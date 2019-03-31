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主打可負擔的奢華！康斯登總有「便宜又大碗」的破盤價腕表

2019-03-31 17:45聯合報 記者曾智緯╱即時報導

以合理價格提供自製機芯腕表的康斯登（Frederique Constant ），今年同樣為表迷，送上自家打造的第28枚機芯，主打超薄、長效動力儲存，同時還能自動上鍊的表款。以及推出結合穿戴裝置技術和機械機芯的全新Hybrid智能表，同樣讓人驚艷。

說到自製機芯腕表，通常都是玩表無數之後的表迷另一個追求的目標，不過康斯登卻是一直以來都以「可負擔的奢華」，成為鐘表業的「異數」。過去接連讓複雜功能的表款，都以「親民價」打破市場的行情推出。相較於其他品牌動則破百萬元的萬年曆功能表款，在康斯登的操作下卻不到30萬元，甚至結合萬年曆、陀飛輪加上貴金屬表殼，價格依舊壓在百萬元以下。

依循這樣「便宜又大碗」的概念，康斯登今年在巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld）時，依舊推出了破盤價的超薄、長效自製機芯表款。全新的Manufacture Slimline 50小時動力儲存系列腕表，搭載了品牌所研發的第28枚機芯，其基礎建構於F703機芯上，加入動力儲存模組，造就嶄新的FC-723自製自動上鍊機芯。難度在於要維持長效之餘，還要兼顧輕薄的配戴舒適感，因此機芯的厚度便決定了一切，這也就是康斯登的能耐。

此外，嘗試智能腕表領域，康斯登算是瑞士製表業的先驅之一，早在2016年之前就推出過智能腕表系列可監測睡眠模式、步行和跑步活動。有著指針式的外觀和古典的設計，受到消費者的歡迎，不過當時的腕表採用的石英機芯，對於表迷仍覺得不過癮。因此，2018年起，品牌結合傳統計時技術和先進現代智能表功能，推出Hybrid自製腕表系列，一反常規，結合自動上鍊機芯和智能腕表模組，締造瑞士鐘表業界中的嶄新腕表類型。今年，康斯登則為這個系列，添加全新表盤設計，12點鐘與6點鐘的副表盤，分別為兩地時間和日期指示，讓這款表的實用性倍增。

康斯登今年推出新表款，同樣搭載了自製機芯於Manufacture Slimlin...
康斯登今年推出新表款，同樣搭載了自製機芯於Manufacture Slimline 50小時動力儲存系列腕表，約12萬元。圖／葳鑠提供
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康斯登Manufacture Slimline 50小時動力儲存系列腕表，不鏽鋼...
康斯登Manufacture Slimline 50小時動力儲存系列腕表，不鏽鋼表殼，約12萬元。圖／葳鑠提供
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康斯登Hybrid系列腕表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，具備活動追蹤，設定目標...
康斯登Hybrid系列腕表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，具備活動追蹤，設定目標、睡眠品質和時間、動態教練、世界時間功能，約13萬8,0000元。 圖／葳鑠提供
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康斯登Hybrid系列腕表，鏽鋼表殼，具備活動追蹤，設定目標、睡眠品質和時間、動...
康斯登Hybrid系列腕表，鏽鋼表殼，具備活動追蹤，設定目標、睡眠品質和時間、動態教練、世界時間功能，約12萬8,0000元。 圖／葳鑠提供
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