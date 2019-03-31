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議題_大自然印花 妝點春夏繽紛氣息

2019-03-31 17:26聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

每到了春夏，不只各種亮色系的服裝紛紛登場，印花主題單品也是最受歡迎的款式之一。今年眾家品牌以大自然為靈感，花、鳥元素和攝影機拍攝下來的風景，都幻化為不同配色與風格的印花，打造出繽紛亮眼的春夏新裝。

Tory Burch春夏系列可以說是向設計師Tory Burch的父母致敬的作品，從他們旅遊回憶、收藏品中找尋靈感，推出充滿民族風的印花設計。Tory Burch母親非常熱愛鳥類，家中飼養兩隻鸚鵡，所以對於鳥類圖騰的商品情有獨鍾。Tory Burch將母親的一條復古絲巾上的圖騰作為本季一大重點主題，搭配品牌標誌性的橘色和典雅的米白色，再以翠綠的樹葉和樹紋點綴，錯落印在襯衫、洋裝、寬管褲和T-Shirt上。大陸女星秦嵐在2月紐約時裝周時，正是穿著鳥類圖紋印花外套和長洋裝飄然現身。

視印花作為品牌特色的TED BAKER，今年春夏創造出一個神秘花園，以精緻的花卉配上清新底色，配上百褶細節更顯優雅大方。從各地花園內的花朵取材，ANDRAY飛鳥圖騰、ALEKSA花園式印花清新脫俗，WILMANA印花則是呈現繁花盛放效果。紅色、橘色及綠松色等色調，與柔美的粉紅色和裸色及深藍色、黑色交錯，打造和諧又衝突的對比。

而agnè s b. 則使用設計師Agnè s女士特別從個人Instagram中挑選出最喜愛的照片印於布料上，奏出一首「大自然狂想曲」。並結合與多位藝術家合作設計的圖樣，呈現各式不同風格的印花魅力。Mambo的抽象圖案、Bertrand Loubé的幾何設計，還有Agnè s拍攝的山梅花照片印花，以及Rafael Gray的人像圖案Artist T恤，呈現豐富多變的印花選擇。

大陸女星秦嵐在2月紐約時裝周時，正是穿著鳥類圖紋印花外套和長洋裝飄然現身。圖／T...
大陸女星秦嵐在2月紐約時裝周時，正是穿著鳥類圖紋印花外套和長洋裝飄然現身。圖／Tory Burch提供
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agnè s b. 使用設計師Agnè s女士特別從個人Instagram中挑選...
agnè s b. 使用設計師Agnè s女士特別從個人Instagram中挑選出最喜愛的照片印於布料上，奏出一首「大自然狂想曲」。圖／agnè s b.提供
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鳥類圖騰印花迷你包，14,900元。圖／Tory Burch提供
鳥類圖騰印花迷你包，14,900元。圖／Tory Burch提供
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agnè s b. 使用設計師Agnè s女士特別從個人Instagram中挑選...
agnè s b. 使用設計師Agnè s女士特別從個人Instagram中挑選出最喜愛的照片印於布料上，奏出一首「大自然狂想曲」。圖／agnè s b.提供
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鳥類圖騰印花棉質長袖上衣，5,590元。圖／Tory Burch提供
鳥類圖騰印花棉質長袖上衣，5,590元。圖／Tory Burch提供
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LINNET神秘花園印花長裙，9,280元。圖／TED BAKER提供
LINNET神秘花園印花長裙，9,280元。圖／TED BAKER提供
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ANDRAY飛鳥圖騰印花洋裝，10,800元。圖／TED BAKER提供
ANDRAY飛鳥圖騰印花洋裝，10,800元。圖／TED BAKER提供
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WILMANA印花緞面連身洋裝，9,280元。圖／TED BAKER提供
WILMANA印花緞面連身洋裝，9,280元。圖／TED BAKER提供
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agnè s b. 使用設計師Agnè s女士特別從個人Instagram中挑選...
agnè s b. 使用設計師Agnè s女士特別從個人Instagram中挑選出最喜愛的照片印於布料上，奏出一首「大自然狂想曲」。圖／agnè s b.提供
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