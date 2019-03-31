Jennie Kim露肩辣翻！香奈兒菲董聯名系列終於上市

2019-03-31 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



早在去年十月就宣布即將與人氣歌手「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）推出聯名合作企劃的時尚品牌香奈兒，終於在近日將這一系列商品正式曝光，同時為了慶祝香奈兒江南區狎鷗亭羅德奧街的首爾旗艦店新開幕，特別舉行了派對，包括金高恩、李棟旭、潤娥、金秀賢等人都受邀出席，一起欣賞菲董和Jennie Kim的精彩表演。

菲董與香奈兒前創意總監卡爾拉格斐是多年好友，這幾年也以品牌大使身分參與了多場香奈兒服裝秀、拍攝形象廣告、甚至還走上伸展台等等。雙方特別在今年春夏推出CHANEL-Pharrell高級時裝與服飾配件聯名膠囊系列，菲董將「街頭藝術」與香奈兒經典形象結合，在許多單品上都可見到手繪的雙C、N°5及Coco符號刺繡與塗鴉，還有他自己的簽名、手寫字句等等。也因為CHANEL、Pharrell念起來剛好押韻，CHANEL-Pharrell字樣也是這系列的主要裝飾元素之一。

早在本系列正式推出前，菲董在自己的IG上就已經多次秀出幾個重要單品，讓人看了是更加期待。CHANEL-Pharrell高級時裝與服飾配件聯名膠囊系列打造了亮色T-shirt、短版及長版浴袍、鑲飾萊茵石的服飾配件、腰帶、漁夫帽、麂皮腰包、樂福鞋、穆勒鞋、大尺寸購物包、不對稱鞋帶白球鞋、展現潮流感的橢圓及圓形框太陽眼鏡等等。於3月28日在首爾搶先推出，並將於4月4日起在全球指定香奈兒專賣店登場，台灣也將同步全球於台北新光三越信義新天地A9香奈兒限時概念店與台中大遠百香奈兒專賣店全面上市。