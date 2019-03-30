給男友穿這件MONCLER藤原浩系列的橫須賀夾克 帥到沒朋友
MONCLER（盟可睞）和潮流教父藤原浩展開第三彈的Genius聯名系列，以世界巡演為主題，結合科技、旅行和音樂，打造機能羽絨服的嶄新樣貌，各式各樣的輕便外套是當季重點，尤其夾克更是件件帥氣又時髦。
藤原浩主掌的MONCLER Fragment Hiroshi Fujiwara系列，從乍看之下平常而熟悉的單品，融入高科技元素的極輕面料、便利攜帶的折疊概念，轉變為西裝外套、派克大衣、襯衫和各種都市穿搭的基本款，同時借鑑了旅行的輕快和音樂的節奏動感，接合不同文化，表現為服裝細節的符號。
派克大衣、橫須賀外套和校園夾克，都印有設計師藤原浩的標誌性字樣及圖案，織帶仍是他喜愛翻玩的細節，具有裝飾性也是辨識度，所有服裝都像積木組件般有結構趣味，大量短褲、單肩背包、運動鞋和樂福鞋，則呼應了此系列的旅行精神。日前參與2019香港巴賽爾藝術展的藤原浩，與Hypebeast.com創始人馬柏榮（Kevin Ma）分享對數位時代的印象，藤原浩也表示透過MONCLER Genius系列，對嶄新材質進行大膽試驗，透過服裝來定義數位時代的語言，是一項有趣的挑戰。
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