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最低5折！紐西蘭航空增至每周5班 兒童票半價起

2019-03-31 19:53聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

看準親子出遊商機，紐西蘭航空除了在10月底將每周3班增加為每周4到5航班，從原本的二、四、六，改為二、四、五、六或是二、四、五、六、日，讓旅客安排出遊更方便。此外，針對兒童節祭出優惠，即日起到4月15日間，預訂5月7日到10月底間的經濟機票，兒童機票可享有半價，令家庭出遊2人以上同行就可5折升等為經濟艙空中沙發。

根據紐西蘭官方統計數據，從去年11月起開航台北，3個月內台灣與紐西蘭雙向旅遊人次比前一年同期成長約4成左右。為了因應持續成長市場需求，紐西蘭航空從10月起，將原本每周二、四、六等3班，擴大為每周4到5班。預計10月27日到12月7日起，每周二、四、五、六等4班，12月8日到2020年2月23日每周二、四、五、六、日等5班。同時看準整體亞洲市場的巨大發展潛力，宣布將在今年底重起首爾飛奧克蘭直飛航線，新加坡直飛紐西蘭航線增班或增線。

迎接兒童節到來，紐西蘭航空針對家庭旅客推出系列優惠，即日起到4月15日間，預訂5月7日到10月30日間出發的經濟艙機票，兒童機票可享有半價，家庭出遊2人以上同行，就可以5折升等為經濟艙空中沙發，同排相鄰的三個座椅能輕鬆轉換成平坦沙發，打造「經濟艙也能躺著飛」的體驗。而且可與兒童機票半價優惠同步使用。

此外，紐西蘭航空針對兒童旅客準備娛樂活動包，兒童餐點以及兒童專區，並有邀請小小旅客發送糖果活動，完成任務的小朋友還可獲得糖果行動隊證書。

小朋友可在機上體驗發糖果活動。圖／紐西蘭航空提供
小朋友可在機上體驗發糖果活動。圖／紐西蘭航空提供
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經濟艙空中沙發將同排相鄰的三個座椅能輕鬆轉換成平坦沙發。圖／紐西蘭航空提供
經濟艙空中沙發將同排相鄰的三個座椅能輕鬆轉換成平坦沙發。圖／紐西蘭航空提供
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紐西蘭航空宣布未來將從3班增加4到5班。圖／紐西蘭航空提供
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紐西蘭機票經濟

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