(赤鯮)魚排及地中海時蔬明蝦鑲中卷佐橄欖油蕃茄蛤蠣醬汁，將基隆本港海鮮用義大利料理手法，呈現異國風味。

此次「ICIF 經國盃」臺灣年輕菁英廚藝大賽，分成高中職組、大專職業組二組分別競賽。今年報名學校高中共65組報名，大專職業36組報名。高中職組由莊敬高職周賢澔獲得金牌第一名、台北市育達高職張霈涵獲得金牌第二名以及莊敬高職林怡君獲得金牌第三名。

另銀牌三名分別由莊敬銘林育銘、高餐大陳韋澤及淡水高工周承杰獲得；以及銅牌五名由馬偕醫護管理專科鐘楚緯、桃園市育達高中葉丞恩、永平工商簡義澄、新北市金山高中李尚宸及喬治高職張右昇獲得。