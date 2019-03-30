等了2年！餃子的王將「台北1號店」4月27日開幕 菜單再升級

2019-03-30 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



自2017年首次由高雄登台的日本中華料理連鎖店「餃子的王將」，預計將於4月27日在台北統一時代百貨設立台北第一間分店。店內除了將供應YRC乾燒蝦仁等人氣料理，開幕前3日，每日也將贈送「餃子手機吊飾」給前50名顧客。

1967年創業於京都的「餃子的王將」，以提供日式風格的中華料理著稱，目前在日本已有730家分店，每日可賣出200萬顆餃子。2017年4月，餃子的王將於高雄漢神巨蛋開設全台直營1號店，11月再於高雄漢神成功店開設2號店，經2年的等侯，終於將於北台灣設立分店。即將於4月27日開幕的台北統一時代店，位於B2樓層，設有82席座位。除了經典的餃子料理，店內也會提供「YRC乾燒蝦仁」等只在日本最新旗艦店提供的料理菜單，還有招牌必點的厚切肝炒韭菜等菜色。