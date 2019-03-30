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等了2年！餃子的王將「台北1號店」4月27日開幕　菜單再升級

2019-03-30 18:20聯合報 記者陳睿中╱即時報導

自2017年首次由高雄登台的日本中華料理連鎖店「餃子的王將」，預計將於4月27日在台北統一時代百貨設立台北第一間分店。店內除了將供應YRC乾燒蝦仁等人氣料理，開幕前3日，每日也將贈送「餃子手機吊飾」給前50名顧客。

1967年創業京都的「餃子的王將」，以提供日式風格的中華料理著稱，目前在日本已有730家分店，每日可賣出200萬顆餃子。2017年4月，餃子的王將於高雄漢神巨蛋開設全台直營1號店，11月再於高雄漢神成功店開設2號店，經2年的等侯，終於將於北台灣設立分店。即將於4月27日開幕的台北統一時代店，位於B2樓層，設有82席座位。除了經典的餃子料理，店內也會提供「YRC乾燒蝦仁」等只在日本最新旗艦店提供的料理菜單，還有招牌必點的厚切肝炒韭菜等菜色。

在日本，餃子的王將針對敏銳度較高的女性客層，展開全新概念店「GYOZA　OHSHO」。其最新旗艦店「GYOZA　OHSHO　有楽町店」也於2019年3月在東京銀座開幕，此次特別引進原汁原味形態，運用於台北首店，在日本與台灣同時呈現新的王將風格。業者也預告，台北首店的概念為「將對日本人來說視為家常菜的王將料理更提升進化，提供愜意並具特別感的空間，對日本人或台灣人來說皆為耳目一新的店。」

餃子的王將台北首店將於4月27日在統一時代百貨正式開幕。圖／餃子的王將提供
餃子的王將台北首店將於4月27日在統一時代百貨正式開幕。圖／餃子的王將提供
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厚切肝炒韭菜是餃子的王將的人氣菜色。圖／餃子的王將提供
厚切肝炒韭菜是餃子的王將的人氣菜色。圖／餃子的王將提供
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只在日本最新王將旗艦店才提供的YRC乾燒蝦仁等特別菜色，也將會於統一時代店同步供...
只在日本最新王將旗艦店才提供的YRC乾燒蝦仁等特別菜色，也將會於統一時代店同步供應。圖／餃子的王將提供
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統一時代百貨店設有82席座位。圖／餃子的王將提供
統一時代百貨店設有82席座位。圖／餃子的王將提供
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餃子的王將提供有煎餃與多元化的日風中華料理。圖／取自餃子の王將—台灣粉絲頁
餃子的王將提供有煎餃與多元化的日風中華料理。圖／取自餃子の王將—台灣粉絲頁
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統一時代百貨京都創業

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