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兒童節連假六福村12歲以下免費! 再加碼萬花筒劇團假日劇場

2019-03-31 16:39聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

六福村歡慶40周年，將在兒童節連假至5/19，與風靡親子界的「萬花筒劇團」聯手合作，推出《淘氣皮皮歷險記二部曲～我想快快長大》精緻版劇碼，位於美國大西部主題村內的牛排館，將搖身變成兒童劇場。同步加碼樂園門票加劇團票的套票組合，12歲以下孩童套票880元，4/4至4/7連假享12歲以下免費入園，兒童劇戲票現場優惠加購299元。

園方表示，六福村是全台唯一結合野生動物園與遊樂園的樂園，希望透過與兒童劇團的合作，以互動式的演出，引導孩子學會正確的方式與動物互動，寓教於樂萌發對動物、對人的愛護以及對生命的關注，學習用愛與關懷尊重生命，幫助兒童培養自信心和責任感。演出日期為4/4兒童節連假起至5/19周六或日15:30~16:30。

六福村希望巡訪動物園不再只是走馬看花，這次以「動物派對」推廣動物園深度體驗及知性趣味為主軸，更首次與「萬花筒劇團」跨界合作，以動物世界為基底，融入冒險情節、遊戲安全學習與為小壽星們的慶生環節，推出《淘氣皮皮歷險記二部曲～我想快快長大》精緻版，讓親子們欣賞了關懷動物的兒童劇後，就能直接近距離接觸可愛的動物們。另外，演出當天生日的小朋友，還能參與劇情中安排的驚喜喬段，以及獲得獨家生日禮物。

此外，六福莊今年兒童節同步推出超優惠住房專案，讓連假訂房率已經達7成。選擇「Day&Night-動物玩Hen大」三人成行12,500元+10%，白天入村盡情與動物大明星親密互動，晚上神秘夜探動物們的晚間生活；全新主題房「寶貝探索房」，動物插畫環繞的客房，房內還有小小孩最愛的兒童帳棚、迷你木馬、動物蛋糕、5樣商品「動物派對豐富包」，同時享有六福村門票、草原歷險、晚餐三選一的兌換優惠，三人房9,999元+10%，當月壽星可再免一成服務費，每日限量預訂一間，預計將掀起親子市場的搶購熱潮。

六福村與知名兒童劇團「萬花筒劇團」跨界合作。圖／六福村提供
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六福莊打造「寶貝探索房」主題房，還加贈總價值超過3000元的動物派對驚喜包。圖／...
六福莊打造「寶貝探索房」主題房，還加贈總價值超過3000元的動物派對驚喜包。圖／六福旅遊提供
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入住六福莊「Day&Night-動物玩Hen大」住房專案，與動物一起日夜狂歡。圖...
入住六福莊「Day&Night-動物玩Hen大」住房專案，與動物一起日夜狂歡。圖／六福旅遊提供
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親子們欣賞關懷動物的兒童劇後，還能近距離親近可愛動物們。圖／六福村提供
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