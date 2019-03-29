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不能錯過！2019 最強狂想式愛情喜劇《單身租隊友》

2019-03-29 17:38聯合新聞網 有.設計 uDesign

單身租隊友是一個描述三名共居的單身男女，為愛痴狂、脫魯不成的狂想式愛情喜劇

圖/聯合數位文創提供。
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一個打死不願意出櫃的Gay警察，每年都去同志大遊行，但永遠是當維安人員；一個被交往十年男友劈腿的女剪接師，這輩子最害怕一個人和鬼片，但正在剪接一部號稱是台灣史上最可怕的鬼片；一個斜槓女青年，但身兼多職只是因為老闆常常薪水付不出來。

圖/聯合數位文創提供。
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三個人共租一層友達以上家人未滿的公寓，原以為彼此能攜手邁向超單身時代，走在時代的最前端，活出自己，不再害怕孤單寂寞，卻不料，當人生沒有按造計畫表前進，偏離了一般人定義的幸福藍圖後，現實生活根本比鬼片還可怕，幸好，他們還租得起隊友，還能給彼此愛和勇氣，去面對偏離常軌但燦爛精彩的人生。

圖/聯合數位文創提供。
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楊景翔演劇團與齊立有限公司攜手打造舞台劇作品《單身租隊友 Roommates》，題材選擇了較輕鬆、生活化的內容，在「室友即是家人」的概念下，描述三名共居的單身男女，共同面對人生、生活及感情問題的愛情情境喜劇。以身邊好友真實的故事和情感為創作靈感，並融入五位演員的個人特質，編劇吳瑾蓉初期在創作時，下筆面臨各種劇情及人物走向的未知，終日被恐懼感襲擊，最後仍突破內心關卡成功創作了這齣戲劇張力十足的有趣作品。導演楊景翔則對劇中不停驚擾著角色們的「切膚之痛」經驗，試圖將這些負面的情感推到變形、荒唐的狀態，讓悲劇加上時間轉化成為一齣笑中帶淚的當代喜劇經典。

圖/聯合數位文創提供。
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演員陣容更是話題與演技兼具的超新鮮組合，首度在劇場登台演出的主持小天后Lulu黃路梓茵，聯手百變創作藝人又仁、劇場編、導、演全能女王Kim程鈺婷、戲劇鬼才老爹林家麒以及漫才天團「達康.COME」的康康何瑞康。第一次參加舞台劇演出的Lulu排練認真又投入，排練時不慎被康康的『大理石腳』踩斷指甲光療，下戲回家後才發現瘀青；又仁為了扮演好劇中警察的角色，特地排練完半夜約警察朋友出來田調做角色功課，更意外獲得警察專業小包與襪子；三位專業劇場演員Kim、老爹、康康更不約而同的提到，這次難能聚集各個表演領域的High咖，擦撞出的火花與發展出劇本以外的笑料，絕對是不可錯過的一齣精彩作品。

圖/聯合數位文創提供。
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有別於過往劇場的宣傳模式，此次特別與又仁的網路影片團隊合作，企劃了一系列《租4U》主題式影片，影片已於開賣前搶先在各社群平台曝光，成功引起年輕族群的討論。製作團隊也希望這次不同的行銷方式，搭配輕鬆的喜劇題材，吸引更多新生代觀眾走進劇場。

圖/聯合數位文創提供。
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《單身租隊友 Roommates》將於2019年4月6日到4月21日，於台北水源劇場演出12場次，購票及演出詳情請洽兩廳院售票系統。

【演出相關資訊】

演出時間│2019/4/6-2019/4/21

演出地點│台北水源劇場

票價｜1,500元 / 1,000元 / 800元 / 500元 (購票請至兩廳院售票系統)

【製作團隊】

主辦單位｜楊景翔演劇團、齊立有限公司

導演｜楊景翔

編劇｜吳瑾蓉、楊景翔

演員｜Lulu(黃路梓茵)、Kim(程鈺婷)、又仁(涂又仁)、康康(何瑞康)、老爹(林家麒)

【演出製作單位】

楊景翔演劇團於2013年由楊景翔、蔡佾玲、詹慧君及卡霞( Kate Stanislawski )

成立於臺北,以「透析時代氣氛,紀錄當代現象」為目標,從跨文化的角度以寓

言式文本體現當代生活。

2013年創團作《在日出之前說早安》，發表於兩廳院新點子劇展，隨後獲果陀劇場邀請參與「爆米花輕鬆劇場」，更名為《蘿莉少女》於新光三越演出 22 場，並獲選為「第二屆烏鎮戲劇節」，成為第一部臺灣特邀節目。

2015年楊景翔編導《明年，或者明天見》，聯合夢幻卡司：莫子儀、謝盈萱、高英軒、蔡佾玲，創下水源劇場連續三周十四場次完售紀錄。

同年，推出台德跨國製作，曾獲「慕海姆劇作家奬」(（Mülheimer Dramatikerpreis）)的新銳編劇安雅‧希苓（Anja Hilling）之劇作《雨季》，由丹妮耶拉．克朗茲（Daniela Kranz）導演，徐堰鈴、朱芷瑩、楊景翔、蔡佾玲、程鈺婷主演。

2014年起，陳仕瑛加入成為駐團導演，陸續推出《費德拉之愛Phaedra’s Love》 (Sarah Kane )、《瞎拚幹Shopping and Fucking》(Mark Ravenhill)等西方轉譯作品，2017年起陳仕瑛與編劇林孟寰合作，合作《前進吧！方舟》、《地球自衛隊》等開創性反烏托邦式劇場類型，連續兩年入選高雄春天藝術節徵選。

2015 年，潘冠宏加入成為核心團員，發表作品《S.O.P—Seekers of Performances》，2016年主持「尚青培訓計畫」，以兩年一屆，高密度編、導、演課程及展演，建立新生代劇場創作者進修及發表平台。

齊立有限公司CHEERLY CO.,LTD成立於2011年，秉持「結合跨領域精英」的經營理念，結合設計製作、行銷企劃、公關經紀等人才，除了有豐富的表演藝術規劃與製作經驗外，更跨足各項文化活動領域與流行文化產業，有效整合設計規劃與製作，創造多元化藝術的結合平台，開創與眾不同的創新思維。以劇場藝術工作者的專業與嚴謹精神，透過跨領域結盟的合作模式，落實完整的規劃與執行。期許齊立能與各項領域的合作夥伴相輔相成、共存共榮，一同為藝術文化產業開創嶄新的局面。

劇場兩廳院售票警察

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