台達出資籌製水記錄片今登日本衛星頻道對全球播映

2019-03-31 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



台灣水紀錄片，站上日本與世界舞台。由台達電文教基金會出資籌製、委託日本NHK Enterprises拍攝的首部8K超高畫質環境紀錄片《水起．台灣》，在台灣時間3月31日下午3點登上日本NHK BS 8K衛星頻道、對全球播映。

《水起．台灣》、NHK Enterprises總製作人佐藤一裕特別出席台灣的首映記者會，他指出，日本的8K電視播出內容還非常受限，主要是演場會等內容，水起台灣這部紀錄片除了呈現美景，也有很多環境議題，因此在日本NHK與台灣同步播出。

佐藤一裕指出，這個企畫發起是在三年前，當時8K的畫質與技術還不是很好，台達電發起這個企畫案需要很大的勇氣。他比喻，8K這項非常高解析度的畫質，如現在相對普及的HD是棉布，8K則是可以呈現絲絹般的細緻。

他笑說，20年前HD上市時，他也講過一模一樣的評語，20年後HD要被8K取而代之。佐藤一裕表示，明年的東京奧運，8K技術會比現在更普及，他相信台達電在8K的技術也會更加活躍，他特別感謝台達電子年輕團隊的投入，才能讓這部紀錄片順利完成。

台達基金會同一時間與國立自然科學博物館合作，以世界最高亮度3.6萬流明的台達8K投影機，與日本同步全球首映，透過近700吋的巨幅銀幕，讓民眾實境感受8K影像的震撼，看到因氣候變遷所造成的降雨極端化、海水溫度上升以及超抽地下水等人類活動對生態環境的衝擊，呼籲大眾重視全球暖化與水資源。

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華表示，地球上只有十萬分之七的水(0.007%)可以被人類所利用，但根據聯合國近日發表的《世界水資源發展報告》，近四十年來水資源使用量不但平均年增1%，全球已有二十億人居住在嚴重缺水的國家。他憂心地表示，台灣年降雨量看似雖多，卻愈來愈不平均，且伴隨著地球暖化的程度日趨惡化，極端氣候對台灣水資源分佈所造成的衝擊也愈來愈大，希望透過台達領先的8K投影技術，擴散《水起．台灣》紀錄片的影響力，讓更多人透過8K環境紀錄片感受地球的危機。

台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示，非常感謝日本NHK Enterprises拍攝團隊，為了忠實呈現台灣水景的多種面貌，特別以四季作為觀察點，順著黑潮的流向，南從墾丁北至北海道一路勘景，最後再選出適合的拍攝點，從勘景到拍攝完成共耗時1年9個月。

NHK Enterprises團隊與台達同仁總共投入超過50位人力，使用器材包括8K攝影機、高速攝影機、8K空拍機與水底攝影機等，讓大眾得以看到包括宜蘭棲蘭山逐漸消失的地衣苔蘚、台中七家灣溪櫻花鉤吻鮭的生態復育以及屏東墾丁珊瑚白化等現象，以8K細緻影像傳達在地球暖化及人為活動下，水及相關環境所受到的影響。