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超商清明連假備戰！小7提倡「愛心零錢袋」拜祖先　部分門市有祭祀專區

2019-03-30 16:36聯合報 記者陳立儀╱即時報導

清明連假即將到來，許多人會在清明祭祖時準備雞蛋、鴨蛋、發粿、紅圓、紅龜粿等傳統5寶，以豐盛菜餚、鮮花水果及燒金紙來供奉祖先，為了提倡環保，7－ELEVEN鼓勵大家「行善代金」，將金紙變成現金，改放愛心零錢袋，響應金紙減量，將隨手購物後的零錢裝好裝滿，拜拜後將零錢袋拿到7－ELEVEN門市捐款，與祖先一起行善積福做公益；針對新世代拜拜族推薦全新的掃墓必備5寶就是衛生紙、濕紙巾、礦泉水、麵包輕食及愛心零錢袋，到7－ELEVEN購物時可順手將櫃台旁捐款箱上的愛心零錢袋帶回家。

根據7－ELEVEN觀察，去年全台掃墓熱點附近門市的來客較平日呈現倍數成長，大家通常會較早出門掃墓，中午前就會結束，因此12點前為超商門市銷售高峰，熱銷商品前5名為礦泉水、衛生紙、濕紙巾、三明治、麵包。

今年7－ELEVEN在全台掃墓熱點周邊超過50間門市備戰，增加早餐、常溫飲料、休閒食品、日用品等商品備貨量，掃墓必備的毛巾、濕紙巾、隨身面紙、防蚊液等備貨量較平日增加3成，早餐的飯糰、三明治、麵包也較平日增加2成以上，考量到天氣變化，雨衣、雨傘也加強訂貨；部分門市位於掃墓地點必經的幹道上，更加強提神飲料、機能性糖果、休閒零食的備貨，同時提升各式冰品備貨量、將大瓶水預冰，盡量滿足掃墓祭祖的各種需求。

由於淡水及三芝地區的公墓及納骨塔特別加開清明祭祀專車，因此7－ELEVEN針對北台灣超過30間門市成立「清明祭祀專區」，提供衛生紙、濕紙巾、百靈油等逾10款商品，方便大眾更快速選購。7－ELEVEN預估在連假期間掃墓周邊門市的來客數會較平日增加，業績可望較平日再成長2~3成。

此外，清明前後是蜂農們每年最大採收盛事，為了慶祝7－ELEVEN自有品牌蜂蜜水、蜂蜜檸檬水熱銷500萬瓶周年慶，即日起至4月23日推出第2件10元的優惠，預估帶動銷量再成長5成。

7－ELEVEN針對新世代拜拜族推薦全新「掃墓必備5寶」，為祭祖做好萬全準備。圖...
7－ELEVEN針對新世代拜拜族推薦全新「掃墓必備5寶」，為祭祖做好萬全準備。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN顛覆傳統，提倡以「愛心零錢袋」取代金紙祭祖，環保又可行善積福。圖...
7－ELEVEN顛覆傳統，提倡以「愛心零錢袋」取代金紙祭祖，環保又可行善積福。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN部分門市規畫清明祭祀專區，方便消費者快速選購。圖／7－ELEVE...
7－ELEVEN部分門市規畫清明祭祀專區，方便消費者快速選購。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN針對新世代拜拜族推薦全新「掃墓必備5寶」，為祭祖做好萬全準備。圖...
7－ELEVEN針對新世代拜拜族推薦全新「掃墓必備5寶」，為祭祖做好萬全準備。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN自有品牌蜂蜜水、蜂蜜檸檬水熱銷500萬瓶周年慶，即日起至4月23...
7－ELEVEN自有品牌蜂蜜水、蜂蜜檸檬水熱銷500萬瓶周年慶，即日起至4月23日推出第2件10元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN強化掃墓必備的毛巾、濕紙巾、隨身面紙備貨量。圖／7－ELEVEN...
7－ELEVEN強化掃墓必備的毛巾、濕紙巾、隨身面紙備貨量。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN顛覆傳統，提倡以「愛心零錢袋」取代金紙祭祖，環保又可行善積福。圖...
7－ELEVEN顛覆傳統，提倡以「愛心零錢袋」取代金紙祭祖，環保又可行善積福。圖／7－ELEVEN提供
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