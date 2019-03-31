最低5折！紐西蘭航空增至每周5班 兒童票半價起

2019-03-31 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



看準親子出遊商機，紐西蘭航空除了在10月底將每周3班增加為每周4到5航班，從原本的二、四、六，改為二、四、五、六或是二、四、五、六、日，讓旅客安排出遊更方便。此外，針對兒童節祭出優惠，即日起到4月15日間，預訂5月7日到10月底間的經濟艙機票，兒童機票可享有半價，令家庭出遊2人以上同行就可5折升等為經濟艙空中沙發。

根據紐西蘭官方統計數據，從去年11月起開航台北，3個月內台灣與紐西蘭雙向旅遊人次比前一年同期成長約4成左右。為了因應持續成長市場需求，紐西蘭航空從10月起，將原本每周二、四、六等3班，擴大為每周4到5班。預計10月27日到12月7日起，每周二、四、五、六等4班，12月8日到2020年2月23日每周二、四、五、六、日等5班。同時看準整體亞洲市場的巨大發展潛力，宣布將在今年底重起首爾飛奧克蘭直飛航線，新加坡直飛紐西蘭航線增班或增線。

迎接兒童節到來，紐西蘭航空針對家庭旅客推出系列優惠，即日起到4月15日間，預訂5月7日到10月30日間出發的經濟艙機票，兒童機票可享有半價，家庭出遊2人以上同行，就可以5折升等為經濟艙空中沙發，同排相鄰的三個座椅能輕鬆轉換成平坦沙發，打造「經濟艙也能躺著飛」的體驗。而且可與兒童機票半價優惠同步使用。