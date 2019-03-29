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4月1日同時開幕！網美風飲茶、豪爽粵菜、跨界鮮食料理 3間新店怎麼選？

2019-03-29 22:20聯合報 記者陳睿中╱即時報導

不開則已、一開三間！MLD自4月1日起，將於台北微風南山同時一次推出悅品飲茶、悅品擺酒，以及主打跨界料理的étage15 ENJOY TABLE等3間不同型態的餐廳，讓消費者逛街時增添更多的用餐選擇。為慶祝開幕，各餐廳也推出金牌劉沙包買1送1、水煮牛買1送1，或是3人同行加贈指定料理等十餘項優惠活動。

來自高雄的悅品飲茶，在當地已有累積一定聲量。首次進駐台北，全店約150坪，設有120個座位。跳拓傳統的木質調沈重色系，反而以大理石紋桌面、港式地磚、古銅金鳥籠吊燈等打卡元素，搭配大片落地窗，營造出清新風格的用餐環境。

相較於高雄悅品中餐廳，台北的悅品飲茶僅提供點心、腸粉、燒臘等料理，點心均採現點現蒸。微風南山店內限定的悅品品味籠，採下午茶時段限定。除了內有招牌的針孔蝦餃皇、金牌流沙包，另還有蠔汁金菇餃、黑糖馬來糕、甜菜根蝦餃等點心，每籠198元。其他還有鮮蝦腐皮捲、蘿蔔絲餅等數十款點心，售價自98元起。

鹹食部份，標榜曾於米其林三星餐廳受訓，以正宗燒臘技巧製作。最受歡迎的「威化燒腩仔」，經醃製、烘烤、扎上百餘針孔、油爆等工法料理上桌，每份420元。另外還有老滷鼓油雞等餐點，各有特色。

同樣約150坪、120席座位的悅品擺酒，乃是悅品中餐新打造的粵菜品牌。不同於傳統粵菜需要多人才好點餐的型態，店內可依人數調整份量，方便小團體或雙人用餐。並供應有十餘款的精釀啤酒、商業啤酒供客人搭配。

店內招牌的片皮鴨，使用宜蘭櫻桃鴨製作，可供一鴨三吃，每套1,900元。另外店內也使用波士頓空運直輸，每隻重600公克以上的活體波士頓龍蝦作為食材，推出避風塘龍蝦等特色料理。在大骨湯頭與米粉中添入整隻龍蝦的「波士頓龍蝦米粉湯」，也是店內的重點菜色，適合3～4人享用，每份1,200元起（時價）。

主打「新鮮在地食材」的étage15 ENJOY TABLE，則是融會中、西、點心等不同調理手法，搭配上契作小農的蔬果、肉品，設計出二十餘道富有食趣的跨界料理。店內同樣透過天然植物、落地窗等元素，打造舒適的環境。

例如那瑪夏生菜沙拉，選用來自高雄那瑪夏的契作蔬菜，包括有20日大根、櫻桃蘿蔔、迷你糖果甜菜、迷你蕪菁等蔬菜，搭配上不同色系的蔬菜醬調味，每份380元。台東溫野菜沙拉，則有長葉腎蕨、赤道櫻草、巴蔘菜等原生野味，配上鵝蔥油、雞蛋、起司，口感豐富，每份380元。靈感來自岡山羊肉爐的羊肉爐，以西式擺盤上桌，可以先品嚐帶骨羊肩肉的原味後，再淋上羊骨湯頭品嚐，每份880元。

為慶祝開幕，3間店自4月1日起均舉辦一系列的優惠活動。悅品飲茶於4月1日至7日期間，單點金牌流沙包買1送1；4月8日至14日，3人同行送蟹籽燒賣皇1份；4月15日至21日，3人同行送紫薯豆蓉煎軟餅1份；4月22日至30日，3人同行贈芝麻流沙包1份。其他如悅品擺酒、étage15 ENJOY TABLE，也都均有階段性的慶祝優惠活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

悅品飲茶微風南山店限定的悅品品味籠，一次可吃到5款特色點心，198元。記者陳睿中...
悅品飲茶微風南山店限定的悅品品味籠，一次可吃到5款特色點心，198元。記者陳睿中／攝影
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鮮蝦腐皮捲、蘿蔔絲餅，均是悅品的人氣點心。記者陳睿中／攝影
鮮蝦腐皮捲、蘿蔔絲餅，均是悅品的人氣點心。記者陳睿中／攝影
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étage15 ENJOY TABLE主打跨界、選用在地新鮮食材的料理。記者陳睿...
étage15 ENJOY TABLE主打跨界、選用在地新鮮食材的料理。記者陳睿中／攝影
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étage15 ENJOY TABLE藉由大量綠意與落地窗，營造出自然的室內環境...
étage15 ENJOY TABLE藉由大量綠意與落地窗，營造出自然的室內環境。記者陳睿中／攝影
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使用多款產地直送蔬菜的那瑪夏生菜沙拉，每份380元。記者陳睿中／攝影
使用多款產地直送蔬菜的那瑪夏生菜沙拉，每份380元。記者陳睿中／攝影
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悅品擺酒所提供的福建燴飯，每份300元。記者陳睿中／攝影
悅品擺酒所提供的福建燴飯，每份300元。記者陳睿中／攝影
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悅品擺酒於指定日期，有提供水煮牛買1送1的優惠。記者陳睿中／攝影
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使用整隻龍蝦的避風塘波士頓龍蝦。記者陳睿中／攝影
使用整隻龍蝦的避風塘波士頓龍蝦。記者陳睿中／攝影
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étage15 ENJOY TABLE的台東溫野菜沙拉，每份380元。記者陳睿中...
étage15 ENJOY TABLE的台東溫野菜沙拉，每份380元。記者陳睿中／攝影
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微風南山波士頓那瑪夏

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