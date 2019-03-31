「BL劇」男神江常輝詮釋嘉裕西服春夏新裝 粉絲：超級帥，人帥穿什麼都好好看
因為出演人氣BL劇（Boys Love）而受到關注的男星江常輝，受到嘉裕西服的邀請，擔綱春夏系列的代言人。形象廣告一出，融合日常背景的穿搭，讓粉絲紛紛回應「超級帥，人帥穿什麼都好好看」，也讓消費者感受到西裝的多重面貌。
男星江常輝因為在去年演出BL劇《HIStory2》後，人氣也隨著劇情的討論度隨之攀升，更是近期時尚品牌派對的常客。而嘉裕西服便相中其略帶憂鬱與瀟灑的特質，邀請他來詮釋春夏系列新裝，而且別出心裁的選在台北日常的街景來拍攝。甚至讓江常輝以西裝外套混搭短褲的造型，都是本土男裝品牌少見的嘗試，而這一系列的形象廣告亦博得粉絲們的讚賞，在品牌的臉書回應「帥度破表」，連曾經的代言人鍾承翰也忍不住的留言「好帥」。
今年也同時是嘉裕西服創立品牌的第50年，因此品牌將啟動全新電商平台H@lfme，攜手潘怡良、吳日云等10餘位的設計師，提供消費者別具特色且價格親民化的「設計師」服飾。另外，睽違10年，嘉裕西服位於台北復興南路上的旗艦店，也將要翻新，配合即將上線的電商H@lfMe，打造新潮具活力的全新概念空間，讓購物不只是購物，成為不可錯過的拍照、打卡、互動熱點，邁向下一個50年。
留言