四月甜點新品！首推beard papa極上抹茶泡芙、GODIVA熱情芒果系列

2019-03-31 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



來自日本福岡的泡芙店beard papa，經典的抹茶泡芙系列將於4月正式開賣。今年與往年不同，特別與nana’s green tea聯名合作，以茶飲使用的抹茶粉，而非一般甜點使用的抹茶粉推出「抹茶泡芙 極 きわみ」系列泡芙，將特製抹茶卡士達內餡填入5種招牌餅皮，4/1至5/31期間限定販售。比利時巧克力品牌GODIVA也在初夏之際，推出2019嘉年華限定系列，包含五款嘉年華巧克力、三款霜淇淋以及一款凍飲，於4/1全台熱情開賣。

beard papa此次與日本抹茶排隊名店nana’s green tea合作，選自專用園區產京都宇治抹茶粉特製的抹茶卡士達內餡，在香氣、口感不斷嘗試與修正下，終於推出「抹茶泡芙 極 きわみ」系列泡芙。濃郁的抹茶卡士達內餡與beard papa的5種招牌餅皮融合後，結合出多重口感，包括經典口味「日式泡芙」、「餅乾泡芙」、「法式甜圈」、「菠蘿泡芙」、「卡滋卡滋」，現點現填保留餅皮酥脆感，搭配獨家抹茶內餡，每一口就像品嚐一杯日本高級的抹茶，純粹而獨特。另外，5/3至5/12將推出母親節禮盒(依店鋪公告為主)，與媽媽共享幸福的抹茶滋味！

GODIVA則在4月份推出熱情嘉年華系列，不但將芒果滋味入餡，還加入了跳跳糖元素帶來驚喜！GODIVA巧克力大師Chef Jean Apostolou表示，我們希望以頂級比利時巧克力工藝及食材詮釋嘉年華的歡樂景象、氣味以及聲音，因此擷取人們的感受及體驗，創作出五款嘉年華限定巧克力，包括牛奶巧克力慕斯牛奶巧克力、海鹽焦糖黑巧克力醬黑巧克力、芒果白巧克力醬牛奶巧克力、榛果牛奶巧克力白巧克力、薄荷白巧克力慕斯黑巧克力。