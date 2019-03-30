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36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-30 23:38聯合報 記者陳睿中╱即時報導

近年來，韓國賞櫻因為價格經濟、花況繁盛，加上有韓劇加持，已經成為許多民眾出國賞櫻的新興選擇。其中每年吸引超過200萬名遊客造訪、全韓國春季最盛大的慶典活動「鎮海軍港節」，也將於4月1日正式登場，估計將有36萬株櫻花樹。民眾除可以欣賞到美不勝收的櫻花花海，更有機會進入平常不開放的海軍士官學校、海軍基地司令部或慶和站等地點賞櫻。

鎮海軍港節最初是為了紀念朝鮮時代的李舜臣將軍，在戰爭中打敗日軍而舉行，如今已經結合當地的賞櫻、體驗活動，成為鎮海與韓國最具代表性的活動之一。尤其當櫻花盛開之時，整座城市被粉紅色的櫻花籠罩，十分浪漫。

在鎮海軍港節的主要活動中，自3月31日至4月10日晚間所舉行的餘左川星光慶典，乃是將餘左川與羅曼史橋藉由燈光與雷射營造而成的夜間活動，呈現出與白天完全不同的絢爛夜櫻美景。另外在4月4日當晚20:00，束川港多媒體海上也會舉行盛大的海上煙火秀。4月5日則有空軍特殊部隊所帶來的黑鷹飛行秀。

鎮海軍港節的重頭戲，就是4月5日至4月7日所舉行的鎮海國際軍樂儀隊慶典。民眾可以看見海陸空三軍與海軍陸戰隊的儀隊隊伍，在櫻花大道下整齊劃一的遊行表演，震撼力十足。

若想享受櫻花盛開美景，餘左川兩旁的櫻花樹海、鎮海水面環境生態公園等地，都是熱門的賞櫻地點。其中軍港節期間才開放的海軍士官學校、海軍基地司令部，更是難得進入的賞花勝地，錯過可惜。另外同樣是期間限定開放的慶和站，有著長約800公尺的櫻花隧道，配上復古風十足的火車與鐵道，同樣也是代表性的景點，遊客都可把握機會前往。

僅有軍港節才會開放的海軍基地司令部。圖／取自韓國觀光公社官網
僅有軍港節才會開放的海軍基地司令部。圖／取自韓國觀光公社官網
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期間限定開放的慶和站，可以看見火車與800公尺的櫻花隧道。圖／取自韓國觀光公社官...
期間限定開放的慶和站，可以看見火車與800公尺的櫻花隧道。圖／取自韓國觀光公社官網
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鎮海國際軍樂儀隊慶典於4月5日至4月7日舉行，震撼力十足。圖／取自韓國觀光公社官...
鎮海國際軍樂儀隊慶典於4月5日至4月7日舉行，震撼力十足。圖／取自韓國觀光公社官網
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餘左川櫻花道兩旁盛開的櫻花海，總是吸引大批遊客前來。圖／取自韓國觀光公社官網
餘左川櫻花道兩旁盛開的櫻花海，總是吸引大批遊客前來。圖／取自韓國觀光公社官網
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海軍櫻花賞櫻

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