劉嘉玲6連拍美出無敵新高度 重現九○年代「你可以再靠近一點」的驚艷

2019-03-30 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



劉嘉玲日前出席FENDI香港活動,狀態極佳,以奢華皮草配襯鏤空裙裝,貴氣又性感,展現出巨星無死角的美麗氣場,張張都好看,尤其之中一張近拍照,讓人回想起她在九○年代的名言「你在看我嗎?你可以再靠近一點」,過了幾乎20年的歲月,嘉玲姐的知性美顏仍然無懈可擊。

早前曾經來台出席FENDI Peekaboo包款展覽,劉嘉玲妙語如珠、有氣勢但沒氣焰的巨星風範,令人印象深刻,日前她出席香港置地廣場的藝術月展覽,身穿皮草與性感鏤空洋裝,為FENDI「 The Shapes of Water」展覽、香港置地「Meadow」藝術裝置開展慶賀,出席嘉賓還包括香港藝術家劉建文Michael Lau以及陳柏霖、何超瓊等明星。「The Shapes of Water」展覽是2018年在邁阿密設計展中首度發表,後續於香港展出,以水作為設計介質,創作了十座噴泉,將水的細緻美感發揚光大,適逢FENDI經典Peekaboo包款10周年,其中一座噴泉概念就取材自Peekaboo,這場展覽也同步陳列各國名人設計的Peekaboo慈善包款,包括劉嘉玲以皮革花卉設計的立體繽紛手袋。