史上最顯白的眼妝就是它 擦「焦橘色」不怕蠟黃能美白

2019-03-31 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



亞洲人的基底都偏黃的特性，讓許多人在挑選彩妝時，有非常多的困擾，深怕一不小心，就變成了蠟黃的黃臉婆！植村秀推出針對亞洲黃皮膚的色系，讓你在夏天，一樣呈現陽光女孩的彩妝，也是市面上，針對黃皮膚的色系較為齊全的品牌。

2019年的IT色，就是充滿溫暖的橘色調，許多IG潮人們，都以橘色系的彩妝，展現活力，對於亞洲人來說，橘色系更是超顯白的呢！

日本彩妝品牌植村秀，就看準橘色系彩妝的潮流，設計出一系列焦糖橘的彩妝，更能襯托出亞洲女性偏黃的膚色，這系列的焦糖橘彩妝包含了3款眼彩、2款頰彩、11款焦糖橘唇彩。

植村秀彩妝教大家畫出0失誤的焦糖橘潮流彩妝、眼妝，配色非常重要，先選一個接近膚色，但帶一點粉紅色作為打底，最後再以橘色疊擦，就能呈現顯白又時尚的妝容。

頰彩：找出臉頰上最凸的點，橘色的腮紅把它放在最凸的點上，畫圓往外暈染。

唇彩：最推植村秀明星色號OR570，還有其它10款的無色限唇膏，焦糖橘限量系列，有絲絨粉霧、亮澤水潤不同的質感，隨意選一色，擦上去都超級顯白的啦！

創藝無限眼影 ME 270、ME252 A、G 251，價格／550元

創藝無限腮紅 M541價格／750元