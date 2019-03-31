山崎亮談社區設計 政策速度不能快於居民自覺速度

2019-03-31 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



從1993年文建會推動「社區營造」開始，台灣社區經歷「藝術介入社區」、「藝術浸潤社區」、「設計翻轉‧地方創生」等階段，幾乎每五年便翻轉一次計畫。參與「社區‧藝術‧設計」國際論壇的學者擔憂，台灣推動社區計畫的步調太快，反而造成不良影響。

「居民花多少時間去體驗、自覺，我們必須陪著一起走。」日本最具代表性的社區設計師山崎亮指出，社區設計的速度必須搭配居民自覺的速度，政策的速度不能快於居民自覺的速度。他認為，當人類不自覺地破壞自然，只要破壞速度極為緩慢，便可以讓自然有自癒恢復的機會，社區設計也是同樣的道理。

山崎亮主張「當地居民的問題由當地居民解決」。他觀察，傳統的設計往往先完成藍圖與流程、再找專業人分工，「這是對社區設計最大的干擾」。作社區設計必須轉換思維，不能先畫藍圖，而是凝聚社區居民一起討論，「大家在討論的過程中發現各自的所長，一起完成」。

大陸建築師何崴則認為，許多建築師自以為是英雄，用救世主的態度進入鄉村，帶這種姿態到相村相當危險，「一旦自以為是解救者，鄉村往往成為建築的背景」。