親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

春天最驚嚇的風景！ 樹上開滿了「中國大媽」

藍綠大老搶賣萌…司馬昭之心 怎比韓國瑜真性情

原來要加這些東西才好吃 茶葉蛋師姐不吝分享祕方

2019-03-31 09:40聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南慈濟志工李陳惠玲被大家暱稱為「茶葉蛋師姐」，因為她煮的茶葉蛋跟一般吃到的不同，又香又入味，擔任慈濟志工13年以來，自掏腰包煮了5萬顆以上的茶葉蛋，大家想到她的蛋都會流口水，而也不藏私，把煮蛋的方法分享出來，「只要有心就能煮得好吃」

李陳惠玲表示材料包括中藥行調配的滷包，帶有苦味的咖啡紅茶包與醬油，是煮茶葉蛋的基本材料。但要讓茶葉蛋吃起來回甘不死鹹，市售冬瓜露、五顆話梅、減少鈉含量的薄鹽醬油與沙士可是大功臣，至於口齒留香的香氣，來自草果、肉桂、茴香、花椒和八角。

雞蛋用開水煮孰後，蛋殼敲出裂痕，方便滷汁入味。滷汁以中藥行購買的滷包，加上帶有苦味的咖啡紅茶包、四分之一塊市售冬瓜露、五顆話梅、薄鹽醬油、沙士製成，放入帶有裂痕蛋殼的水煮蛋，大火煮至滷汁滾燙後，轉小火煮一小時，關火靜置3至4小時，家再開火重複步驟一次，待溫度降溫後，放入冰箱冰鎮一夜，隔天再重複前日步驟，耗時費工反覆熬煮冰鎮三天，香氣四溢的茶葉蛋即使冰涼吃，Q彈蛋白、綿密蛋黃含有甘甜滷汁。

67歲的李陳惠玲在九個兄弟姊妹中排行老三，愛讀書加上身體差，父親特別疼愛她，從小到大沒有做過家事，更更沒煮過菜，23歲嫁做人妻，才開始洗手作羹湯。她說，剛結婚那幾年，十根手指頭不是菜刀割傷，就是燙傷，但為了抓住婆婆、丈夫與孩子的胃，猛看傅培梅烹飪節目、剪報紙食譜學做菜，幾年下來，磨出一手好廚藝，中西式料理、糕點烘焙都難不倒她，煮出興趣與心得，最後加入創意與調整食材配方，提升料理視覺與味覺的感官享受。

20多年前，生病的親友被送到台南某家醫院，眾人手忙腳亂不知所措之際，一名醫療志工親切協助辦理住院相關事宜，事後她準備禮物要送志工聊表謝意，對方卻回應如要答謝，不如做志工，把愛傳出去，李陳惠玲一口答應，從那個時候開始當志工，後來接觸慈濟開始煮茶葉蛋與大家分享。

因為太好吃，吃過的都念念不忘，很多人建議李陳惠玲乾脆開網路團購「師姊茶葉蛋」，但她笑著感謝大家不嫌棄，只希望用手藝跟大家結好緣，透過小小一顆茶葉蛋，傳遞幸福健康歡喜。

台南慈濟志工李陳惠玲調配秘方製作的茶葉蛋，慢火熬煮三天，滷汁滲透到蛋黃，味道不死...
台南慈濟志工李陳惠玲調配秘方製作的茶葉蛋，慢火熬煮三天，滷汁滲透到蛋黃，味道不死鹹且入喉回甘，13年下來，滷了近五萬顆茶葉蛋跟大家結緣，贏得「師姊茶葉蛋」美名。圖／慈濟提供
分享
陳惠玲大方分享茶葉蛋配方與做法，中藥行滷包，咖啡紅茶包、薄鹽醬油、冬瓜露、話梅與...
陳惠玲大方分享茶葉蛋配方與做法，中藥行滷包，咖啡紅茶包、薄鹽醬油、冬瓜露、話梅與沙士。圖／慈濟提供
分享
慈濟志工賴秋瑾(右)稱讚李陳惠玲(左)富有愛心且超級照顧人，總是自掏腰包與花時間...
慈濟志工賴秋瑾(右)稱讚李陳惠玲(左)富有愛心且超級照顧人，總是自掏腰包與花時間煮茶葉蛋義賣或與大家分享。圖／慈濟提供
分享

茶葉蛋慈濟

相關新聞

「BL劇」男神江常輝詮釋嘉裕西服春夏新裝 粉絲：超級帥，人帥穿什麼都好好看

2019-03-31 10:03

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-30 23:38

三芝三生步道 賞櫻花茗書香

2019-03-30 23:36

又有話題美食 進軍信義區百貨

2019-03-30 23:35

劉嘉玲6連拍美出無敵新高度 重現九○年代「你可以再靠近一點」的驚艷

2019-03-30 18:57

等了2年！餃子的王將「台北1號店」4月27日開幕 菜單再升級

2019-03-30 18:20

給男友穿這件MONCLER藤原浩系列的橫須賀夾克 帥到沒朋友

2019-03-30 18:13

趙薇連換兩套BURBERRY風衣 迎戰周冬雨個性破洞裝

2019-03-30 17:31

超商清明連假備戰！小7提倡「愛心零錢袋」拜祖先　部分門市有祭祀專區

2019-03-30 16:36

揹小包包出門的救星！這幾款高CP值「多功能彩妝盤」超欠買

2019-03-30 15:58

名店美食／春季私房菜色 主廚紛出奇招

2019-03-30 14:07

國賓A CUT牛排館新菜 灑上「金黃色陽光」

2019-03-30 14:04

和風蔬食宴／當日本櫻花遇上法國鹽之花…

2019-03-30 13:52

合作海浪發電獲發明金獎 我學者結緣波羅的海三小國

2019-03-29 23:03

建構車能網 KYMCO行銷Ionex自助租賃

2019-03-29 22:39

網紅系茶飲 小黃瓜、檸檬…視覺比美

2019-03-29 22:35

4月1日同時開幕！網美風飲茶、豪爽粵菜、跨界鮮食料理 3間新店怎麼選？

2019-03-29 22:20

孫芸芸挺胸露腿、廖曉喬裡面沒穿 姑嫂辣撐alexanderwang微風南山開幕

2019-03-29 20:21

想跟鹿唅一樣潮到出水？「男性肌膚保養2重點」讓你面子有光

2019-03-29 19:45

男生快來看！3款限量版「漫威英雄洗髮乳」你屬於哪一型？

2019-03-29 17:43

Fresh Taiwan連續三年進軍國際授權展 掌握IP商機前進關鍵市場

2019-03-29 17:39

不能錯過！2019 最強狂想式愛情喜劇《單身租隊友》

2019-03-29 17:38

探索夢號郵輪頂級皇宮套房有管家 表演聲光效果震撼

2019-03-29 17:12

影／庇護工場禮盒結合文創 味覺、視覺都驚豔

2019-03-29 16:53

限時2個月！訂製LONGCHAMP包給媽咪當禮物 獨一無二好有愛

2019-03-29 15:57

慶小額消費9歲 持指定悠遊卡4、5月嗶滿999元送回饋金

2019-03-29 13:10

車太太們請注意！帥大叔車勝元下月將襲台 捧場De Beers精品店開幕

2019-03-29 12:57

金車柏克金首位代言人出爐！周興哲獻出「冰上曲棍球」處女秀

2019-03-29 12:39

今天開賣！楊冪美少女字樣穿好穿滿 搭LOEWE小飛象T恤正是入門款

2019-03-29 12:33

七彩布朗尼、八寶肉包、秒殺羅宋　連假衝台南跟著IG買伴手禮！

2019-03-29 12:31

好吃的厚鬆餅跨海來台了！北海道排隊名店 4/19起快閃晶華

2019-03-29 11:54

味蕾秒出國門！3大飯店美食節 一次環遊世界

2019-03-29 11:45

囤貨趁現在！買化妝品還可抽日本來回機票

2019-03-29 10:21

免排隊！東京迪士尼快速通行「手機取證」將上路

2019-03-29 09:56

IG潮人、次世代都追捧的神秘保養品牌BEMORAL　居然是道地台灣牌

2019-03-28 23:36

始源「為了粉絲被罰站」 不小心亂入陳意涵訪問

2019-03-28 23:12

4強聯手壯大IWA平台 共創智慧建築AIoT新世代

2019-03-28 22:11

寵兒就趁這一檔！udn買東西「童趣放肆玩」專區下殺5折起

2019-03-28 20:57

全家趁熱推出「抹茶脆皮菠蘿」 網友見包裝大笑：花椰菜客串？

2019-03-28 20:00
看更多

熱門文章

明天全台都有陣雨 北部低溫只有15、16度

2019-03-30 17:04

殺破狼周運勢／獅子偏財運頗佳 天蠍職場受矚目

2019-03-31 00:00

清明連假鋒面到 吳德榮：周五雷雨周六天氣好轉

2019-03-31 07:25

「鳥人」創意旅店開幕 把網美打卡風潮搬進客房

2019-03-29 19:57

每日星座運勢／天蠍單身戀愛機會多 事業運勢旺盛

2019-03-31 00:00

「海神」墾丁海域出沒 外型美麗小心有毒

2019-03-31 09:10

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-30 23:38

穿旗袍喝茶賞櫻花！三生步道櫻花茗書香 感受不一樣的賞櫻新風格

2019-03-30 19:43

北宜區間測速4月啟動 車友號召：最後巡禮回顧

2019-03-30 15:20

等了2年！餃子的王將「台北1號店」4月27日開幕 菜單再升級

2019-03-30 18:20

春遊補助上路倒數 業者卻還卡在這一關

2019-03-31 00:00

美國牛排月開跑了 5,000元抵用券大放送

2019-03-30 15:23

想當北捷第一百億人次客人？ 柯P預估：明早出現

2019-03-30 14:41

睡眠醫學學會調查：輪班工作者慢性失眠是固定班的兩倍

2019-03-30 11:15

日本網友實測內衣透色 8色肩帶最透的是...

2019-03-30 16:50

英研究：一瓶葡萄酒或等於半包煙 適度飲酒也有致癌風險

2019-03-30 18:58

1家6口器捐卡都簽了 媽媽的大愛救了6個家庭

2019-03-30 16:38

婦人長期解黑便 十二指腸發現神經內分泌腫瘤

2019-03-30 20:33

給男友穿這件MONCLER藤原浩系列的橫須賀夾克 帥到沒朋友

2019-03-30 18:13

原來要加這些東西才好吃 茶葉蛋師姐不吝分享祕方

2019-03-31 09:40

不想你家很「潮」？請你跟我這樣做…

2019-03-30 13:47

麻疹醫院群聚 感染源是10％機率醫院篩檢找不出的他

2019-03-30 16:54

蝶豆花茶飲開罰引發恐慌 台南衛生局：先宣導再說

2019-03-31 09:37

久坐不動當心子宮肌瘤？ 這四種體質請注意

2019-03-31 07:12

劉嘉玲6連拍美出無敵新高度 重現九○年代「你可以再靠近一點」的驚艷

2019-03-30 18:57

別小看異位性皮膚炎 男大生因此很憂鬱

2019-03-31 07:11

趙薇連換兩套BURBERRY風衣 迎戰周冬雨個性破洞裝

2019-03-30 17:31

連假往返東南亞必看 一張圖傳授防麻疹、登革熱秘訣

2019-03-30 17:01

復健福音！他們打造全身型外骨骼機器人 獲創客冠軍

2019-03-30 16:30

雲林再傳3場禽流感 逾2萬隻雞鴨已撲殺

2019-03-30 13:03

【童言童語】Anne／爺爺奶奶不香

2019-03-31 06:00

揹小包包出門的救星！這幾款高CP值「多功能彩妝盤」超欠買

2019-03-30 15:58

連續30天平均飛時台虎第一 仍遠低於法規上限

2019-03-30 14:56

「誰殺了石虎」回響／卓蘭放棄2期設施 石虎公園爭取造林

2019-03-30 23:04

台南「全台最乖翠鳥」 公園上演活春宮不怕人靠近

2019-03-31 09:38

地球一小時今登場 中油等信義商圈業者共造熄燈一條街

2019-03-30 16:59

你有嗎？輪班工作 每4人就1人失眠

2019-03-31 00:00

桶裝瓦斯價格續漲 每桶恐漲20元

2019-03-31 00:00

婦產後勤做重訓深蹲 醫：這樣妹妹會更鬆哦！

2019-03-31 10:03

影／楚才盃兩岸學子同題比寫作 今年台灣逾3萬人參賽

2019-03-30 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top