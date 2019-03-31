中日建築師談社區設計 不要用救世主的姿態做建築

2019-03-31 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「美的定義是什麼？是由受過美學教育的人來訂定嗎？」日本建築師堀越英嗣認為，每個人對「美」觀點各異，但如果把「美」定義為讓人愉悅、喜歡，「我們可以找到相同的方向」。這也是他對藝術和設計進入社區的看法。

遠東集團徐元智先生紀念基金會舉辦的2019遠東建築講座，上周舉行「社區‧藝術‧設計」國際論壇。論壇由元智大學藝術與設計系教授阮慶岳擔任主持人，邀來日本建築師堀越英嗣、山崎亮、大陸建築師何崴，與元智大學藝術與設計系系主任陳冠華、藝術家吳瑪悧演講與對談。

遠東集團徐元智先生紀念基金會執行長黃茂德指出，遠東建築講座近年致力於由不同的公共議題來談建築。去年首度舉辦「社會‧住宅‧設計」論壇，今年的「社區‧藝術‧設計」論壇，探討藝術和設計的創作手段如何重新界定、啟發，深化社區在未來社會與生活中可以扮演的角色。基金會未來仍將持續透過重要社會議題，關注建築設計技術的發展。

藝術如何和設計結合，產生改變社區的力量?堀越英嗣1980年代曾在國際雕塑家野口勇的帶領下，將札幌一處垃圾掩埋場改建為供孩童遊樂的「莫埃來沼公園」。他表示，野口勇認為「雕塑和遊具沒有界線」，雕塑不該陳列在美術館，而應該展示在大自然中，用五感來體驗。他們曾打造一個如雕塑般的溜滑梯，野口稱為「用屁股感知的雕塑」。

「現代人總是疲於奔命、忘卻思考。」堀越認為，建築師必須為現代人設計一個可以思考的空間，建築必須「激發人們的好奇心，而非只是一個象徵」。堀越設計的正願寺，雖是寺廟卻擁有如同民宅般的低調外表，優雅地佇立於都市中，「開放給所有人，讓他們靜下心思考」。