揹小包包出門的救星！這幾款高CP值「多功能彩妝盤」超欠買

2019-03-30 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



近年來流行揹小包包出門，對女性外出習慣攜帶的化妝包是一大考驗，要想盡辦法少帶化妝品、幫包包瘦身，能夠兼顧眼影、腮紅、修容和打亮的多功能彩妝盤，絕對是追隨小包時尚的好幫手。

BeautyMaker全新推出的緋紅絕色眼影盤以2019 Pantone色珊瑚橘為主打色調，並帶入唯美暖色的夕陽元素，一盤6色共有珍珠光、琉璃珠光、粉霧光等3種粉質質地，採用輕質細緻的薄透顯色粉質，妝感自然不厚重，可以使用單色或雙色漸層，其中左起的01、02、03等3色搭配可當腮紅用，04的無色感光感色可做下眼影的提亮，最深色的06可當眼線用或是加強眼頭、眼尾處、睫毛根部。

1028腮紅控6色頰彩盤限量版內含珊瑚、裸橘、淡紫、香檳金等6款色調及金屬光、純色霧面等兩款質地，除了打亮、腮紅、修容一盤搞定之外，玫瑰、珊瑚或裸色系都可充當眼影。

1028久耀閃閃打亮盤的細緻珍珠光澤粒子搭載高光感粉體，可隨著臉部輪廓釋出超細緻金屬偏光效果，可用在額頭到山根T字部位打亮、鼻頭輕點，打造混血兒般的高挺美鼻，或是沿著蘋果肌到顴骨位置刷上一條微笑線打亮臉龐；眉尾至太陽穴的眼周輪廓以倒C字來回輕刷可放大雙眼比例，也可在唇珠外圍唇線處輕拍打亮，並於唇中正下方處製造假陰影，創造立體嘟嘟翹唇。今年全新推出的久耀閃閃打亮盤、久耀閃閃打亮盤星芒版將提撥該商品營利10％，捐贈台灣貓狗聯合勸募平台。