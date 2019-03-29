男生快來看！3款限量版「漫威英雄洗髮乳」你屬於哪一型？

2019-03-29 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



2019年可說是超級英雄年，隨著漫威首部女英雄電影《驚奇隊長》上映後，年度大片《復仇者聯盟：終局之戰》也要在下個月登場，「CLEAR淨」趁勢推出限量版漫威英雄系列洗髮乳，搶先曝光3款有著不同命運的英雄新包裝，包括豪放不羈的鋼鐵人版、活力四射的蜘蛛人版、正義帥氣的美國隊長版，讓男性可依照不同頭皮需求或喜愛的漫威英雄角色挑選適合的洗髮乳。

根據研究顯示，男性頭皮的油脂分泌量約為女性的1.5倍，高達35%的男性有頭皮屑困擾，清潔或保養不當、選錯洗髮乳、過度日曬或流汗、常戴帽子或安全帽等，都可能面臨頭皮發癢、頭皮屑等問題。

「CLEAR淨」針對男性頭皮所設計的漫威英雄系列期間限定款洗髮乳中，鋼鐵人系列是清爽控油型，添加青檸精華，提供清爽潔淨的舒適感，油頭男孩必備；蜘蛛人系列是深層淨碳型，因為許多男性時常頂著帥氣髮型在陽光下奔波，但髮蠟等造型品並不容易清洗乾淨，「CLEAR淨」在配方中注入活性碳，搭配微米微氧氣泡清潔；美國隊長系列則是專為運動型男打造的冰爽薄荷止癢型。