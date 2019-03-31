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膠囊咖啡拼手沖風味 雀巢多趣酷思星球機就像把職人帶回家

2019-03-31 18:02聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

想要在家好好喝杯咖啡的器材越來越多樣，現在連膠囊咖啡也來變花招。雀巢多趣酷思膠囊咖啡機推出一款外型相當趣味的「ESPERTA星球機」，搭載業界首創3種萃取模式，其中包括全球首創「仿手沖」功能，還有讓咖啡風味更突顯的「濃縮預浸」模式，顛覆市場對膠囊咖啡機的想像，用同一種膠囊就能玩出咖啡的多種可能。

近年精品咖啡崛起，手沖咖啡也漸成為品味咖啡的流行趨勢，同一款咖啡豆、使用不同萃取手法，就能透過每一次沖泡展現各式風味。但手沖咖啡需要多次的練習以及對咖啡豆的專業知識才有辦法沖泡出職人級風味，因此雀巢多趣酷思ESPERTA星球機的「仿手沖萃取」運用精準控制萃取水量和停頓時間的技巧，點滴萃取出咖啡飽滿香氣，創作風味豐富清爽、不苦澀的大杯美式咖啡。「濃縮預浸」模式則透過悶蒸效果使咖啡風味更突顯，做出咖啡脂Crema豐厚，風味更醇厚的濃縮咖啡。

雖然仿手沖萃取模式需要約3～5分鐘較長的製作時間，但ESPERTA星球機具備智慧遙控功能，透過專屬App即可預約自動沖煮時間，還可以自訂沖煮溫度、水量，沖煮個人化咖啡。ESPERTA星球機當然也可以適用原本20多款各式膠囊，以及今年即將上市的星巴克咖啡膠囊，提供消費者更加高品質與多元的選擇。

雀巢多趣酷思ESPERTA膠囊咖啡機，建議售價5,999元，上市優惠價5,399元。上市期間買ESPERTA即可獲得由知名芬蘭設計的獨家膠囊展示架（價值1,200元）；購買咖啡膠囊滿2,500元再送質感雙層玻璃杯。

雀巢多趣酷思提供20多款各式膠囊選擇，星巴克系列膠囊也即將上市。圖／台灣雀巢提供
雀巢多趣酷思提供20多款各式膠囊選擇，星巴克系列膠囊也即將上市。圖／台灣雀巢提供
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雀巢多趣酷思ESPERTA膠囊咖啡機推仿手沖模式，人人都可以當咖啡職人，享受手沖...
雀巢多趣酷思ESPERTA膠囊咖啡機推仿手沖模式，人人都可以當咖啡職人，享受手沖的清爽風味。圖／台灣雀巢提供
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上市期間買ESPERTA即可獲得由知名芬蘭設計的獨家膠囊展示架。圖／台灣雀巢提供
上市期間買ESPERTA即可獲得由知名芬蘭設計的獨家膠囊展示架。圖／台灣雀巢提供
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