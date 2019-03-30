給男友穿這件MONCLER藤原浩系列的橫須賀夾克 帥到沒朋友

2019-03-30 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



MONCLER（盟可睞）和潮流教父藤原浩展開第三彈的Genius聯名系列，以世界巡演為主題，結合科技、旅行和音樂，打造機能羽絨服的嶄新樣貌，各式各樣的輕便外套是當季重點，尤其夾克更是件件帥氣又時髦。

藤原浩主掌的MONCLER Fragment Hiroshi Fujiwara系列，從乍看之下平常而熟悉的單品，融入高科技元素的極輕面料、便利攜帶的折疊概念，轉變為西裝外套、派克大衣、襯衫和各種都市穿搭的基本款，同時借鑑了旅行的輕快和音樂的節奏動感，接合不同文化，表現為服裝細節的符號。