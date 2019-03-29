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全台唯二原始海岸線！墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

孫芸芸挺胸露腿、廖曉喬裡面沒穿 姑嫂辣撐alexanderwang微風南山開幕

2019-03-29 20:21聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

微風精品引進的alexanderwang在微風南山開幕，是目前全台首家、也是唯一專門店，或許延續了設計師Alexander Wang（王大仁）本人很做自己的風格，整場開幕在相當隨性的節奏中展開，在好像是彩排、又好像正式開始的狀態中，有幽默的廖曉喬暖場，她說，「我大衣裡面什麼都沒穿，今天回家可以很霸氣的掀開！」藏不住婚後甜蜜好心情。

孫芸芸和廖曉喬姑嫂好搭檔，笑著說她外套脫下來也很性感，內襯豐滿小可愛、露出纖肚小蠻腰，加上不對稱皮短裙，達到大辣等級。信樂團阿信也以好友身分出席，爽朗表示自己短褲造型是隨便挑，有身高優勢怎樣穿都好看，「我也想和設計師聊聊，關於音樂和時尚如何結合？等到他喝醉的時候，再請他幫我設計一套演唱會穿的服裝。」新婚的廖曉喬成為受關注焦點，表示自己常下廚給先生吃，兩人一起去小約會或購物都很開心，至於哪時候生小孩？她笑說等Alexander Wang設計童裝之後再說。

alexanderwang更改logo之後，進駐台灣開設第一間店鋪，裝潢方面以極簡的黑、白、灰三色為主調，加上金屬鏡面的陳列，更顯俐落未來感，目前店上為春夏的「Collection1」系列男裝、女裝、配飾、鞋履以及生活用品，釋出的該系列形象廣告風格相當鮮明，將唐裝立領、金屬鏈式圍兜等結合運動風，加上民族色彩濃厚的印地安風格頭巾，呈現令人印象深刻的形象片。設計師Alexander Wang安排出席3月29日晚間開幕活動，表訂晚間7點半現身，但未搭乘原訂班機，因此截稿時間未抵達。

「Collection1」系列形象廣告令人印象深刻。圖／alexanderwan...
「Collection1」系列形象廣告令人印象深刻。圖／alexanderwang提供
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alexanderwang x Judith Leiber Money Roll...
alexanderwang x Judith Leiber Money Roll英鎊手拿包，售價21萬100元。圖／alexanderwang提供
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「Collection1」系列形象廣告令人印象深刻。圖／alexanderwan...
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信樂團阿信期待設計師可以為他設計一套演唱會穿搭。記者楊詩涵／攝影
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孫芸芸俏皮的說她外套裡面穿很辣，以性感豐滿的上衣搭襯不規則皮裙。記者楊詩涵／攝影
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「Collection1」系列形象廣告令人印象深刻。圖／alexanderwan...
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Alexanderwang 王大仁紅包袋，售價7,980元。圖／alexande...
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alexanderwang於台北微風南山開設台灣首家專門店。圖／alexande...
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alexanderwang A1 Sneaker，售價20,800元。圖／ale...
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孫芸芸俏皮的說她外套裡面穿很辣，以性感豐滿的上衣搭襯不規則皮裙。記者楊詩涵／攝影
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孫芸芸俏皮的說她外套裡面穿很辣，以性感豐滿的上衣搭襯不規則皮裙。記者楊詩涵／攝影
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Alexanderwang HALO包，售價36,280元。圖／alexande...
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alexanderwang於台北微風南山開設台灣首家專門店。圖／alexande...
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alexanderwang水鑽腰包，售價36,000元。圖／alexanderw...
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alexanderwang於台北微風南山開設台灣首家專門店。圖／alexande...
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廖曉喬說她大衣裡什麼都沒穿，回到家可以霸氣全開。記者楊詩涵／攝影
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信樂團阿信期待設計師可以為他設計一套演唱會穿搭。記者楊詩涵／攝影
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