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蕭勤、楊茂林... 傳奇李仲生與弟子們的多元藝術

2019-03-31 12:26聯合報 記者何定照╱即時報導

4月清明連假即將開始，台中國立美術館有多檔好展覽，其中「藝時代崛起－李仲生與台灣現代藝術發展」以「台灣現代繪畫導師」李仲生為源頭，用他所啟發的37位藝術家、164件不同媒材作品，如實說明台灣現代藝術發展脈絡，最為難得。

展覽以李仲生人生為軸，分為1951年台北安東街畫室時期、1957年彰化時期、李仲生門生作品等三大主題，策展人陶文岳表示，李仲生是台灣最早從事抽象繪畫的創作者，也是台灣1950年代推動台灣現代美術發展的重要人物之一。

他說，李仲生在畫室開始教前衛藝術時，首批弟子包括歐陽文苑、霍剛、蕭勤、吳昊、夏陽等人，學生們在1956年創立「東方畫會」，成為台灣最早期的前衛藝術畫會之一。李仲生則在1955年移居彰化，展開「精神傳精神」的一對一咖啡館教學法，啟發學生發展各自風格，培育出日後自由畫會、饕餮畫會、現代眼畫會等。

由於李仲生從不設門派、因材施教，他本身創作雖一致性高，富含自由簡潔的線條與奔放色彩，蘊含著超現實意念與個人內心有意識、無意識、潛意識的情緒，門生作品風格則極多元寬廣，幾乎看不出共同性，媒材也廣含素描、水彩、水墨、油畫、陶藝、複合媒材、雕塑、裝置與數位互動等。觀眾從寫實到抽象，都能找到所愛。

像也是李仲生學生的楊茂林，本次展出「黯黑的放浪者」銅雕系列，十餘件作品從童話《神祕的奧茲國》展開，為主角桃樂絲、小狗多多、獅子、錫人與稻草人等打造深海魚座騎，小小主角都位於各式深海魚的龐大眼球或嘴裡。

楊茂林說，他從小就被深海魚吸引，《神祕的奧茲國》又是他最愛童話，因此有此結合。他設計這些魚就是主角的水中旗艦，就像漫畫卡通主角也都有座騎；為表現深海魚自體發光現象，楊茂林還特別在魚體使用色澤層次古潤豐富的氧化銅，再搭配琉璃、水晶、玻璃等透光材質與內藏的LED光源，成功為現場塑造出海底世界氣氛。展至5月26日。

在該展外，國美館同時也有「後數位人類紀」、藝術家林惺嶽「大自然奇幻的光影」等展，國美館新任館長林志明表示，他希望觀眾來國美館，可在主要大展外，也同時看到多個中型或小型展，表現傳統與創新並進的活力。

李錫奇〈本位 新發之十四〉2005，國立台灣美術館典藏。圖／國美館提供
李錫奇〈本位 新發之十四〉2005，國立台灣美術館典藏。圖／國美館提供
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藝術家楊茂林作品。記者何定照／攝影
藝術家楊茂林作品。記者何定照／攝影
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蕭勤《度大限-121》，1992，國立台灣美術館典藏。圖／國美館提供
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藝術家楊茂林作品。記者何定照／攝影
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朱為白《網路(一)》1996，家屬自藏。圖／國美館提供
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藝術家楊茂林作品。記者何定照／攝影
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李仲生《抽象畫》，國立台灣美術館典藏。圖／國美館提供
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藝術家咖啡館卡通

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