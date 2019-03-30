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劉嘉玲6連拍美出無敵新高度　重現九○年代「你可以再靠近一點」的驚艷

2019-03-30 18:57聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

劉嘉玲日前出席FENDI香港活動，狀態極佳，以奢華皮草配襯鏤空裙裝，貴氣又性感，展現出巨星無死角的美麗氣場，張張都好看，尤其之中一張近拍照，讓人回想起她在九○年代的名言「你在看我嗎？你可以再靠近一點」，過了幾乎20年的歲月，嘉玲姐的知性美顏仍然無懈可擊。

早前曾經來台出席FENDI Peekaboo包款展覽，劉嘉玲妙語如珠、有氣勢但沒氣焰的巨星風範，令人印象深刻，日前她出席香港置地廣場的藝術月展覽，身穿皮草與性感鏤空洋裝，為FENDI「 The Shapes of Water」展覽、香港置地「Meadow」藝術裝置開展慶賀，出席嘉賓還包括香港藝術家劉建文Michael Lau以及陳柏霖、何超瓊等明星。「The Shapes of Water」展覽是2018年在邁阿密設計展中首度發表，後續於香港展出，以水作為設計介質，創作了十座噴泉，將水的細緻美感發揚光大，適逢FENDI經典Peekaboo包款10周年，其中一座噴泉概念就取材自Peekaboo，這場展覽也同步陳列各國名人設計的Peekaboo慈善包款，包括劉嘉玲以皮革花卉設計的立體繽紛手袋。

而台北101購物中心3樓FENDI旗艦店則是於日前展開貴賓預約制的Peekaboo手袋訂製，可以在現場挑選喜愛的皮革與素材，從包款表面、提把、到包內各式細節皆可任意挑選改造，並由羅馬總部工匠製作、再寄回台灣，此活動將每年不定期於全球特定FENDI專賣店舉辦。

劉嘉玲與她親自設計的Peekaboo立體皮革花卉包款。圖／FENDI提供
劉嘉玲與她親自設計的Peekaboo立體皮革花卉包款。圖／FENDI提供
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劉嘉玲這張照片，讓人不禁回憶起九○年代的經典廣告詞「你可以再靠近一點」。圖／FE...
劉嘉玲這張照片，讓人不禁回憶起九○年代的經典廣告詞「你可以再靠近一點」。圖／FENDI提供
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劉嘉玲這張照片美得搖曳生姿，展現性感華麗的氣度。圖／FENDI提供
劉嘉玲這張照片美得搖曳生姿，展現性感華麗的氣度。圖／FENDI提供
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劉嘉玲以皮草配襯鏤空禮服，性感華麗，遠拍、近看都美得自體發光。圖／FENDI提供
劉嘉玲以皮草配襯鏤空禮服，性感華麗，遠拍、近看都美得自體發光。圖／FENDI提供
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FENDI日前於台北101購物中心舉辦Peekaboo手袋訂製服務，是每年不定期...
FENDI日前於台北101購物中心舉辦Peekaboo手袋訂製服務，是每年不定期舉行的貴賓活動。圖／FENDI提供
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陳柏霖演繹FENDI logo系列的帥氣時髦。圖／FENDI提供
陳柏霖演繹FENDI logo系列的帥氣時髦。圖／FENDI提供
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陳柏霖演繹FENDI logo系列的帥氣時髦。圖／FENDI提供
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FENDI日前於台北101購物中心舉辦Peekaboo手袋訂製服務，是每年不定期...
FENDI日前於台北101購物中心舉辦Peekaboo手袋訂製服務，是每年不定期舉行的貴賓活動。圖／FENDI提供
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FENDI日前於台北101購物中心舉辦Peekaboo手袋訂製服務，是每年不定期...
FENDI日前於台北101購物中心舉辦Peekaboo手袋訂製服務，是每年不定期舉行的貴賓活動。圖／FENDI提供
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劉嘉玲以皮草配襯鏤空禮服，性感華麗，遠拍、近看都美得自體發光。圖／FENDI提供
劉嘉玲以皮草配襯鏤空禮服，性感華麗，遠拍、近看都美得自體發光。圖／FENDI提供
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劉嘉玲遠拍、近看都美得自體發光。圖／FENDI提供
劉嘉玲遠拍、近看都美得自體發光。圖／FENDI提供
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FENDI香港

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