想跟鹿唅一樣潮到出水？「男性肌膚保養2重點」讓你面子有光

2019-03-29 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



許多男性容易有毛孔粗大、冒油、粉刺痘痘等困擾，加上風吹日曬、空汙、運動、流汗、作息不正常或面對龐大的職場壓力，肌膚更容易出狀況。不同於女性保養肌膚總習慣備妥瓶瓶罐罐和繁複步驟，男性解決「面子問題」通常都很怕麻煩，其實只要確實做好清潔與保濕，就已完成了一大半，選擇清爽不黏膩的質地、避免過度刺激的成分，就能輕鬆完成日常保養。

繼今年初邀請男人味十足的吳彥祖、風靡全亞洲的韓系花美男鹿晗兩大男神同框代言之後，巴黎萊雅專業男仕水能量保濕系列再次由鹿晗擔任2019年全新代言人，象徵「潮到出水」的形象。

巴黎萊雅表示，男性保養的基本就在於「保濕」，男性油脂分泌比女性旺盛，加上長時間待在乾燥的辦公室、熬夜晚睡、運動健身大量出汗和越來越炎熱的天氣，都會造成肌膚水分流失，而台灣男性因肌膚缺水產生的6大現象為容易泛油、乾燥、脫皮脫屑、暗沉、粗糙、肌膚緊繃，需為肌膚補充水份並達到油水平衡。

巴黎萊雅專業男仕水能量保濕系列包括水能量保濕潔面露、雙效淨化抗暗沉洗面乳、水能量保濕全效乳、水能量保濕修護霜、水能量保濕機能水、水能量保濕精華等，其中明星主打的水能量保濕機能水是清爽水凝質地，沁涼醒膚。