「BL劇」男神江常輝詮釋嘉裕西服春夏新裝 粉絲：超級帥，人帥穿什麼都好好看

2019-03-31 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



因為出演人氣BL劇（Boys Love）而受到關注的男星江常輝，受到嘉裕西服的邀請，擔綱春夏系列的代言人。形象廣告一出，融合日常背景的穿搭，讓粉絲紛紛回應「超級帥，人帥穿什麼都好好看」，也讓消費者感受到西裝的多重面貌。

男星江常輝因為在去年演出BL劇《HIStory2》後，人氣也隨著劇情的討論度隨之攀升，更是近期時尚品牌派對的常客。而嘉裕西服便相中其略帶憂鬱與瀟灑的特質，邀請他來詮釋春夏系列新裝，而且別出心裁的選在台北日常的街景來拍攝。甚至讓江常輝以西裝外套混搭短褲的造型，都是本土男裝品牌少見的嘗試，而這一系列的形象廣告亦博得粉絲們的讚賞，在品牌的臉書回應「帥度破表」，連曾經的代言人鍾承翰也忍不住的留言「好帥」。