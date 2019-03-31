原來要加這些東西才好吃 茶葉蛋師姐不吝分享祕方

2019-03-31 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南慈濟志工李陳惠玲被大家暱稱為「茶葉蛋師姐」，因為她煮的茶葉蛋跟一般吃到的不同，又香又入味，擔任慈濟志工13年以來，自掏腰包煮了5萬顆以上的茶葉蛋，大家想到她的蛋都會流口水，而也不藏私，把煮蛋的方法分享出來，「只要有心就能煮得好吃」

李陳惠玲表示材料包括中藥行調配的滷包，帶有苦味的咖啡紅茶包與醬油，是煮茶葉蛋的基本材料。但要讓茶葉蛋吃起來回甘不死鹹，市售冬瓜露、五顆話梅、減少鈉含量的薄鹽醬油與沙士可是大功臣，至於口齒留香的香氣，來自草果、肉桂、茴香、花椒和八角。

雞蛋用開水煮孰後，蛋殼敲出裂痕，方便滷汁入味。滷汁以中藥行購買的滷包，加上帶有苦味的咖啡紅茶包、四分之一塊市售冬瓜露、五顆話梅、薄鹽醬油、沙士製成，放入帶有裂痕蛋殼的水煮蛋，大火煮至滷汁滾燙後，轉小火煮一小時，關火靜置3至4小時，家再開火重複步驟一次，待溫度降溫後，放入冰箱冰鎮一夜，隔天再重複前日步驟，耗時費工反覆熬煮冰鎮三天，香氣四溢的茶葉蛋即使冰涼吃，Q彈蛋白、綿密蛋黃含有甘甜滷汁。

67歲的李陳惠玲在九個兄弟姊妹中排行老三，愛讀書加上身體差，父親特別疼愛她，從小到大沒有做過家事，更更沒煮過菜，23歲嫁做人妻，才開始洗手作羹湯。她說，剛結婚那幾年，十根手指頭不是菜刀割傷，就是燙傷，但為了抓住婆婆、丈夫與孩子的胃，猛看傅培梅烹飪節目、剪報紙食譜學做菜，幾年下來，磨出一手好廚藝，中西式料理、糕點烘焙都難不倒她，煮出興趣與心得，最後加入創意與調整食材配方，提升料理視覺與味覺的感官享受。

20多年前，生病的親友被送到台南某家醫院，眾人手忙腳亂不知所措之際，一名醫療志工親切協助辦理住院相關事宜，事後她準備禮物要送志工聊表謝意，對方卻回應如要答謝，不如做志工，把愛傳出去，李陳惠玲一口答應，從那個時候開始當志工，後來接觸慈濟開始煮茶葉蛋與大家分享。