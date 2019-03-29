孫芸芸挺胸露腿、廖曉喬裡面沒穿 姑嫂辣撐alexanderwang微風南山開幕

2019-03-29 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



微風精品引進的alexanderwang在微風南山開幕，是目前全台首家、也是唯一專門店，或許延續了設計師Alexander Wang（王大仁）本人很做自己的風格，整場開幕在相當隨性的節奏中展開，在好像是彩排、又好像正式開始的狀態中，有幽默的廖曉喬暖場，她說，「我大衣裡面什麼都沒穿，今天回家可以很霸氣的掀開！」藏不住婚後甜蜜好心情。

孫芸芸和廖曉喬姑嫂好搭檔，笑著說她外套脫下來也很性感，內襯豐滿小可愛、露出纖肚小蠻腰，加上不對稱皮短裙，達到大辣等級。信樂團阿信也以好友身分出席，爽朗表示自己短褲造型是隨便挑，有身高優勢怎樣穿都好看，「我也想和設計師聊聊，關於音樂和時尚如何結合？等到他喝醉的時候，再請他幫我設計一套演唱會穿的服裝。」新婚的廖曉喬成為受關注焦點，表示自己常下廚給先生吃，兩人一起去小約會或購物都很開心，至於哪時候生小孩？她笑說等Alexander Wang設計童裝之後再說。