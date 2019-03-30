劉嘉玲6連拍美出無敵新高度 重現九○年代「你可以再靠近一點」的驚艷

2019-03-30 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



劉嘉玲日前出席FENDI香港活動，狀態極佳，以奢華皮草配襯鏤空裙裝，貴氣又性感，展現出巨星無死角的美麗氣場，張張都好看，尤其之中一張近拍照，讓人回想起她在九○年代的名言「你在看我嗎？你可以再靠近一點」，過了幾乎20年的歲月，嘉玲姐的知性美顏仍然無懈可擊。

早前曾經來台出席FENDI Peekaboo包款展覽，劉嘉玲妙語如珠、有氣勢但沒氣焰的巨星風範，令人印象深刻，日前她出席香港置地廣場的藝術月展覽，身穿皮草與性感鏤空洋裝，為FENDI「 The Shapes of Water」展覽、香港置地「Meadow」藝術裝置開展慶賀，出席嘉賓還包括香港藝術家劉建文Michael Lau以及陳柏霖、何超瓊等明星。「The Shapes of Water」展覽是2018年在邁阿密設計展中首度發表，後續於香港展出，以水作為設計介質，創作了十座噴泉，將水的細緻美感發揚光大，適逢FENDI經典Peekaboo包款10周年，其中一座噴泉概念就取材自Peekaboo，這場展覽也同步陳列各國名人設計的Peekaboo慈善包款，包括劉嘉玲以皮革花卉設計的立體繽紛手袋。