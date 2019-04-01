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長相太帥錯了嗎？研究證實：男人長相太帥，會被老闆、同事討厭

2019-04-01 00:14聯合報 記者劉小川╱即時報導

長得帥，卻被老闆同事討厭，真的不是我的錯！有些人會發現，長相帥氣的男生，在職場上，會容易被老闆、長官討厭眼紅，原來這是真的！根據美國和英國大學進行一項新的研究發現，長得帥的人，對於老闆來說，是有威脅性的。

根據英國「每日郵報」報導指出，在一個以四人的辦公室獨立實驗中發現，男性的雇主在決定聘用男性時，會受到面試者的吸引力與工作型態負面的影響，換句話說，若是雇主發現聘用的人優於自己，特別是長相比自己帥，就會產生比較大的戒心、防備心。

長得帥不是錯，但在職場上是現實的，根據英國倫敦大學管理學院，以及美國馬里蘭大學共同完成的研究出，長相比較好看的男生，容易被老闆視為「威脅」，因而在工作職位上，比較難得到賞識，也更難升官。

不過長得比較好看的女性，卻不會受到這樣的負面影響，研究中認為，老闆都會容易受到刻板印象的影響，在選擇升官加薪時，會考慮到這個人是否能幫助自己，而不是會威脅自己，所以會從中找出最佳人選，長相當然也是考量的重點之一。

所以說，實際觀察職場上，會發現，長相比較好看的男人，會被老闆、長官甚至同事們不喜歡的機率比較高，這也是因為老闆與同事們的潛意識，會產生對長相帥的男生，產生排斥感。

但是長相帥，也不一定在職場上都被討厭，若能善用這點魅力，對於人、事、物都能很快的過關斬將，譬如説，申請一個文件時，面對比較難搞的部門時，比較帥的人，可以利用自己的魅力與親和力，讓人比較願意幫你解決問題。

但這樣的魅力要懂得善用，不然別說老闆會眼紅了，就連老闆娘也都要多注意囉！。

若能善用自己的魅力，在職場上，長相也會是一把厲害的武器。圖／摘自 pexels
若能善用自己的魅力，在職場上，長相也會是一把厲害的武器。圖／摘自 pexels
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對於雇主來說，表面上優異的你，可能會對雇主造成威脅性。圖／摘自 pexels
對於雇主來說，表面上優異的你，可能會對雇主造成威脅性。圖／摘自 pexels
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懂得善用自己的魅力與親和力，又能幫助身邊的人，在職場上才能真正的一帆風順。圖／摘...
懂得善用自己的魅力與親和力，又能幫助身邊的人，在職場上才能真正的一帆風順。圖／摘自 pexels
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長得帥，被老闆討厭，真的不是我的錯啊！圖／摘自 pexels
長得帥，被老闆討厭，真的不是我的錯啊！圖／摘自 pexels
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