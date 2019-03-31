議題_大自然印花 妝點春夏繽紛氣息

2019-03-31 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



每到了春夏，不只各種亮色系的服裝紛紛登場，印花主題單品也是最受歡迎的款式之一。今年眾家品牌以大自然為靈感，花、鳥元素和攝影機拍攝下來的風景，都幻化為不同配色與風格的印花，打造出繽紛亮眼的春夏新裝。

Tory Burch春夏系列可以說是向設計師Tory Burch的父母致敬的作品，從他們旅遊回憶、收藏品中找尋靈感，推出充滿民族風的印花設計。Tory Burch母親非常熱愛鳥類，家中飼養兩隻鸚鵡，所以對於鳥類圖騰的商品情有獨鍾。Tory Burch將母親的一條復古絲巾上的圖騰作為本季一大重點主題，搭配品牌標誌性的橘色和典雅的米白色，再以翠綠的樹葉和樹紋點綴，錯落印在襯衫、洋裝、寬管褲和T-Shirt上。大陸女星秦嵐在2月紐約時裝周時，正是穿著鳥類圖紋印花外套和長洋裝飄然現身。

視印花作為品牌特色的TED BAKER，今年春夏創造出一個神秘花園，以精緻的花卉配上清新底色，配上百褶細節更顯優雅大方。從各地花園內的花朵取材，ANDRAY飛鳥圖騰、ALEKSA花園式印花清新脫俗，WILMANA印花則是呈現繁花盛放效果。紅色、橘色及綠松色等色調，與柔美的粉紅色和裸色及深藍色、黑色交錯，打造和諧又衝突的對比。