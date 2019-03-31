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保濕＝補水嗎？3步驟搞清楚保濕補水　沒做好會讓肌膚乾到狂長皺紋

2019-03-31 20:39聯合報 記者劉小川╱即時報導

女性在肌膚保養中，常聽到要補水、還要保濕，很多人都以為補水就等於保濕，但其實錯了！如果把補水，就當成保濕，會讓肌膚狀況更不好，快來一起看看吧！

一、補水不等於保濕

以往我們常說「補水保濕」，那到底什麼才是補水與保濕呢？首先我們來了解一下這兩種差別在哪。

補水：通過使用保養品，維持身體的水分平衡（尤其是臉部的肌膚）的含水量。

保濕：通過使用相對應的護膚產品，滋潤肌膚並防止肌膚的水分蒸散，改善肌膚循環，增強肌膚濕潤度。

也就是說，補水就是給肌膚喝飽水，保濕便是深度的滋潤肌膚、防止水分蒸散。很多人認為平時已經做了許多保濕工作，但皮膚還是覺得非常乾燥，那是因為沒有真的補進水分，根本就沒有辦法保濕。

二、補水不足，皮膚一樣乾燥

說到補水，大家應該會三天兩頭就「敷面膜」，認為保濕補水就應該天天做。無時無刻再補上噴霧型的補水，晚上還甚至濕敷。

剛做完這些時，皮膚的水嫩感確實有達到自己的期望！但是，沒多久，皮膚又開始變得乾燥，甚至水分蒸散比之前更快了。主要是因為這類的補水，通常只停留在表面，並沒有達到深層的基底，對皮膚來說，沒有起到持續保水的作用。

三、只補水不保濕，補了也白補

區分了補水與保濕之後，這個就很好理解了吧！

如果只補水不保濕，水分就很快蒸散掉，肌膚變得乾燥、出現乾紋，而且頻繁的補水，反而會造成油水無法平衡，肌膚就會變得更脆弱。

所以有些人頻繁使用面膜來補水，不做後續的保濕，皮膚就會變得越來越差，可能還會覺得是這個面膜的問題。

搞清楚以上的問題之後，總結以下：補水和保濕，最重要是有效補水和持久保濕，肌膚水潤度上去了，乾燥、粗糙、乾紋、暗沈，許多問題就迎刃而解，也會漸漸透出光澤感喔！

當然想要肌膚透出光澤感，選對保養品也非常重要，「水玉光」也是一個新的肌膚透亮緊緻的代名詞。

資生堂東京櫃怡麗斯爾推出一款「彈潤保濕水T」跟「彈潤保濕乳T」，來幫妳搶救肌膚的「地層下陷」，恢復豐潤、彈潤的膚質，使用時也不會擔心，只是表面的補水，導致保濕時效不長，讓肌膚可以持續注入水分，當然就不會有，保濕不補水的問題囉。

女人肌膚保養，一定要記得保濕又補水喔。圖／摘自 pexels
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補水不足、保濕不持續，皮膚一樣呈現乾燥。圖／摘自 pexels
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到底什麼是保濕？什麼是補水？妳搞清楚了嗎！圖／摘自 pexels
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怡麗絲爾 彈潤保濕水T (清爽型、滋潤型) 170ml／售價1,050元。圖／摘...
怡麗絲爾 彈潤保濕水T (清爽型、滋潤型) 170ml／售價1,050元。圖／摘自資生堂官網
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怡麗絲爾 彈潤保濕乳T (清爽型、滋潤型) 130ml／售價1,200元。圖／摘...
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