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想跟鹿唅一樣潮到出水？「男性肌膚保養2重點」讓你面子有光

2019-03-29 19:45聯合報 記者陳立儀╱即時報導

許多男性容易有毛孔粗大、冒油、粉刺痘痘等困擾，加上風吹日曬、空汙、運動、流汗、作息不正常或面對龐大的職場壓力，肌膚更容易出狀況。不同於女性保養肌膚總習慣備妥瓶瓶罐罐和繁複步驟，男性解決「面子問題」通常都很怕麻煩，其實只要確實做好清潔與保濕，就已完成了一大半，選擇清爽不黏膩的質地、避免過度刺激的成分，就能輕鬆完成日常保養。

繼今年初邀請男人味十足的吳彥祖、風靡全亞洲的韓系花美男鹿晗兩大男神同框代言之後，巴黎萊雅專業男仕水能量保濕系列再次由鹿晗擔任2019年全新代言人，象徵「潮到出水」的形象。

巴黎萊雅表示，男性保養的基本就在於「保濕」，男性油脂分泌比女性旺盛，加上長時間待在乾燥的辦公室、熬夜晚睡、運動健身大量出汗和越來越炎熱的天氣，都會造成肌膚水分流失，而台灣男性因肌膚缺水產生的6大現象為容易泛油、乾燥、脫皮脫屑、暗沉、粗糙、肌膚緊繃，需為肌膚補充水份並達到油水平衡。

巴黎萊雅專業男仕水能量保濕系列包括水能量保濕潔面露、雙效淨化抗暗沉洗面乳、水能量保濕全效乳、水能量保濕修護霜、水能量保濕機能水、水能量保濕精華等，其中明星主打的水能量保濕機能水是清爽水凝質地，沁涼醒膚。

從網路起家的MIT新興男性保養品牌「HODRMEN男研堂」，2015年起靠著專為男性開發的胺基酸洗面乳，創造平均一年銷售近2萬條的成績，目前已賣出相當於16座101高度的驚人數量，除了洗面乳、化妝水、精華液、面膜等一系列男性專屬保養品之外，4月還將推出獨家RIIOTEX配方製成的多爪毛孔深卸液，特別推薦給平時所處環境油汙較多（像是廚房、修車廠、加油站等）和習慣使用防曬、隔離、底妝的男性，可搭配洗面乳、讓清潔更徹底。

鹿晗擔任巴黎萊雅專業男仕水能量保濕系列2019年全新代言人。圖／巴黎萊雅提供
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鹿晗擔任巴黎萊雅專業男仕水能量保濕系列2019年全新代言人。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅水能量保濕潔面露，100ml售價129元。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅水能量保濕機能水，120ml售價299元。圖／巴黎萊雅提供
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鹿晗擔任巴黎萊雅專業男仕水能量保濕系列2019年全新代言人。圖／巴黎萊雅提供
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MIT新興男性保養品牌「HODRMEN男研堂」由兩個深受肌膚困擾的七年級生所創立...
MIT新興男性保養品牌「HODRMEN男研堂」由兩個深受肌膚困擾的七年級生所創立。圖／HODRMEN男研堂提供
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HODRMEN男研堂」多爪毛孔深卸液，120ml售價1,080元。圖／HODRM...
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「HODRMEN男研堂」專為男性開發的胺基酸洗面乳，創造平均一年銷售將近2萬條的...
「HODRMEN男研堂」專為男性開發的胺基酸洗面乳，創造平均一年銷售將近2萬條的成績。圖／HODRMEN男研堂提供
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