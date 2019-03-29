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梅伊脫歐協議第三度表決又沒過 無協議脫歐可能性大增

合作海浪發電獲發明金獎 我學者結緣波羅的海三小國

2019-03-29 23:03聯合報 記者張錦弘╱即時報導

對絕大多數台灣民眾而言，波羅的海三小國只是地理課本上的名詞，一般人大概還能說出拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞這三國名稱，但首都在哪裡，可能就不曉得了；三小國的風土民情，大家就更陌生，更別說他們的科學教育。但可別看輕他們，人口比台北市還少的愛沙尼亞，曾孕育出Skype，並成為全球第一個讓小學生學程式語言的國家。

萬能科技大學副教授周鑑恆5年前參加俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展，不但和拉脫維亞的發明家結下不解之緣，到該國大學推展台灣的實作科學教育，還和三國專家一起開會，推動海浪發電科技，用科學為台灣和波羅的海三小國蓋了一座友誼的橋梁。

2013年，萬科大學提供經費，資助周鑑恆參加第16屆莫斯科阿基米德國際發明展，並以科技部實作計畫成果「外燃引擎」為主題，包括：「透明蒸汽機」、「史特林引擎」、「仿真蒸汽機」等作品，榮獲金牌獎。參展期間十分受到歡迎，並獲莫斯科當地電視台特別採訪，也因而與「拉脫維亞發明協會」負責人Elmars Baltins結下不解之緣。，

周鑑恆當場以低價售予Elmars史特林引擎教具。次年Elmars又購買科技部計畫成果「史特林引擎組合教具」，作為拉脫維亞國內科教活動之教具。

●台灣與三小國合作發展海浪發電獲發明金獎

2016年，拉脫維亞發明協會邀周鑑恆參加該國國際發明展，期間拉脫維亞專家提議發展海浪發電科技，周欣然同意，並於次年二月底於該國首都里加召開台灣、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞四國科學家共同參與的海浪發電開發會議，並且與三國科學家分享周鑑恆對海浪發電的獨到見解。

周鑑恆發現全球各地偌多海浪發電系統無一成功商轉的通病，從理論上確定研發的方向，並創作出新型實用的海浪發電機，獲得與會專家一致肯定，並一直持續這項研究工作，而逐漸接近商業運轉的最終目標。

拉脫維亞專家與周鑑恆於2017年秋天，以「直驅海浪發電能轉換器」的研發成果，共同參加波蘭華沙國際發明展，獲金獎與三項特別獎，為台灣的綠能科技開拓一條重要出路。

2018年秋天，拉脫維亞發明協會再度邀周鑑恆參加發明展，並擔任頒獎者。由於過去共同的努力與友誼，協會對周鑑恆與我國駐波羅地海地區代表金星(Andy chin)非常禮遇與尊重，在正式國際會議會場主動高懸中華民國國旗。該國科學院副院長（Prof. Andrejs Krasnikovs），十分肯定周鑑恆的科學教育工作，並向金星提議加強兩國科教合作；金星也希望能透過國際合作研發綠能，緩解國內電力發展取捨之壓力，並以優越科技成果，鞏固實質外交。

應Krasnikov、Elmars之邀請，周鑑恆今年至拉脫維亞講學，推廣台灣科技部實作計畫之成果，這些成果也用於萬能科大的實際教學中。

●大雪紛飛 赴拉脫維亞推廣實作科學

在萬里冰封、大雪紛飛的二月，周鑑恆先後到里加科技大學新舊校區、分部，利用一系列之演示教具，深入淺出向學生說明熱力學與引擎之原理。也對該校國際學生（主要來自中東）以綠色能源科技（空中風力發電機、海浪發電和史特林引擎）為題，發表演講，演示現代風車及有關引擎的各類教具，學生反應熱烈。

周鑑恆並到里加科大附屬中學，為資優生舉行現代風力發電工作坊，讓學生都能完成一具屬於自己的微型風力發電機，寓教於樂，學生深感獲益良多。

2月15日，周簡恆陪同金星，在拉脫維亞科學院與副院長Krasnikov等學者開會，針對未來合作事項與願景，達成多項共識，未來將進一步密切合作。

周鑑恆說，波羅的海三國，原屬蘇聯，後加入歐盟，奮發有為，蒸蒸日上，對我國頗為友好，實為我對歐外交的重要支點，發展潛力不可小覷。但臺灣民眾卻十分陌生，與此地互動與合作的能量，亟待增強。

因為國際環境，台灣外交備極辛勞，他說，「國民外交匹夫有責，以科學會友，不亦樂乎」。希望這項成功的科教合作故事能拋磚引玉，鼓舞更多的人才與資源投入，獲得國內重視，為發展臺歐友誼與外交，加把勁。

莫斯科民眾十分喜愛「透明蒸汽機」、「史特林引擎」、「仿真蒸汽機」等教具，紛紛合影...
莫斯科民眾十分喜愛「透明蒸汽機」、「史特林引擎」、「仿真蒸汽機」等教具，紛紛合影留念。圖／周鑑恆提供
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「拉脫維亞發明協會」負責人Elmars(右二)與萬能科大副教授周鑑恆，因莫斯科阿...
「拉脫維亞發明協會」負責人Elmars(右二)與萬能科大副教授周鑑恆，因莫斯科阿基米德國際發明展結緣而成為好友，周致贈史特林引擎給拉脫維亞發明協會。圖／周鑑恆提供
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萬能科大副教授周鑑恆(右)與拉脫維亞科學院副院長Andrejs Krasniko...
萬能科大副教授周鑑恆(右)與拉脫維亞科學院副院長Andrejs Krasnikovs(左)出席的正式會議，高懸青天白日滿地紅國旗。圖／周鑑恆提供
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台灣、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞四國科學家共同參與的海浪發電開發會議。圖／周鑑恆...
台灣、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞四國科學家共同參與的海浪發電開發會議。圖／周鑑恆提供
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萬能科大副教授周鑑恆(右二)與我國駐波海三國代表金星(右三)與拉脫維亞科學院副院...
萬能科大副教授周鑑恆(右二)與我國駐波海三國代表金星(右三)與拉脫維亞科學院副院長(右四)、拉脫維亞大學儲能與取能材料研究所所長Janis Kleperis 博士(左三)，攝於拉脫維亞科學院。圖／周鑑恆提供
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在里加科大附屬中學美輪美奐的小禮堂，萬能科大副教授周鑑恆(右)向該校資優生演示吸...
在里加科大附屬中學美輪美奐的小禮堂，萬能科大副教授周鑑恆(右)向該校資優生演示吸塵器驅動的透明蒸汽機。圖／周鑑恆提供
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