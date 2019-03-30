36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-30 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



近年來，韓國賞櫻因為價格經濟、花況繁盛，加上有韓劇加持，已經成為許多民眾出國賞櫻的新興選擇。其中每年吸引超過200萬名遊客造訪、全韓國春季最盛大的慶典活動「鎮海軍港節」，也將於4月1日正式登場，估計將有36萬株櫻花樹。民眾除可以欣賞到美不勝收的櫻花花海，更有機會進入平常不開放的海軍士官學校、海軍基地司令部或慶和站等地點賞櫻。

鎮海軍港節最初是為了紀念朝鮮時代的李舜臣將軍，在戰爭中打敗日軍而舉行，如今已經結合當地的賞櫻、體驗活動，成為鎮海與韓國最具代表性的活動之一。尤其當櫻花盛開之時，整座城市被粉紅色的櫻花籠罩，十分浪漫。

在鎮海軍港節的主要活動中，自3月31日至4月10日晚間所舉行的餘左川星光慶典，乃是將餘左川與羅曼史橋藉由燈光與雷射營造而成的夜間活動，呈現出與白天完全不同的絢爛夜櫻美景。另外在4月4日當晚20:00，束川港多媒體海上也會舉行盛大的海上煙火秀。4月5日則有空軍特殊部隊所帶來的黑鷹飛行秀。

鎮海軍港節的重頭戲，就是4月5日至4月7日所舉行的鎮海國際軍樂儀隊慶典。民眾可以看見海陸空三軍與海軍陸戰隊的儀隊隊伍，在櫻花大道下整齊劃一的遊行表演，震撼力十足。