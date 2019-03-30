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「日最便宜電車」10年未漲價 長崎電車下月起漲10日圓

2019-03-30 02:13聯合報 記者陳睿中╱即時報導

已經近10年未調漲車資的日本長崎電車，即將於4月1日全面調整價格。單趟成人、兒童票均微調漲10日圓（約新台幣2.8元）。但是可以在1日內無限搭乘的1日乘車券，仍然保持原價。

串連起長崎多個旅遊景點的長崎電車，是當地代表性的路面交通工具，共有5條路線，依照不同的顏色進行區分。每次搭乘不分距離、路線，單程均一價為120日圓，兒童為60日圓（各為新台幣34元、17元），自4月1日起，成人票價將漲至130元，兒童則為70日圓。

為了便民搭乘、提高民眾搭乘意願，長崎電車透過車廂廣告贊助等方式，在過去數十年都維持單次100日圓的車資，因此有「百元電車」的美譽，甚至被譽為「日本最便宜的電車」。在2009年10月，長崎電車車資調漲成120日圓，儘管歷經消費稅調漲、多家民營交通公司紛紛調漲車資的風潮，但是至今長崎電車仍然維持120日圓的票價。只是由於近期進行更新新型IC卡、更換低底盤電車、增修無障礙設施等項目，因此決定調漲10日圓。

儘管10日圓的漲幅不高，但仍提醒遊客多加注意，避免投幣時誤投金額。另外長崎電車也有推出1日內無限搭乘的路面電車1日乘車券，費用仍維持為500日圓（約新台幣140元），並未受此波調漲而改變售價，適合遊客運用。

長崎電車將於4月1日起，調漲車資10日圓。為近10年來首次調漲。圖／讀者徐小姐提...
長崎電車將於4月1日起，調漲車資10日圓。為近10年來首次調漲。圖／讀者徐小姐提供
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長崎電車也提供有1日乘車券，售價500日圓。圖／讀者徐小姐提供
長崎電車也提供有1日乘車券，售價500日圓。圖／讀者徐小姐提供
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