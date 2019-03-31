親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

許淑華「比武招親」結果出爐 勝出者不認識她是誰

台南市日照中心賣茶事件發酵！有人反對有人挺

2019-03-31 20:43聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

台南市日照中心賣茶事件，遭台南市社會局認為做法失當，使得有日照中心原打算帶長者做茶葉蛋販售，因此緊急喊卡。衛福部表示，日照中心若僅是帶長者活動以維持基本功能，非以賺錢營利為目的，並無法規上疑慮，已請社會局再確認，未來不排除訂定規則以供長照單位遵循。

台南市議員林燕祝爆料85樂活歸仁日照中心利用老人家當工人包裝養生茶販售，社會局也認為日照中心照顧模式失當，要求限期改善。但該日照中心主任李少慈受訪強調，活動設計是為讓老人家延緩失能失智，「我問心無愧。」

李少慈說，今年春節前夕打算推出養生茶，只要協助包裝的長輩每人都會發50元或100元酬金，家屬一致贊成，認為能讓長輩重拾生活目標。而他們的包裝茶不只產量少，一包賣200元也少於成本價，等於賠本賣，且多為工作人員及家屬自掏腰包訂購，「負面新聞對長照業者是傷害。」

衛福部長照司副司長周道君說，本案還在請台南市社會局做確認，無法判定對錯，且目前法規沒有對此規定這麼細。不過日照中心若只是帶老人家做活動維持基本功能，順便出產包裝茶，且不以賺錢營利為目的，基本上無違法疑慮。

周道君坦言，日照中心除了政府補助之外，其他收入來源幾乎是零，不少地方會販賣手工餅乾或手工藝品，因產品少、賣的錢少，利潤多回饋到單位當作加菜金，類似合作社概念，「若利潤足夠多聘一位照顧服務員，其實也不為過。」

周道君說，中央目前正在等台南市社會局回應，後續會再適度向長照業者說明釋疑，不排除訂出相關規則。

日照中心賣茶事件也在網路上發酵，有人支持也有人反對。反對者認為日照中心拿政府補助，就不應該要長輩工作；支持者則認為，比沒目的性的唱遊，讓長輩發揮能力、繼續工作，進而有收入的自主社會參與，預防失能效果更好。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，傳統照顧觀念是服侍長輩，原因是過去照顧是私領域的盡孝，卻也隱含認為長輩能力是受限的。但現行的照顧已從私領域進到公領域，同時發現長輩不只有能力參與社會，還能貢獻社會。

林金立舉例，日本在財務與照顧能量有極限的迫切壓力下，去年發展出「社會參與型日照中心」，帶著失智長輩去做洗車工作，且有「謝金」收入，因是在日本被推廣的新服務型態，日本境內也在討論相關法律面是否有必要修正。

林金立說，活著的意義就是能「掌握自己」、「有責任」且「有使命」，長輩也需要這樣的成就感和價值感，但國人對老人家要再投入工作的接受度還不高。但若未來我國有要發展，建議把收入改稱為「謝禮」，或討論結構性的法規解套。

職能治療師公會全國聯合會理事長張自強理也說，世界衛生組織曾提出「活躍老化」概念，希望增加認可老年人的價值與貢獻。有些長輩雖然退休，但仍會透過持續參與勞動來展現出退而不休的自我價值感，有助降低對於生理功能退化，增加其獨立性並減少依賴，達到預防、延緩失能與健康促進的目的。

台南市議員林燕祝爆出，有日照中心利用受照顧的長者來包中藥材。 圖╱林燕祝提供
台南市議員林燕祝爆出，有日照中心利用受照顧的長者來包中藥材。 圖╱林燕祝提供
分享

工作長照失智

相關新聞

保濕＝補水嗎？3步驟搞清楚保濕補水　沒做好會讓肌膚乾到狂長皺紋

2019-03-31 20:39

最低5折！紐西蘭航空增至每周5班 兒童票半價起

2019-03-31 19:53

日本濱田醬油飄香200年 搭配甜點飯食皆味美

2019-03-31 18:33

膠囊咖啡拼手沖風味 雀巢多趣酷思星球機就像把職人帶回家

2019-03-31 18:02

主打可負擔的奢華！康斯登總有「便宜又大碗」的破盤價腕表

2019-03-31 17:45

議題_大自然印花 妝點春夏繽紛氣息

2019-03-31 17:26

兒童節連假六福村12歲以下免費！再加碼萬花筒劇團假日劇場

2019-03-31 16:39

Jennie Kim露肩辣翻！香奈兒菲董聯名系列終於上市

2019-03-31 15:50

四月甜點新品！首推beard papa極上抹茶泡芙、GODIVA熱情芒果系列

2019-03-31 15:17

史上最顯白的眼妝就是它 擦「焦橘色」不怕蠟黃能美白

2019-03-31 13:23

蕭勤、楊茂林... 傳奇李仲生與弟子們的多元藝術

2019-03-31 12:26

「BL劇」男神江常輝詮釋嘉裕西服春夏新裝 粉絲：超級帥，人帥穿什麼都好好看

2019-03-31 10:03

原來要加這些東西才好吃 茶葉蛋師姐不吝分享祕方

2019-03-31 09:40

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-30 23:38

三芝三生步道 賞櫻花茗書香

2019-03-30 23:36

又有話題美食 進軍信義區百貨

2019-03-30 23:35

劉嘉玲6連拍美出無敵新高度 重現九○年代「你可以再靠近一點」的驚艷

2019-03-30 18:57

等了2年！餃子的王將「台北1號店」4月27日開幕 菜單再升級

2019-03-30 18:20

給男友穿這件MONCLER藤原浩系列的橫須賀夾克 帥到沒朋友

2019-03-30 18:13

趙薇連換兩套BURBERRY風衣 迎戰周冬雨個性破洞裝

2019-03-30 17:31

超商清明連假備戰！小7提倡「愛心零錢袋」拜祖先　部分門市有祭祀專區

2019-03-30 16:36

揹小包包出門的救星！這幾款高CP值「多功能彩妝盤」超欠買

2019-03-30 15:58

名店美食／春季私房菜色 主廚紛出奇招

2019-03-30 14:07

國賓A CUT牛排館新菜 灑上「金黃色陽光」

2019-03-30 14:04

和風蔬食宴／當日本櫻花遇上法國鹽之花…

2019-03-30 13:52

合作海浪發電獲發明金獎 我學者結緣波羅的海三小國

2019-03-29 23:03

建構車能網 KYMCO行銷Ionex自助租賃

2019-03-29 22:39

網紅系茶飲 小黃瓜、檸檬…視覺比美

2019-03-29 22:35

4月1日同時開幕！網美風飲茶、豪爽粵菜、跨界鮮食料理 3間新店怎麼選？

2019-03-29 22:20

孫芸芸挺胸露腿、廖曉喬裡面沒穿 姑嫂辣撐alexanderwang微風南山開幕

2019-03-29 20:21

想跟鹿唅一樣潮到出水？「男性肌膚保養2重點」讓你面子有光

2019-03-29 19:45

男生快來看！3款限量版「漫威英雄洗髮乳」你屬於哪一型？

2019-03-29 17:43

Fresh Taiwan連續三年進軍國際授權展 掌握IP商機前進關鍵市場

2019-03-29 17:39

不能錯過！2019 最強狂想式愛情喜劇《單身租隊友》

2019-03-29 17:38

探索夢號郵輪頂級皇宮套房有管家 表演聲光效果震撼

2019-03-29 17:12

影／庇護工場禮盒結合文創 味覺、視覺都驚豔

2019-03-29 16:53

限時2個月！訂製LONGCHAMP包給媽咪當禮物 獨一無二好有愛

2019-03-29 15:57

慶小額消費9歲 持指定悠遊卡4、5月嗶滿999元送回饋金

2019-03-29 13:10

車太太們請注意！帥大叔車勝元下月將襲台 捧場De Beers精品店開幕

2019-03-29 12:57
看更多

熱門文章

「海神」墾丁海域出沒 外型美麗小心有毒

2019-03-31 09:10

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

國際油價跌、明汽油反漲0.2元 中油說有原因

2019-03-31 12:30

清明連假鋒面到 吳德榮：周五雷雨周六天氣好轉

2019-03-31 07:25

建築界喜事 72歲夏鑄九與32歲大陸電腦博士成婚

2019-03-31 19:18

殺破狼周運勢／獅子偏財運頗佳 天蠍職場受矚目

2019-03-31 00:00

清明連假天氣變化 一張圖告訴你

2019-03-31 15:58

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-30 23:38

每日星座運勢／天蠍單身戀愛機會多 事業運勢旺盛

2019-03-31 00:00

春遊補助房價變貴 旅行業者「忍痛吸收成本」

2019-03-31 10:54

蝶豆花茶飲開罰引發恐慌 台南衛生局：先宣導再說

2019-03-31 09:37

原來要加這些東西才好吃 茶葉蛋師姐不吝分享祕方

2019-03-31 09:40

誰是幸運兒？北捷第百億人次 今天上午「嗶」出爐

2019-03-31 13:18

影／ 鼠界黃飛鴻！無影腳閃電踹飛響尾蛇

2019-03-31 17:53

全台遊覽車司機缺3千人 春遊補助讓缺車現象更嚴重

2019-03-31 13:08

俄羅斯男孩4歲時流落街頭 幸得流浪狗相救 現已長大成人投身社會

2019-03-31 14:50

大師也調皮 張大千Cos鍾馗、乞丐和蘇東坡 亮點在這幾根毛

2019-03-31 10:00

春遊補助挨批史上最亂 觀光局長親上臉書滅火

2019-03-31 12:19

春遊補助上路倒數 業者卻還卡在這一關

2019-03-31 00:00

研究：小孩患精神病 直升機父母害的

2019-03-31 18:16

石虎自治條例 苗縣再闖關 台中不推了

2019-03-30 23:13

國道下午湧現掃墓北返車潮 八大地雷路段看這

2019-03-31 11:32

婦產後勤做重訓深蹲 醫：這樣妹妹會更鬆哦！

2019-03-31 10:03

全台遊覽車司機大缺三千人 春遊補助來了車更難調

2019-03-31 09:59

油價明漲！中油汽油漲0.2元

2019-03-31 12:32

東北季風發威 北台灣今晚低溫14度

2019-03-31 19:27

【童言童語】Anne／爺爺奶奶不香

2019-03-31 06:00

手機電磁波影響心臟節律器？食藥署：建議保持這個距離

2019-03-31 16:53

別小看異位性皮膚炎 男大生因此很憂鬱

2019-03-31 07:11

久坐不動當心子宮肌瘤？ 這四種體質請注意

2019-03-31 07:12

書法名家莊嚴120周年展開幕 國父紀念館史上最大展

2019-03-31 17:43

【閱讀生活】種籽設計／清明飄‧柳葉新青

2019-03-31 06:00

「誰殺了石虎」回響／卓蘭放棄2期設施 石虎公園爭取造林

2019-03-30 23:04

台南「全台最乖翠鳥」 公園上演活春宮不怕人靠近

2019-03-31 09:38

Jennie Kim露肩辣翻！香奈兒菲董聯名系列終於上市

2019-03-31 15:50

佐野司26歲死於子宮頸癌 婦癌年輕化成趨勢

2019-03-31 20:06

桶裝瓦斯價格續漲 每桶恐漲20元

2019-03-31 00:00

「BL劇」男神江常輝詮釋嘉裕西服春夏新裝 粉絲：超級帥，人帥穿什麼都好好看

2019-03-31 10:03

兒童節連假六福村12歲以下免費！再加碼萬花筒劇團假日劇場

2019-03-31 16:39

你有嗎？輪班工作 每4人就1人失眠

2019-03-31 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top