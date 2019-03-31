兒童節連假六福村12歲以下免費! 再加碼萬花筒劇團假日劇場

2019-03-31 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



六福村歡慶40周年，將在兒童節連假至5/19，與風靡親子界的「萬花筒劇團」聯手合作，推出《淘氣皮皮歷險記二部曲～我想快快長大》精緻版劇碼，位於美國大西部主題村內的牛排館，將搖身變成兒童劇場。同步加碼樂園門票加劇團票的套票組合，12歲以下孩童套票880元，4/4至4/7連假享12歲以下免費入園，兒童劇戲票現場優惠加購299元。

園方表示，六福村是全台唯一結合野生動物園與遊樂園的樂園，希望透過與兒童劇團的合作，以互動式的演出，引導孩子學會正確的方式與動物互動，寓教於樂萌發對動物、對人的愛護以及對生命的關注，學習用愛與關懷尊重生命，幫助兒童培養自信心和責任感。演出日期為4/4兒童節連假起至5/19周六或日15:30~16:30。

六福村希望巡訪動物園不再只是走馬看花，這次以「動物派對」推廣動物園深度體驗及知性趣味為主軸，更首次與「萬花筒劇團」跨界合作，以動物世界為基底，融入冒險情節、遊戲安全學習與為小壽星們的慶生環節，推出《淘氣皮皮歷險記二部曲～我想快快長大》精緻版，讓親子們欣賞了關懷動物的兒童劇後，就能直接近距離接觸可愛的動物們。另外，演出當天生日的小朋友，還能參與劇情中安排的驚喜喬段，以及獲得獨家生日禮物。