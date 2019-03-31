台南市日照中心賣茶事件發酵！有人反對有人挺

2019-03-31 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



台南市日照中心賣茶事件，遭台南市社會局認為做法失當，使得有日照中心原打算帶長者做茶葉蛋販售，因此緊急喊卡。衛福部表示，日照中心若僅是帶長者活動以維持基本功能，非以賺錢營利為目的，並無法規上疑慮，已請社會局再確認，未來不排除訂定規則以供長照單位遵循。

台南市議員林燕祝爆料85樂活歸仁日照中心利用老人家當工人包裝養生茶販售，社會局也認為日照中心照顧模式失當，要求限期改善。但該日照中心主任李少慈受訪強調，活動設計是為讓老人家延緩失能失智，「我問心無愧。」

李少慈說，今年春節前夕打算推出養生茶，只要協助包裝的長輩每人都會發50元或100元酬金，家屬一致贊成，認為能讓長輩重拾生活目標。而他們的包裝茶不只產量少，一包賣200元也少於成本價，等於賠本賣，且多為工作人員及家屬自掏腰包訂購，「負面新聞對長照業者是傷害。」

衛福部長照司副司長周道君說，本案還在請台南市社會局做確認，無法判定對錯，且目前法規沒有對此規定這麼細。不過日照中心若只是帶老人家做活動維持基本功能，順便出產包裝茶，且不以賺錢營利為目的，基本上無違法疑慮。

周道君坦言，日照中心除了政府補助之外，其他收入來源幾乎是零，不少地方會販賣手工餅乾或手工藝品，因產品少、賣的錢少，利潤多回饋到單位當作加菜金，類似合作社概念，「若利潤足夠多聘一位照顧服務員，其實也不為過。」

周道君說，中央目前正在等台南市社會局回應，後續會再適度向長照業者說明釋疑，不排除訂出相關規則。

日照中心賣茶事件也在網路上發酵，有人支持也有人反對。反對者認為日照中心拿政府補助，就不應該要長輩工作；支持者則認為，比沒目的性的唱遊，讓長輩發揮能力、繼續工作，進而有收入的自主社會參與，預防失能效果更好。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，傳統照顧觀念是服侍長輩，原因是過去照顧是私領域的盡孝，卻也隱含認為長輩能力是受限的。但現行的照顧已從私領域進到公領域，同時發現長輩不只有能力參與社會，還能貢獻社會。

林金立舉例，日本在財務與照顧能量有極限的迫切壓力下，去年發展出「社會參與型日照中心」，帶著失智長輩去做洗車工作，且有「謝金」收入，因是在日本被推廣的新服務型態，日本境內也在討論相關法律面是否有必要修正。

林金立說，活著的意義就是能「掌握自己」、「有責任」且「有使命」，長輩也需要這樣的成就感和價值感，但國人對老人家要再投入工作的接受度還不高。但若未來我國有要發展，建議把收入改稱為「謝禮」，或討論結構性的法規解套。