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Jennie Kim露肩辣翻！香奈兒菲董聯名系列終於上市

2019-03-31 15:50聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

早在去年十月就宣布即將與人氣歌手「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）推出聯名合作企劃的時尚品牌香奈兒，終於在近日將這一系列商品正式曝光，同時為了慶祝香奈兒江南區狎鷗亭羅德奧街的首爾旗艦店新開幕，特別舉行了派對，包括金高恩、李棟旭、潤娥、金秀賢等人都受邀出席，一起欣賞菲董和Jennie Kim的精彩表演。

菲董與香奈兒前創意總監卡爾拉格斐是多年好友，這幾年也以品牌大使身分參與了多場香奈兒服裝秀、拍攝形象廣告、甚至還走上伸展台等等。雙方特別在今年春夏推出CHANEL-Pharrell高級時裝與服飾配件聯名膠囊系列，菲董將「街頭藝術」與香奈兒經典形象結合，在許多單品上都可見到手繪的雙C、N°5及Coco符號刺繡與塗鴉，還有他自己的簽名、手寫字句等等。也因為CHANEL、Pharrell念起來剛好押韻，CHANEL-Pharrell字樣也是這系列的主要裝飾元素之一。

早在本系列正式推出前，菲董在自己的IG上就已經多次秀出幾個重要單品，讓人看了是更加期待。CHANEL-Pharrell高級時裝與服飾配件聯名膠囊系列打造了亮色T-shirt、短版及長版浴袍、鑲飾萊茵石的服飾配件、腰帶、漁夫帽、麂皮腰包、樂福鞋、穆勒鞋、大尺寸購物包、不對稱鞋帶白球鞋、展現潮流感的橢圓及圓形框太陽眼鏡等等。於3月28日在首爾搶先推出，並將於4月4日起在全球指定香奈兒專賣店登場，台灣也將同步全球於台北新光三越信義新天地A9香奈兒限時概念店與台中大遠百香奈兒專賣店全面上市。

而新開幕的江南區狎鷗亭羅德奧街店，是香奈兒首爾首家旗艦店，也是品牌在首爾第十家標誌性精品店，寬敞的7層建築擁有俐落極簡的黑色外觀，由與品牌長期合作的紐約建築師Peter Marino操刀設計。黑色外牆由熔岩石與黑色玻璃打造，自然光線可穿透黑暗的玻璃，使店內充滿日光。所有樓層都可見到石材創作，採用黑色，白色與象牙色的單色調，融入品牌的中心框架，呼應品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的巴黎寓所及她所創造的優雅摩登風格。內部3個低樓層販售香奈兒高級時裝、包款、鞋履、服飾珠寶與眼鏡配件產品，同時也設立了精選香水和腕表、頂級珠寶與高級珠寶專區。 4樓作為私人接待空間使用，再上去兩層以及露臺則作為專屬活動和展演空間。

新開幕的江南區狎鷗亭羅德奧街店，是香奈兒首爾首家旗艦店，寬敞的7層建築擁有俐落極...
新開幕的江南區狎鷗亭羅德奧街店，是香奈兒首爾首家旗艦店，寬敞的7層建築擁有俐落極簡的黑色外觀。圖／香奈兒提供
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所有樓層都可見到石材創作，採用黑色，白色與象牙色的單色調，融入品牌的中心框架，呼...
所有樓層都可見到石材創作，採用黑色，白色與象牙色的單色調，融入品牌的中心框架，呼應品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的巴黎寓所及她所創造的優雅摩登風格。圖／香奈兒提供
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所有樓層都可見到石材創作，採用黑色，白色與象牙色的單色調，融入品牌的中心框架，呼...
所有樓層都可見到石材創作，採用黑色，白色與象牙色的單色調，融入品牌的中心框架，呼應品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的巴黎寓所及她所創造的優雅摩登風格。圖／香奈兒提供
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李棟旭。圖／香奈兒提供
李棟旭。圖／香奈兒提供
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潤娥。圖／香奈兒提供
潤娥。圖／香奈兒提供
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Jennie Kim。圖／香奈兒提供
Jennie Kim。圖／香奈兒提供
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潤娥。圖／香奈兒提供
潤娥。圖／香奈兒提供
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內部3個低樓層販售香奈兒高級時裝、包款、鞋履、服飾珠寶與眼鏡配件產品，同時也設立...
內部3個低樓層販售香奈兒高級時裝、包款、鞋履、服飾珠寶與眼鏡配件產品，同時也設立了精選香水和腕表、頂級珠寶與高級珠寶專區。 4樓作為私人接待空間使用，再上去兩層以及露臺則作為專屬活動和展演空間。圖／香奈兒提供
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香奈兒為了江南區狎鷗亭羅德奧街的首爾旗艦店新開幕及CHANEL-Pharrell...
香奈兒為了江南區狎鷗亭羅德奧街的首爾旗艦店新開幕及CHANEL-Pharrell高級時裝與服飾配件聯名膠囊系列上市，特別舉行了派對。圖／香奈兒提供
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朴秀珠。圖／香奈兒提供
朴秀珠。圖／香奈兒提供
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Jennie Kim也在派對中火辣演出。圖／香奈兒提供
Jennie Kim也在派對中火辣演出。圖／香奈兒提供
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「菲董」菲瑞威廉斯在派對現場帶來精采表演。圖／香奈兒提供
「菲董」菲瑞威廉斯在派對現場帶來精采表演。圖／香奈兒提供
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金高恩。圖／香奈兒提供
金高恩。圖／香奈兒提供
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金高恩。圖／香奈兒提供
金高恩。圖／香奈兒提供
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香奈兒首爾首家旗艦店由與品牌長期合作的紐約建築師Peter Marino操刀設計...
香奈兒首爾首家旗艦店由與品牌長期合作的紐約建築師Peter Marino操刀設計。圖／香奈兒提供
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香奈兒首爾珠寶

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