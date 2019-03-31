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Fitbit平價智慧穿戴上市 手錶、手環時尚登場

2019-03-31 23:57聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

根據IDC研究資料顯示，全球智慧穿戴裝置仍處於持續發展和成長的階段，預計2022年全球智慧穿戴裝置出貨量將從2018年的1.25億台成長至1.89億台。Fitbit近期推出了4款智慧手錶與智慧手環新品，外型時尚多彩、價位也更親民，但基本的運動、智慧功能也都沒少，搭配全新設計的專屬App還可與其他同好交流、互相激勵。

3月初才剛在國外發表的Fitbit Versa Lite、Inspire HR、Inspire以及Ace 2，前3款目前已經正式在台上市，Versa Lite延續廣受歡迎Versa系列的外型設計與核心科技功能，包括24小時PurePulse心率監測、睡眠階段監測、超過15種目標運動模式，以及可幫助追蹤用戶的健康指標的相對血氧含量（SpO2）感應器等，下載女性健康追蹤功能應用程式，還可追蹤並預測生理週期。

如果想要更輕巧入門的運動手環，Fitbit也同步推出Inspire HR與Inspire兩款新品，兩者都具有全天自動活動記錄，運動和睡眠階段監測、目標慶祝、走動提醒以及計時器和碼錶程式，Inspire HR則再多了全天候心率追蹤、15種以上運動模式，適合有運動記錄需求，又想要日常穿戴輕巧不受干擾的使用者。

而專為6歲以上兒童設計，具備全新互動式、可客製化超可愛錶面的Ace 2則預計今年在台發售，確切時間與售價目前未定。

Fitbit Inspire系列可換上不鏽鋼網面手環，搭配日常造型變化。記者黃筱...
Fitbit Inspire系列可換上不鏽鋼網面手環，搭配日常造型變化。記者黃筱晴／攝影
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Fitbit Versa Lite建議售價5,590元，Inspire HR建議...
Fitbit Versa Lite建議售價5,590元，Inspire HR建議售價3,490元、Inspire建議售價2,490元。圖／Fitbit提供
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Fitbit Inspire還可換上夾扣配件隨身攜帶。記者黃筱晴／攝影
Fitbit Inspire還可換上夾扣配件隨身攜帶。記者黃筱晴／攝影
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Fitbit在台發表Versa Lite、Inspire HR、Inspire智...
Fitbit在台發表Versa Lite、Inspire HR、Inspire智慧穿戴新品。記者黃筱晴／攝影
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