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日本濱田醬油飄香200年 搭配甜點飯食皆味美

2019-03-31 18:33聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

在日本家喻戶曉的九州濱田醬油，循古法釀造，不但在日本是知名老品牌，更打進杜拜與法國高級飯店，搶占星級餐飲的胃。日前邀請世界著名建築師隈研吾，擔綱翻新歷經熊本市大地震後嚴重損毀的古績級醬油工坊，終於在今年舉行廠房啟用儀式，同時迎接濱田醬油200周年紀念。

濱田醬油於1818年在日本九州縣熊本市誕生，過去兩個世紀，日本九州熊本市，阿蘇火山( Mount Aso）經過漫長歲月層層過濾，富含礦物質的清澈泉水，釀造出口感鮮美而又帶有甘甜的濱田醬油，因此，濱田的日式風味調味料系列被命名為「大阿蘇」，直到今天，品牌己歷經第七代。

濱田醬油分兩大系列，日式經典醬油系列「第七代」和日式風味調味料系列「大阿蘇」。「第七代」醬油分三種：傳統九州醬油、極上醬油、古法醬油，三種醬油各有千秋。其中，傳統醬油屬於基礎口味，可以廣泛用於各種菜式；九州醬油體現了九州地區特有的鮮甜風味；而極上醬油，尤其適合新鮮海鮮蒸、煮使用。「大阿蘇」系列則以第七代醬油為基礎，加入了日本鰹魚粉、香菇粉、生薑等各式原料，創造出了各種不同風味、各具特色的日式調料。

醬油廠混合了江戶、明治、大正、昭和、平成5個年代不同建築風格，日本政府在2007年把濱田醬油株式會社的廠房列為有形文化遺產。不過，2016年歷經熊本市大地震後嚴重損毀的古績級醬油工坊，在利嘉食品擁有人馮國經博士和濱田醬油第七代傳人濱田康成禮聘下，由世界著名建築師隈研吾擔綱翻新維修。隈研吾表示，為了因應未來國際化品牌的門面和推動現代化生產標準流程，仍力求工廠原來的基礎設計，保存了濱田醬油古早味的關鍵元素，大木架桶結構和磚砌鍋爐。

因此，在工坊內除了有頂級醬油禮品區，展示區還有濱田家老時鐘與老櫃子裝潢的復古的咖啡店，販賣咖啡、入口淡淡鹹味的醬油冰淇淋。而店內熱銷款是日本人早餐必備，在白飯上打一個生雞蛋，淋上的特製醬油，另外，還有柚香醬油、生薑醬油、胡麻醬油、烤肉醬油、燒魚醬油等2百多種口味，都是濱田醬油在因應創新、客製化延伸出的品項。

日本政府於2007年把濱田醬油廠列為國家級文化遺產。圖／業者提供
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在白飯上打一個生雞蛋，淋上特製醬油拌吃就是道地的日式早餐。圖／業者提供
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第七代濱田醬油，是不加糖的甜口酱油。圖／業者提供
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濱田醬油與日式甜點美妙碰撞。圖／業者提供
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阿蘇火山熊本

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